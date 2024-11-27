Artículo

Renta variable: un panorama más favorable para el próximo año

27 de noviembre de 2024
Invesco
Principales conclusiones
1

Somos optimistas con respecto a los servicios públicos y los productos de consumo básico del Reino Unido, y consideramos que la renta variable europea presenta unas valoraciones atractivas en comparación con otras regiones.

2

En lo que respecta a la renta variable global, seguimos viendo oportunidades idiosincrásicas en valores defensivos, cíclicos y de distintas capitalizaciones bursátiles.

3

Existen oportunidades en el sector tecnológico del norte de Asia, mientras que China, la India, el Sudeste Asiático y Latinoamérica son áreas de fuerte crecimiento de la demanda de consumo. 

Renta variable: nuestras previsiones para el próximo año

John Surplice

Venimos de un periodo en que Estados Unidos ha dominado constantemente los mercados financieros en los últimos 15 años. Este claro liderazgo ha evolucionado hacia una concentración cada vez mayor, con los "7 magníficos" como protagonistas.

Aunque se espera que continúe el fuerte crecimiento del PIB estadounidense, hay bastantes posibilidades de una recuperación del crecimiento fuera de EE.UU., lo que debería favorecer a esos mercados de otros países. La renta variable mundial puede ofrecer ventajas de diversificación.

Más allá de los 7 magníficos, existen oportunidades muy interesantes. Quizás, la más destacada se encuentra en el segmento de pequeña capitalización global, que cotiza con el mayor descuento en varias décadas con respecto al de gran capitalización.

Del mismo modo, una política más estable en el Reino Unido debería animar un poco más al mercado, una cierta mejora cíclica en Europa también debería de ayudar y una menor preocupación por China favorecería a nuestros fondos asiáticos.

Entre las áreas que vigilaremos en 2025 se incluye el sector manufacturero. Las empresas fabricantes, sobre todo las expuestas a China, se han visto en apuros este año. Cualquier repunte de la demanda final podría tener un gran impacto, dado que las existencias de los clientes ya se encuentran en unos niveles extremadamente bajos.

Pero 2025 no estará exento de riesgos. La situación geopolítica no parece más estable tras las elecciones estadounidenses y es probable que se produzcan conflictos tanto verbales como físicos. Con unos peores déficits presupuestarios y una inflación subyacente más alta, puede que los mercados de bonos se reafirmen como el límite a la generosidad fiscal.

Compartimos las reflexiones de nuestros especialistas de los equipos de renta variable británica, europea, global, asiática y de mercados emergentes, así como las opiniones de nuestro equipo de ETFs. Continúa leyendo para conocer en detalle sus perspectivas y análisis. 

Renta variable del Reino Unido: prevemos crecimiento en los sectores de servicios públicos y productos de consumo básico

Martin Walker, Head of UK Equities

Somos especialmente optimistas respecto a la renta variable británica de cara a 2025. El Reino Unido ofrece exposición a muchas empresas de alta calidad que cotizan con unas valoraciones inferiores a las de sus equivalentes mundiales, incluso después de tener en cuenta las diferencias en la rentabilidad del capital.

Las acciones británicas ofrecen una atractiva exposición al factor 'value'. También ofrecen actualmente unos flujos de rentas atractivos que, junto con la revalorización del capital, pueden proporcionar una valiosa protección contra la inflación.

La exposición sectorial en el Reino Unido es muy diferente a la de otros mercados de renta variable del mundo, lo que aporta unas importantes ventajas adicionales a las decisiones internacionales de asignación de activos, en términos de diversificación. El Reino Unido tiene una exposición directa mínima a la tecnología y mayor a los sectores de finanzas, de energía y de materiales básicos, que generan liquidez. Nos parecen especialmente interesantes las oportunidades que ofrecen las empresas de servicios públicos de gran crecimiento y las de productos de consumo básico con orientación internacional.

Los principales riesgos para la renta variable del Reino Unido están relacionados principalmente con la economía mundial y la geopolítica. Una recesión global, un desplome del precio del petróleo o una escalada significativa de los conflictos serían negativos para la renta variable británica.

Dejando a un lado cualquier opinión partidista, el resultado de las elecciones celebradas en el Reino Unido en julio de 2024 ha proporcionado al menos una plataforma para lograr un gobierno estable durante los próximos 4 años, y el presupuesto de otoño marcó la dirección de la política económica. Una estabilidad así ha escaseado durante mucho tiempo y debería aumentar la confianza del mercado.

Renta variable europea: gran recorrido alcista de las cotizaciones

Oliver Collin, Co-Head of European Equities

La renta variable europea presenta unas valoraciones atractivas en comparación con otras regiones. La región ha registrado un crecimiento mínimo en los últimos 15 años. Esto se ha reflejado en el mercado bursátil. 

Cuando las expectativas y las valoraciones son modestas, queda mucho recorrido para que las cotizaciones suban cuando se superan las previsiones. En nuestra opinión, se trata de un escenario probable para la renta variable europea. 

Lo que ha suscitado muchas de las preocupaciones del mercado en 2024 han sido los indicadores macroeconómicos dispares. Sin embargo, hay algunos aspectos positivos significativos, que creemos que se pierden entre el ruido. Los niveles de existencias parecen estar tocando fondo, lo que favorece al sector manufacturero. Los consumidores han disfrutado de un importante crecimiento de los salarios reales, por lo que dispondrán de un poder adquisitivo considerable cuando se recupere la confianza. Además, Europa es muy sensible a los tipos de interés y, aunque hay un cierto desfase, el PIB debería responder de forma positiva a medida que se relaje la política monetaria. 

Todos estos factores indican que es posible que las perspectivas de crecimiento para Europa no sean tan malas como temen los mercados. Esto apunta a que la diferencia de valoración relativa entre las acciones europeas y las de otras grandes economías mundiales es desproporcionada. 

A largo plazo, y según el informe de competitividad de Draghi, existe una creciente necesidad de inversión en Europa en ámbitos como la seguridad energética, la defensa, la descarbonización y la digitalización, por nombrar algunos. 

Creemos que esta necesidad de inversión, junto con la continua rigidez de los mercados laborales, dará lugar a una inflación moderada y persistente. A su vez, es probable que esto lleve a una "normalización" de los tipos de interés. Un entorno fiscal más proactivo sería un marco muy sólido para la selección de valores con un enfoque en la valoración.  

Renta variable global: vemos oportunidades en sectores defensivos y cíclicos

Stephen Anness, Head of Global Equities

Según las medidas de valoración tradicionales, los índices bursátiles no parecen claramente baratos. Anticipamos que en el futuro la rentabilidad procederá en mayor medida del crecimiento de los beneficios y los dividendos, más que de nuevos aumentos de las valoraciones.

El entorno económico sigue siendo complejo. Muchos sectores, como el industrial, el de la vivienda, el de salud y el transporte, están experimentando una prolongada recesión, ya que la demanda de consumo se ha visto frenada por el estancamiento del ahorro personal y los elevados tipos de interés.

Sin embargo, los bancos centrales (excepto Japón) están recortando los tipos, ya que las presiones inflacionistas siguen disminuyendo. El anuncio de medidas de estímulo por parte del Gobierno chino podría ser otro acontecimiento significativo que favorezca la recuperación del consumo.

Seguimos centrándonos en una selección de valores 'bottom-up', y vemos oportunidades idiosincrásicas en valores defensivos, cíclicos y de distintas capitalizaciones bursátiles. Mantenemos una cartera de empresas ampliamente diversificada por exposición geográfica y sectorial.

Aunque nuestro enfoque principal sigue siendo el análisis de valores concretos, es importante tener en cuenta los riesgos económicos y geopolíticos que pueden influir en el sentimiento de mercado. Prestamos especial interés a las políticas del nuevo presidente de EE.UU. y a cómo la rápida escalada de los acontecimientos en Oriente Próximo podría impulsar al alza los precios del petróleo.

Sin embargo, y quizás lo más importante, continuamos pendientes de si la Fed puede lograr una desaceleración económica suave, que evite la recesión sin un repunte de la inflación en 2025. 

Renta variable asiática y de mercados emergentes:& niveles de valoración interesantes

William Lam, Co-Head of Asian and Emerging Markets Equities

Aunque habrá que tener en cuenta los riesgos geopolíticos, las perspectivas de crecimiento de dos dígitos de los beneficios y los niveles de valoración razonables en gran parte de Asia y de los mercados emergentes son atractivos de cara a 2025.

La prima de riesgo de la renta variable se redujo en 2024 debido a la relajación de los tipos de interés a nivel mundial, los buenos beneficios empresariales y el entusiasmo de los mercados por la India y las cadenas de suministro en torno a la IA. Los fundamentales de toda la clase de activos siguen siendo sólidos, y la aplicación de las medidas de estímulo de China ofrecen potencial alcista para el próximo año. La significativa disparidad de las valoraciones entre mercados y unas mejoras notables en las políticas de remuneración de los accionistas ofrecen un terreno propicio para la selección activa de valores.

Entre las principales empresas manufactureras y tecnológicas del norte de Asia se encuentran las empresas de "pico & pala" relacionadas con el crecimiento de la IA. China, la India, el Sudeste Asiático y Latinoamérica son los focos de crecimiento de la demanda de consumo, incluidas empresas innovadoras de internet y comercio electrónico.

También puede obtenerse exposición al aumento de los ingresos y del tamaño de la clase media a través de entidades financieras bien capitalizadas, sin olvidar a los productores de materias primas, que desempeñan un papel importante en la transición energética. Asia y los mercados emergentes presentan algunas de las oportunidades de inversión más interesantes del mundo y ofrecen ventajas de diversificación.

Dada la disparidad de las valoraciones entre mercados y sectores, se recomienda un enfoque selectivo. Hay indicios de exuberancia en la renta variable india y en algunos sectores tecnológicos de Taiwán. No obstante, hay oportunidades atractivas en todos los mercados en sectores relacionados con el consumo, como el comercio electrónico, internet, finanzas, grandes fabricantes y productores de materias primas.

Los principales riesgos son las tensiones geopolíticas, las interrupciones en el comercio, la inflación global y la volatilidad de las divisas. Sin embargo, los fundamentales sólidos, los balances saneados y las valoraciones razonables hacen de los mercados emergentes un valioso componente para diversificar las carteras.

Renta variable india: continuación del fuerte crecimiento de los beneficios y el PIB

Shekhar Sambhshivan, Investment Director, India

La India se encuentra actualmente en las fases iniciales de su proceso de crecimiento y tiene un importante potencial de desarrollo. El país ha experimentado una rápida expansión económica impulsada por unos sólidos beneficios empresariales y un impresionante crecimiento del PIB.

Los beneficios de las empresas son sólidos y se prevé que crezcan en torno al 15% en 2025. De cara al próximo año, prevemos que proporcionen un apoyo considerable a la renta variable india.

Vemos oportunidades en el sector de consumo discrecional. El país se acerca al nivel necesario para convertirse en una economía de renta media. En un futuro próximo, se prevé un aumento del consumo.

Con unos ingresos crecientes y una población joven más dispuesta a gastar, vemos oportunidades de inversión en las áreas de las bodas y los festivales. Este gasto discrecional está creando un gran potencial de inversión en varios ámbitos, como joyería, hostelería, moda, equipajes y transporte.

Sin embargo, si los datos económicos no cumplen las expectativas del mercado, prevemos volatilidad a corto plazo en el mercado indio.

Renta variable china: valoraciones atractivas y recuperación gradual de los beneficios

Raymond Ma, CIO - Hong Kong and China, Asia (excl. Japan) Equity

El mercado de renta variable de China presenta una oportunidad de valoración extremadamente atractiva. Los precios de las acciones chinas son interesantes en comparación con las medias históricas y los mercados desarrollados.

Prevemos una recuperación gradual de los beneficios, que supondrá un refuerzo adicional para el crecimiento. Creemos que las medidas de estímulo en curso favorecerán la economía y que se recuperará la demanda interna.

Preferimos las empresas chinas que ya ocupan una posición de liderazgo y están preparadas para expandirse en el extranjero. Estas empresas tienen unas ventajas de costes derivadas de las economías de escala en el mercado nacional. En última instancia, esto beneficia a los accionistas.

En nuestra opinión, los beneficios están ampliamente distribuidos, sobre todo entre empresas de comercio electrónico, juegos online, electrodomésticos e industria, que tienen potencial y capacidad para expandirse en el extranjero. Creemos que se beneficiarán de la recuperación de la demanda interna y de sus planes de expansión en los mercados extranjeros.

También vemos oportunidades de inversión en empresas con fuertes flujos de caja que tienen un potencial significativo de crecimiento de los dividendos y recompras de acciones, respaldadas por unas políticas favorables. Pensamos que los inversores pueden beneficiarse de un aumento de la remuneración a los accionistas.

También hemos observado el reciente compromiso del Gobierno chino de reactivar el crecimiento tras el anuncio de un amplio paquete de políticas. La implementación adecuada y eficaz de estas políticas de apoyo es crucial, ya que puede influir en el ritmo de la recuperación económica. Creemos que se necesitará cierto tiempo para que estas medidas repercutan en la economía real.

Renta variable japonesa: continúa el cambio macroeconómico hacia un crecimiento positivo

Tadao Minaguchi, Chief Investment Officer y gestor de la estrategia Japanese Equity Advantage

Aunque los mercados de renta variable japonesa protagonizaron un importante repunte en 2024, con el índice de precios TOPIX superando por fin su anterior máximo de la época de la burbuja de activos de 1989, también se han observado correcciones.

En un principio, esto se debió a un giro de la política monetaria durante el verano, tanto en Japón como en EE.UU., que cambió la dirección del JPY de una importante depreciación, cuando alcanzó su nivel más bajo en 38 años, a una apreciación de la divisa. Además, el Partido Liberal Democrático, que ostentaba el poder, fue derrotado inesperadamente en las elecciones generales de otoño, lo que provocó incertidumbre política.

A pesar de ello, creemos que Japón seguirá superando la extraordinaria situación deflacionista. Los indicadores económicos han estado apuntando hacia una transición del estancamiento de los precios y los salarios internos a un entorno económico más estable, con unas perspectivas de crecimiento positivas.

Esto permitirá al Banco de Japón llevar adelante la tan esperada normalización de la política monetaria. Y, lo que es más importante, la reforma en curso del gobierno corporativo es una tendencia secular en Japón, con cada vez más empresas que demuestran su compromiso de mejorar la eficiencia del capital y la remuneración de los accionistas. La mejora de estos factores fundamentales debería respaldar la rentabilidad de la renta variable japonesa.

En este contexto, en nuestra opinión, una selección de valores 'bottom-up' es clave. Para aprovechar estos cambios estructurales que se están produciendo en Japón, es preciso ampliar la búsqueda de valores más allá de las apuestas por aspectos macroeconómicos 'top-down' o temáticos, que han dominado el mercado en los últimos años, e identificar las empresas que más se pueden beneficiar de ellos.

 

ETFs: aumenta la demanda de ETFs equiponderados

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity Product Management

Anticipamos que la demanda de ETFs siga creciendo en 2025. Durante muchos años, los ETFs de renta variable se han utilizado principalmente para obtener exposición a renta variable estadounidense y mundial.

A ello ha contribuido la gran rentabilidad del mercado de renta variable estadounidense y el aumento del uso de exposiciones globales como solución única para los inversores.

Las grandes tecnológicas han sido las principales protagonistas de la rentabilidad de la renta variable en los últimos años, lo que ha provocado una mayor concentración del mercado (el 35% del peso del S&P 500 se concentra en tan solo diez valores).

Hay indicios de que el mercado está empezando a diversificarse de nuevo, con un aumento de la demanda de ETFs equiponderados. Es probable que esta tendencia continúe. La relajación monetaria actual también puede ayudar a impulsar una reactivación en el segmento de ETFs temáticos orientados al crecimiento. Este sector se vio muy afectado por las subidas de los tipos en 2022.

Los principales riesgos de los ETFs dependen de los activos subyacentes a los que están expuestos. Por tanto, un deterioro de las perspectivas económicas podría afectar a los mercados de renta variable y a los ETFs expuestos a ellos.

