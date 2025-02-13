Renta variable asiática y mercados emergentes

India: una de las tasas de crecimiento más altas del planeta
La transformación digital, un consumo sólido y la expansión de las exportaciones hacen de India uno de los mercados de mayor crecimiento de Asia. ¿Quieres saber más?
Profesionales de la inversión que participan en la gestión de la renta variable asiática y de mercados emergentes en todo el mundo.1
Contamos con más de 30 años de experiencia invirtiendo en Asia y mercados emergentes.
Gestionamos más de 100 carteras relacionadas con Asia y los mercados emergentes.
Cada año, decenas de millones de personas de Asia y los mercados emergentes se incorporan a la creciente clase media de consumidores. Si a esto le sumamos la gran cantidad de recursos naturales, el rápido desarrollo tecnológico, el aumento de las inversiones y la creciente liquidez del mercado, se dan todas las condiciones para favorecer un crecimiento sostenido a largo plazo.
Gracias a su increíble alcance, nuestra oferta de productos de renta variable asiática y de mercados emergentes está diseñada para ofrecer variedad y versatilidad. Nuestras carteras, gestionadas por equipos de inversión ubicados tanto en Asia como en Europa, abarcan toda la región, zonas geográficas específicas e incluso países concretos, y ofrecen una amplia gama de enfoques para garantizar a los inversores que puedan encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades.
Invertir en Asia y mercados emergentes puede ofrecer varias ventajas importantes:
Alto potencial de crecimiento. Estos mercados suelen caracterizarse por unos niveles de renta per cápita más bajos y una infraestructura económica menos desarrollada, lo que puede ofrecer un importante margen de crecimiento y desarrollo.
Oportunidades de valoración. Muchas acciones asiáticas y de mercados emergentes tienen unas valoraciones interesantes debido a que a menudo cotizan a ratios de valoración más bajos que las acciones de mercados desarrollados.
Potencial de diversificación. La renta variable asiática y de mercados emergentes tiene una baja correlación con la renta variable de mercados desarrollados, lo que significa que suelen comportarse de forma diferente ante acontecimientos económicos y del mercado. Por tanto, una combinación de ambas en una cartera podría reducir potencialmente el riesgo de la misma.
Invertir en Asia y mercados emergentes conlleva los siguientes riesgos que tener en cuenta:
Riesgo político. Asia y los mercados emergentes pueden tener Gobiernos inestables o imprevisibles. Las medidas y decisiones gubernamentales desfavorables, así como la inestabilidad o los conflictos políticos, pueden afectar a las inversiones.
Riesgo regulatorio. Los cambios en las leyes y regulaciones pueden afectar a las inversiones.
Riesgo de divisa. El tipo de cambio entre las divisas de los mercados emergentes y desarrollados puede ser volátil. Si la divisa de un mercado emergente experimenta una devaluación, puede afectar a la rentabilidad.
Riesgo de liquidez. Los mercados emergentes suelen ser menos líquidos que los desarrollados.
Se puede invertir en mercados asiáticos y emergentes a través de diversos instrumentos, como fondos, fondos cotizados (ETFs) y acciones individuales.
¿Quieres más información sobre la renta variable asiática y de mercados emergentes? Nuestros últimos análisis y casos prácticos podrían ayudarte.
Renta variable india: oportunidades de inversión en un mercado listo para crecer
El mercado de renta variable indio está en posición de lograr un crecimiento significativo y creemos que su rentabilidad se verá respaldada por la solidez de los beneficios empresariales y las cifras del PIB. Más información
