Prêts directs : les rendements attractifs et les opportunités de déploiement devraient se poursuivre

Ron Kantowitz, Responsable des prêts directs

Jusqu’à présent en 2024, l’inflation semble avoir rompu sa tendance baissière, ce qui a incité les acteurs de marché à repenser leurs perspectives en matière de taux d’intérêt. Les investisseurs tablent désormais sur un cycle de baisse des taux plus lent et moins profond, car une inflation potentiellement plus élevée complique le cheminement de la Fed vers la sortie d’un régime de taux élevés.

Par exemple, le taux SOFR (le taux d’intérêt de base de nos coupons de prêt) devrait désormais atteindre en moyenne environ 5,20 % en 2024, soit un niveau conforme à celui de 2023 et supérieur aux anticipations, qui étaient de 4,90 % environ en début d’année. Bien que nous puissions assister à une certaine compression des spreads et de l’OID, nous restons convaincus dans l’ensemble que les rendements des prêts directs se maintiendront dans la fourchette des 11 à 12 % sans effet de levier. Ces niveaux nous paraissent incroyablement attractifs du point de vue du risque/rendement et sont nettement supérieurs à ceux qui précédaient le cycle de resserrement de la Fed.

Á notre avis, le contexte actuel est propice à un environnement de transactions favorable, avec notamment une meilleure visibilité sur l’environnement macroéconomique, une situation inflationniste plus stable par rapport aux années précédentes et une pression accrue de la part des LP sur les sociétés de capital-investissement pour qu’elles concrétisent des opérations et investissent dans de nouvelles sociétés plateformes. Conjugué à une discipline persistante en termes de qualité de crédit et à un environnement de rendement relativement stable et attractif, nous pensons que l’environnement est favorable au déploiement des capitaux dans la classe d’actifs des prêts directs.