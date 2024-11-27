OBLIGATIONS

Présentation du fonds Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond

Ce fonds qui répond à l’article 9 vous offre l’opportunité de renforcer votre capacité de résistance future en investissant dans les entreprises engagées aujourd’hui sur la voie de la décarbonation.

S’orienter dans un monde empreint de risque et d’opportunités ESG

Les grandes entreprises sont responsables de près d’un cinquième de l’ensemble des émissions mondiales de carbone. Nous pensons qu’une stratégie de crédit sur les grandes capitalisations comme celle-ci mérite toute notre attention puisque nous cherchons à atteindre les objectifs de zéro émission nette de carbone. Ce fonds suit une approche « zéro émission nette de carbone » reposant sur un cadre d’investissement défini par l’Initiative pour les investissements alignés sur les objectifs de l’Accord de Paris (PAII). Il vise à contribuer à l’objectif de zéro émission nette avant 2050 au plus tard, tout en offrant des performances issues des revenus et de l’appréciation du capital à long terme.

69 %

Nos évaluations « zéro émission nette » couvrent plus des deux tiers de la valeur boursière de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate.

50 %

Notre ambition est d’aligner la moitié des actifs du fonds sur l’objectif de zéro émission nette d’ici 2027.

5,3 Mrds USD

L’équipe gère de manière active 5,3 milliards USD d’actifs « investment grade » mondiaux.1

Pourquoi ce fonds ?

Tous les secteurs devront entamer un processus de décarbonation si nous voulons atteindre une neutralité carbone d’ici 2050. Forts de ce constat, nous réservons une allocation à certains secteurs inscrits parmi les plus grands émetteurs de carbone afin d’obtenir des avancées au travers d’engagements en faveur du zéro émission nette. Pour rester éligibles à l’investissement dans le fonds, les entreprises doivent apporter la preuve des progrès qu’elles ont réalisés pour réduire leurs émissions conformément aux objectifs climatiques de l’Accord de Paris. De notre point de vue, cette approche est la meilleure façon de parvenir à un changement concret.

Les entreprises mal préparées à la transition ou incompatibles avec une économie décarbonée, pourraient subir des défauts de paiement, des pertes et des dépréciations. Nous sommes convaincus qu’en allouant des capitaux aux sociétés résistantes aux dérèglements climatiques, nous améliorerons la qualité de crédit à long terme du fonds.

Nous dépassons les biais régionaux et adoptons une approche mondiale. À l’affut des opportunités partout dans le monde, nous nous attachons à concevoir des portefeuilles qui offrent à nos clients des revenus réguliers associés à l’appréciation de leur capital.

Contrairement aux gérants de fonds obligataires traditionnels, nous ne nous concentrons pas uniquement sur l’anticipation des mouvements de marché et sur la sélection de titres. Nous allons plus loin. Nous identifions les thèmes majeurs qui régissent les économies et nous utilisons cette analyse pour orienter notre sélection de titres. Parmi ces thèmes se trouvent :

  • La décarbonation et la transition vers la neutralité carbone
  • L’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur les secteurs de l’énergie et des services aux collectivités
  • La transition des économies mondiales de la stagflation vers la stagnation
  • Et ainsi de suite…

Nous mettons également en place des « overlays macro » pour gérer les risques auxquels le fonds est exposé tout au long du cycle. Pour cela, nous avons recours aux instruments dérivés, beaucoup moins gourmands en frais de transaction que la négociation à l’achat et à la vente d’obligations d’entreprises.

  • Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux. Les instruments de dette sont exposés au risque de crédit qui correspond à la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Les variations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds. Le fonds utilise des dérivés (instruments complexes) à des fins d'investissement, ce qui peut entraîner un effet de levier important du fonds et entraîner d'importantes fluctuations de la valeur du fonds. Le fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine qui peuvent impliquer des contraintes réglementaires importantes susceptibles d'affecter la liquidité et/ou la performance d'investissement du fonds. Comme ce fonds est investi dans un secteur particulier, vous devez être prêt à accepter des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds que pour un fonds ayant un mandat d'investissement plus large. Le fonds peut investir dans des obligations convertibles contingentes, ce qui peut entraîner un risque important de perte en capital en fonction de certains événements déclencheurs. L’absence de normes communes peut entraîner des approches différentes pour l’établissement et la réalisation des objectifs ESG. En outre, le respect des critères ESG peut conduire le fonds à renoncer à certaines opportunités d’investissement.

    Toute décision d’investissement doit prendre en compte l’ensemble des caractéristiques du fonds, telles que présentées dans la documentation juridique. Pour en savoir plus sur les aspects liés à la durabilité, rendez-vous sur  https://www.invescomanagementcompany.lu. Le fonds permet aux investisseurs d’acquérir des parts dudit fonds ou compartiment plutôt que de directement investir dans les titres où celui-ci est investi. Le fonds fait l’objet d’une gestion active et n’est pas contraint par son indice de référence Bloomberg Global Aggregate Corporate Index , qui est utilisé à des fins de comparaison.
Les gérants principaux du fonds sont Lyndon Man et Luke Greenwood. Ils sont principaux gérants de fonds du crédit « investment grade » mondial depuis 2013. Ils combinent à eux deux plus de 50 ans d’expérience dans le secteur et ont traversé de nombreux cycles économiques. Ils sont épaulés par Michael Booth et Matthew Henly et peuvent s’appuyer sur les ressources de la plateforme obligataire mondiale d’Invesco. Cette plateforme regroupe plus de 180 professionnels, qui affichent une expérience moyenne de 18 ans dans le secteur, dont 12 ans chez Invesco.

Nous n’atteindrons l’objectif de zéro émission nette qu’en coopérant. Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour comprendre leurs objectifs, nous nous engageons auprès des sociétés investies afin de faciliter les progrès et nous coopérons avec d’autres gestionnaires d’actifs pour insuffler le changement dans le monde réel.

Questions fréquemment posées

La neutralité carbone fait référence à un état dans lequel le volume d’émissions de gaz à effet de serre (GES) est compensé par le volume d’émissions de GES retiré de l’atmosphère. Dans la neutralité carbone (net zero), la notion du « net » est importante car il sera difficile de réduire toutes les émissions à zéro dans les délais requis. Aux réductions importantes et généralisées des émissions s’ajoutera probablement l’impératif d'intensifier l'élimination des gaz à effet de serre. L'Accord de Paris, qui souligne l’urgence de la neutralité carbone, demande aux États de contenir le réchauffement planétaire bien au-dessous de 2°C et, de préférence, à 1,5°C.  

L'Accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique, qui a été adopté en décembre 2015. Son objectif consiste à contenir le réchauffement planétaire à un niveau bien inférieur à 2 °C, de préférence à 1,5 °C, par rapport aux niveaux préindustriels. 

L’Initiative neutralité carbone des gestionnaires d’actifs est un réseau de gérants d’actifs. Invesco a adhéré à l'initiative en mars 2021.

L'Initiative pour les investissements alignés sur les objectifs de l’Accord de Paris (The Paris Aligned Investment Initiative - PAII) met en place des actions, méthodologies et indicateurs et communs recommandés pour aider les investisseurs à maximiser leur contribution en vue d’atteindre l'objectif mondial en matière de neutralité carbone d'ici 2050 ou avant. Le Groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique a mis en place la PAII en mai 2019. L’objectif de la PAII est de veiller à ce que les investisseurs puissent décarboniser les portefeuilles d'investissement et augmenter les investissements dans les solutions climatiques, de manière compatible avec le scénario de 1,5°C visant à assurer la neutralité carbone.

  • Notes de bas de page

  • ¹ Au 31 mars 2024

    Informations importantes

    Données au 31/05/2024, sauf indication contraire. - Il s’agit de matériel de marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie en particulier. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations en matière d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, ni aucune interdiction de négocier avant publication. Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques associés, reportez-vous aux Documents d'informations clés/Documents d'informations clés pour l'investisseur (langues locales) et au Prospectus (anglais, français, allemand, espagnol, italien), ainsi qu'aux rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation. Toutes les classes d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente publique dans toutes les juridictions et toutes les classes d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

    EMEA3557064/2024