Les obligations vertes sont des titres de créances destinés à financer des projets de lutte contre le dérèglement climatique et de protection de l’environnement. Elles financent par exemple l’efficacité énergétique, l’agriculture durable, les transports propres, la gestion durable des ressources en eau, etc.

Les obligations vertes peuvent être efficaces pour promouvoir les résultats ESG, mais il est également important de rappeler que certaines entreprises durables n’ émettent pas d’obligations vertes. C’est pourquoi nous ne nous limitons pas à cette catégorie d’actifs dans notre gestion du fonds. Au contraire, nous préférons nous forger notre propre jugement sur les caractéristiques environnementales et financières de l’entreprise. Ainsi, lorsqu’une société que nous apprécions émet à la fois des obligations vertes et non vertes, nous pouvons choisir celles qui offrent la meilleure valeur ajoutée.