La liquidité est aujourd’hui reine

Les fonds de gestion de trésorerie ont représenté plus du tiers de l’ensemble des nouveaux flux nets vers les ETF obligataires cette année. Environ 17 milliards de dollars américains d’actifs ont été collectés par ces fonds depuis le début de l’année 2025[i], soit plus de trois fois le montant investi dans les obligations d’État européennes et quatre fois celui dirigé vers les bons du Trésor américain.

Ces fonds ne sont toutefois pas homogènes. La catégorie englobe une diversité de fonds : certains détiennent des obligations à court terme émises par des gouvernements, tandis que d’autres peuvent détenir des obligations d’entreprises, des crédits bancaires ou des instruments classiques du marché monétaire. En raison de leur composition, nombre de ces fonds exposent le portefeuille à un risque de duration et/ou de crédit.

Une alternative consiste à recourir aux swaps pour répliquer passivement la performance d’un indice, tout en réduisant potentiellement bon nombre de risques inhérents aux obligations. Ces ETF innovants élargissent ainsi le choix offert aux investisseurs, leur permettant de sélectionner le fonds le plus adapté à leurs objectifs de risque et de rendement.

Tirez parti de notre modèle basé sur les swaps

Les ETF OPCVM Overnight Return Swap récemment lancés par Invesco visent à reproduire la performance d’indices spécifiques à chaque devise, fournis par Solactive, conçus pour refléter un dépôt en espèces réinvesti quotidiennement au taux d’intérêt au jour le jour applicable. Ces fonds s’appuient sur la même structure et le même modèle opérationnel éprouvés, déployés sur notre plateforme d’ETF basés sur des swaps, leader du marché, qui gère actuellement plus de 80 milliards de dollars d’actifs.

Les ETF basés sur des swaps atteignent leurs objectifs d’investissement en détenant un panier d’actions ou de titres obligataires et en concluant simultanément des contrats de swap avec des banques. Dans ce cadre, les deux parties s’engagent à échanger des flux de trésorerie : l’ETF transmet le rendement du panier en contrepartie du rendement précis de l’indice suivi, généralement diminué des frais de swap versés à la banque.

Comment fonctionne un modèle d’ETF basé sur des swaps