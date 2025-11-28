Point de vue

Optimisez l’utilisation de votre allocation de trésorerie

28 novembre 2025
Paul Symns
Paul Syms
Head of EMEA ETF Fixed Income & Commodity Product Management
Points importants à retenir

1

Dans un contexte d’incertitude et de baisse des taux d’intérêt, les investisseurs se concentrent sur leur allocation de trésorerie

2

En 2025, les ETF de gestion de trésorerie ont enregistré la plus forte demande parmi les actifs obligataires 

3

Les ETF OPCVM Overnight Return Swap d’Invesco offrent un potentiel de rendement accru

Ces produits comportent des risques d'investissement, notamment liés à l'utilisation de dérivés pour le suivi d'indices et au caractère synthétique des ETF. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez vous référer aux documents légaux ou cliquer ici

 

Dans un environnement de taux d’intérêt bas ou en recul, chaque point de base de performance compte pour votre allocation de trésorerie. La nouvelle gamme d’ETF OPCVM Overnight Return Swap d’Invesco offre un potentiel de rendements susceptible de dépasser celui des indices de référence du marché monétaire.

Les taux d’intérêt ont reculé aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni

Sources : Réserve fédérale américaine (limite supérieure de la fourchette cible pour le taux des fonds fédéraux), BCE (taux des opérations principales de refinancement) et Banque d’Angleterre (taux bancaire), au 30 septembre 2025

La liquidité est aujourd’hui reine

Les fonds de gestion de trésorerie ont représenté plus du tiers de l’ensemble des nouveaux flux nets vers les ETF obligataires cette année. Environ 17 milliards de dollars américains d’actifs ont été collectés par ces fonds depuis le début de l’année 2025[i], soit plus de trois fois le montant investi dans les obligations d’État européennes et quatre fois celui dirigé vers les bons du Trésor américain.

Ces fonds ne sont toutefois pas homogènes. La catégorie englobe une diversité de fonds : certains détiennent des obligations à court terme émises par des gouvernements, tandis que d’autres peuvent détenir des obligations d’entreprises, des crédits bancaires ou des instruments classiques du marché monétaire. En raison de leur composition, nombre de ces fonds exposent le portefeuille à un risque de duration et/ou de crédit.

Une alternative consiste à recourir aux swaps pour répliquer passivement la performance d’un indice, tout en réduisant potentiellement bon nombre de risques inhérents aux obligations. Ces ETF innovants élargissent ainsi le choix offert aux investisseurs, leur permettant de sélectionner le fonds le plus adapté à leurs objectifs de risque et de rendement.

Tirez parti de notre modèle basé sur les swaps

Les ETF OPCVM Overnight Return Swap récemment lancés par Invesco visent à reproduire la performance d’indices spécifiques à chaque devise, fournis par Solactive, conçus pour refléter un dépôt en espèces réinvesti quotidiennement au taux d’intérêt au jour le jour applicable.  Ces fonds s’appuient sur la même structure et le même modèle opérationnel éprouvés, déployés sur notre plateforme d’ETF basés sur des swaps, leader du marché, qui gère actuellement plus de 80 milliards de dollars d’actifs.

Les ETF basés sur des swaps atteignent leurs objectifs d’investissement en détenant un panier d’actions ou de titres obligataires et en concluant simultanément des contrats de swap avec des banques. Dans ce cadre, les deux parties s’engagent à échanger des flux de trésorerie : l’ETF transmet le rendement du panier en contrepartie du rendement précis de l’indice suivi, généralement diminué des frais de swap versés à la banque.

Comment fonctionne un modèle d’ETF basé sur des swaps

Contrat de swap

À des fins d’illustration uniquement

Dans ce cas, cependant, la structure de l’ETF fournit aux banques de contrepartie un mécanisme de financement de leurs positions en actions, ce qui contribue à réduire leurs coûts de bilan. Cela signifie que les banques sont disposées à proposer des conditions de swap avantageuses aux ETF, permettant ainsi de générer une performance potentiellement supérieure à celle de l’indice de référence.

Impact sur la performance

La capacité de surperformer l’indice dépendra des frais de swap négociés avec les banques de contrepartie, lesquels peuvent varier d’un fonds à l’autre. Nous utiliserons l’Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF comme exemple pour illustrer comment ce mécanisme pourrait fonctionner.

Cet ETF vise à fournir la performance de l’indice Solactive €STR Overnight Total Return Index, « moins » les frais. Le graphique suivant est une illustration basée sur une simulation de performance d’un ETF bénéficiant d’une commission de swap positive de 40 points de base, c’est-à-dire la commission versée à l’ETF par les banques de contrepartie. 

Simulation de performance de l’Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF

Les performances passées, réelles ou simulées, ne sauraient présager des performances futures

Source : Invesco au 30 septembre 2025. La simulation de performance de l’ETF Invesco reflète la performance de l’indice Solactive €STR Overnight Total Return Index plus 0,33 % (0,43 % de frais de swap moins les frais de gestion annuels de 0,10 % de l’ETF).

Gestion des risques

Le principal risque associé à l’utilisation de swaps réside dans l’éventualité où la contrepartie ne serait pas en mesure de respecter ses engagements contractuels. Dans ce scénario, l’ETF se retrouverait à détenir le panier de titres, dont la valeur pourrait être supérieure ou inférieure à celle de l’indice, selon les fluctuations du marché. Avec plus de 15 ans d’expérience dans la structuration et la gestion d’ETF basés sur des swaps, voici les mesures que nous mettons en place pour gérer le risque :

  • Recours à de multiples contreparties de swap pour diversifier les risques et garantir une tarification de swap compétitive ;
  • Mise en œuvre d’une surveillance rigoureuse des risques avant et après l’intégration, incluant une évaluation de long terme ;
  • Application de règles strictes concernant le panier de titres, y compris des limites de liquidité et de concentration ; et
  • Réinitialisation des swaps chaque jour ouvrable, permettant aux deux parties d’effacer toute exposition en cours.

Conclusion

Au cours des cinq dernières années, la demande d’ETF obligataires a fortement augmenté, portée non seulement par la nécessité de solutions plus ciblées, mais aussi par l’innovation et la disponibilité de nouvelles expositions. Nos nouveaux ETF OPCVM Overnight Return Swap constituent une option intéressante pour les investisseurs souhaitant optimiser leur allocation de trésorerie sans augmenter le risque de duration.

Pour tout montant de trésorerie excédant ce qui pourrait être nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité immédiats et à très court terme, les investisseurs peuvent envisager les ETF OPCVM AAA CLO. Ceux-ci peuvent constituer un complément efficace aux swaps à rendement au jour le jour (Overnight Return Swaps) ou à d’autres instruments de gestion de trésorerie, en offrant certains des rendements les plus attractifs parmi les actifs obligataires les mieux notés, tout en ayant une duration très faible. Découvrez-en plus ci-dessous dans « Comprendre les CLO : le guide des obligations adossées à des prêts ».

    Source : Bloomberg, Invesco, au 30 septembre 2025

    Risques d’investissement

    Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

    La valeur des investissements, ainsi que tout revenu qui en découle, fluctueront. ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    : La capacité du Fonds à suivre la performance de l'indice de référence dépend des contreparties pour fournir en continu la performance de l'indice de référence conformément aux accords de swap et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l'indice de référence. L'insolvabilité de toute institution fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie pour les dérivés ou autres instruments, peut exposer le Fonds à une perte financière. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas contenus dans l'indice de référence et conclura des accords de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence. Ainsi, le Fonds est exposé à l’indice (constitué d’un dépôt en espèces) et non aux actifs physiques du Fonds (composés d’actions mondiales et de titres liés aux actions). Dans des circonstances très limitées (par exemple, s’il est impossible pour le Fonds de conclure des accords de swap), le Fonds peut, de manière temporaire, être exposé aux actifs physiques du Fonds (composés d’actions mondiales et de titres liés aux actions). La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds.

    Information importante

    Données au 31 octobre 2023, sauf indication contraire.

    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.

    Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.

    --Pour obtenir des informations sur nos fonds et les risques pertinents, veuillez consulter les Documents d'Informations Clés/Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (dans les langues locales) et le Prospectus (en anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation.

    Les parts/actions des ETF OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l’ETF OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. De plus, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l'achat de parts/actions et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente.

    Pour connaître l'intégralité des objectifs et de la politique d'investissement, veuillez consulter le prospectus actuel.

    Solactive AG is the licensor of the Solactive €STR Overnight Total Return Index, Solactive SONIA T+2 Settlement Daily Total Return Index and Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index. Les instruments financiers basés sur l’Indice ne sont en aucun cas sponsorisés, approuvés, promus ou vendus par Solactive, et Solactive ne fait aucune déclaration, garantie ou assurance, expresse ou implicite, concernant : (a) la pertinence d’un investissement dans ces instruments financiers ; (b) la qualité, l’exactitude et/ou l’exhaustivité de l’Indice ; et/ou (c) les résultats obtenus ou susceptibles d’être obtenus par toute personne ou entité utilisant l’Indice. Solactive se réserve le droit de modifier les méthodes de calcul ou de publication relatives à l’Indice. Solactive ne saurait être tenue responsable des dommages subis ou encourus résultant de l’utilisation (ou de l’impossibilité d’utiliser) de l’Indice.

