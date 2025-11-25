Article

L'essor du bitcoin et pourquoi c'est important aujourd'hui

25 novembre 2025
Chris Mellor
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
Distributeur automatique sans contact pour le paiement en bitcoin. Téléphone mobile avec application de paiement intégrée.

Bitcoin a marqué le début d’une nouvelle ère dans l’investissement.

Né de la crise financière de 2008, le bitcoin est apparu comme la première cryptomonnaie du monde, une alternative décentralisée à la banque traditionnelle. Depuis, s’est organisé autour de lui un vaste écosystème d’actifs numériques, qui est en train de remodeler notre rapport à l’argent, à l’investissement et la manière dont nous considérons l’avenir de la finance.

Aujourd’hui, les actifs numériques sont plus accessibles que jamais. Aux États-Unis, l’arrivée du bitcoin spot a entraîné une forte hausse de la demande des investisseurs particuliers et institutionnels, particulièrement après la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle. En octobre 2025, au Royaume-Uni, l’autorité de conduite financière (FCA) a également autorisé les particuliers à acheter et vendre des produits crypto indiciels cotés. D’après les données de la FCA, la proportion d’adultes britanniques détenant des cryptomonnaies est passée de 10 % lors des précédentes enquêtes à 12 % aujourd’hui. Ces développements récents confortent le statut de première cryptomonnaie mondiale et d’option d’investissement grand public du bitcoin.

Le bitcoin a battu toutes les grandes classes d’actifs ces dernières années

L’année 2024 a, elle aussi, été un grand cru pour le plus grand actif numérique du monde. Le bitcoin a en effet enregistré un gain impressionnant de 122,5 % sur la période. Cette croissance s’explique par le nombre croissant d’utilisateurs (via les ETF bitcoin spot) et par le fait que les investisseurs anticipent la mise en œuvre d’une politique plus favorable aux cryptomonnaies aux États-Unis. Sur 10 ans, le rendement annualisé du bitcoin a atteint les 76,6 %, soit plus que toutes les grandes classes d’actifs.

Et son impressionnante progression a fait réagir aussi bien ses détracteurs que ses défenseurs. Ces derniers pensent que nous sommes entrés dans un cycle d’adoption qui durera plusieurs années et au cours duquel les prix vont encore grimper. De leur côté, les sceptiques estiment qu’il existe une bulle sur les actifs numériques et rappellent la violence des retournements du marché en 2018 et en 2022.

Points à considérer avant d’investir dans le bitcoin

La capitalisation boursière actuelle des cryptomonnaies atteint les 3 700 milliards de dollars, ce qui est relativement faible comparé à d’autres classes d’actifs. Mais il existe un potentiel de croissance, comme nous l’avons vu au cours des 16 années de l’histoire des cryptomonnaies.

La technologie blockchain sous-jacente du bitcoin a un potentiel d’application plus large, aussi de nombreux investisseurs sont attirés par le potentiel d’appréciation rapide de son cours. Mais le bitcoin a d’autres qualités qui peuvent justifier son intégration dans un portefeuille, notamment la diversification des actifs et la couverture potentielle contre l’inflation.

  • Diversification du portefeuille : Le bitcoin a tendance à évoluer et à se comporter différemment des principales classes d’actifs. Il constitue donc une option intéressante pour diversifier son portefeuille.
  • Réserve de valeur à long terme : Le bitcoin n’est lié à aucune banque centrale. C’est pourquoi certains lui confèrent la qualité « d’or numérique ». Il peut servir à diversifier des portefeuilles et agir comme couverture potentielle contre l’inflation.
  • Alternative numérique : Le bitcoin offre aux investisseurs une alternative aux banques et aux devises contrôlées par les États. Il peut être envoyé et reçu partout dans le monde.
  • Attention aux risques : Le cours du bitcoin est volatile et les investisseurs peuvent subir des pertes importantes. Le marché des cryptomonnaies n’est par ailleurs que très peu régulé. Il n’offre qu’une protection limitée si des fonds sont perdus en raison de fraudes, de piratage ou d’erreurs de l’utilisateur. Il est donc important de comprendre les bases de l’achat direct. Les produits d’investissement, comme les ETP, constituent une solution plus simple, qui offre un accès efficace et facile au marché.

Investir dans le bitcoin et les actifs numériques n’a jamais été aussi simple

Investir dans des actifs numériques est désormais plus facile que jamais. Les ETP bitcoin sont de plus en plus accessibles à l’échelle mondiale, et les investisseurs peuvent également s’exposer aux entreprises qui composent l’écosystème crypto, telles que les mineurs, les acheteurs de cryptomonnaies et les plateformes d’échange. Les cryptomonnaies et la technologie blockchain évoluent rapidement, ce qui ouvre aux investisseurs de nouvelles opportunités par le biais de la propriété directe, des dérivés et des stratégies de marché au sens large. 

Mineurs

Entreprises qui aident à gérer des réseaux de blockchain en validant les transactions. En retour, elles gagnent des actifs numériques comme du bitcoin.

  

Technologies de soutien

Entreprises qui fournissent l’infrastructure pour les cryptomonnaies, telles que les plateformes d’échange, où les utilisateurs achètent/vendent des cryptos, ou les fabricants d’équipement de minage

  

Acheteurs de cryptomonnaies

Entreprises qui détiennent des bitcoins dans leur bilan, souvent pour diversifier leurs actifs ou montrer leur soutien à la cryptomonnaie.

  

Trusts & ETP

Produits indiciels cotés qui investissent au moins 75 % de leurs actifs dans des cryptomonnaies

  

Écosystème de blockchain

Recherche et développement de technologies blockchain à des fins non liées à la cryptomonnaie

  

ETP crypto

  • Les ETP crypto ont collecté plus de 200 milliards de dollars d’actifs
  • À l’échelle mondiale, les ETP bitcoin ont enregistré 42,5 milliards de dollars d’en-cours supplémentaires au cours de la dernière année
  • 12 pays proposent des ETP bitcoin, mais la plupart ne sont disponibles qu’aux investisseurs avertis
  • Le Royaume-Uni a récemment autorisé l’achat et la vente d’ETP bitcoin pour les particuliers 

  • Ticker

    Nom

    Septembre 24 -
    Septembre 25

    Septembre 23 -
    Septembre 24

    Septembre 22 -
    Septembre 23

    Septembre 21 -
    Septembre 22

    Septembre 20 -
    Septembre 21

    Décembre 24 -
    Septembre 25

    Décembre 23 -
    Décembre 24

    Décembre 21 -
    Décembre 24

    Indice BTC

    Bloomberg Galaxy Bitcoin Index

    17,60 %

    36,35 %

    21,62 %

    -15,47 %

    30,00 %

    22,38 %

    122,49 %

    103,61 %

    Source : Bloomberg et Invesco, au 30 septembre 2025. Tous les rendements sont des rendements totaux non couverts en USD. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. On ne peut investir directement dans un indice. 

    Risques d’investissement

    La valeur des investissements et des revenus fluctuent (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    L’investissement dans les cryptomonnaies présente un risque élevé. Nous vous conseillons d’investir dans ce produit uniquement si vous comprenez bien les risques y afférents. Any investment decision should be based on thorough review of the relevant documentation. It is strongly recommended that prospective investors seek advice from their professional advisers to determine whether such an investment is appropriate for their individual circumstances.

    Risque d'investissement La valeur du produit dépend de la performance de l’investissement sous-jacent. Les cryptomonnaies sont à haut risque, n'ont aucune valeur intrinsèque et peuvent devenir sans valeur.

    Risque de volatilité : Risque de volatilité:Les cryptomonnaies sont sujettes à une volatilité des prix extrême comme en témoignent les fluctuations quotidiennes importantes du prix du Bitcoin depuis son lancement. Les marchés de cryptomonnaies ne ferment jamais et peuvent en conséquence faire l’objet de variations soudaines de prix à tout moment.

    Risque de piratage informatique: Le piratage d’un wallet (coffre-fort électronique) pourrait entraîner la perte des crypto-actifs sous-jacents auxquels sont adossées une ou plusieurs séries de certificats. Tous les porteurs de certificat des séries affectées pourraient en conséquence supporter une baisse de valeur de leur certificat et risquer de perdre la totalité de leur investissement. Risque de liquidité:Le produit pourrait être affecté par une baisse de liquidité du marché qui réduirait pour l’investisseur les possibilités d’échanger ses cryptomonnaies contre des monnaies fiduciaires.

    Risque de liquidité. Risque de réglementation lié au marché des cryptomonnaies:Le prix d’une cryptomonnaie peut être affecté par des facteurs tels que les conditions politiques régionales ou mondiales ou tout événement d’ordre réglementaire ou judiciaire.

    Risque réglementaire sur le marché des cryptomonnaies Le prix des cryptomonnaies peut être influencé par des facteurs tels que les conditions politiques mondiales ou régionales, ainsi que par des événements réglementaires ou judiciaires.

    Information importante

    Source des données Invesco/Bloomberg au 30 septembre 2025, sauf indication contraire.

    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.

    Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.

