Bitcoin a marqué le début d’une nouvelle ère dans l’investissement.

Né de la crise financière de 2008, le bitcoin est apparu comme la première cryptomonnaie du monde, une alternative décentralisée à la banque traditionnelle. Depuis, s’est organisé autour de lui un vaste écosystème d’actifs numériques, qui est en train de remodeler notre rapport à l’argent, à l’investissement et la manière dont nous considérons l’avenir de la finance.

Aujourd’hui, les actifs numériques sont plus accessibles que jamais. Aux États-Unis, l’arrivée du bitcoin spot a entraîné une forte hausse de la demande des investisseurs particuliers et institutionnels, particulièrement après la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle. En octobre 2025, au Royaume-Uni, l’autorité de conduite financière (FCA) a également autorisé les particuliers à acheter et vendre des produits crypto indiciels cotés. D’après les données de la FCA, la proportion d’adultes britanniques détenant des cryptomonnaies est passée de 10 % lors des précédentes enquêtes à 12 % aujourd’hui. Ces développements récents confortent le statut de première cryptomonnaie mondiale et d’option d’investissement grand public du bitcoin.

Le bitcoin a battu toutes les grandes classes d’actifs ces dernières années

L’année 2024 a, elle aussi, été un grand cru pour le plus grand actif numérique du monde. Le bitcoin a en effet enregistré un gain impressionnant de 122,5 % sur la période. Cette croissance s’explique par le nombre croissant d’utilisateurs (via les ETF bitcoin spot) et par le fait que les investisseurs anticipent la mise en œuvre d’une politique plus favorable aux cryptomonnaies aux États-Unis. Sur 10 ans, le rendement annualisé du bitcoin a atteint les 76,6 %, soit plus que toutes les grandes classes d’actifs.

Et son impressionnante progression a fait réagir aussi bien ses détracteurs que ses défenseurs. Ces derniers pensent que nous sommes entrés dans un cycle d’adoption qui durera plusieurs années et au cours duquel les prix vont encore grimper. De leur côté, les sceptiques estiment qu’il existe une bulle sur les actifs numériques et rappellent la violence des retournements du marché en 2018 et en 2022.

Points à considérer avant d’investir dans le bitcoin

La capitalisation boursière actuelle des cryptomonnaies atteint les 3 700 milliards de dollars, ce qui est relativement faible comparé à d’autres classes d’actifs. Mais il existe un potentiel de croissance, comme nous l’avons vu au cours des 16 années de l’histoire des cryptomonnaies.

La technologie blockchain sous-jacente du bitcoin a un potentiel d’application plus large, aussi de nombreux investisseurs sont attirés par le potentiel d’appréciation rapide de son cours. Mais le bitcoin a d’autres qualités qui peuvent justifier son intégration dans un portefeuille, notamment la diversification des actifs et la couverture potentielle contre l’inflation.

Diversification du portefeuille : Le bitcoin a tendance à évoluer et à se comporter différemment des principales classes d’actifs. Il constitue donc une option intéressante pour diversifier son portefeuille.

Réserve de valeur à long terme : Le bitcoin n'est lié à aucune banque centrale. C'est pourquoi certains lui confèrent la qualité « d'or numérique ». Il peut servir à diversifier des portefeuilles et agir comme couverture potentielle contre l'inflation.

Le bitcoin n’est lié à aucune banque centrale. C’est pourquoi certains lui confèrent la qualité « d’or numérique ». Il peut servir à diversifier des portefeuilles et agir comme couverture potentielle contre l’inflation. Alternative numérique : Le bitcoin offre aux investisseurs une alternative aux banques et aux devises contrôlées par les États. Il peut être envoyé et reçu partout dans le monde.

Le bitcoin offre aux investisseurs une alternative aux banques et aux devises contrôlées par les États. Il peut être envoyé et reçu partout dans le monde. Attention aux risques : Le cours du bitcoin est volatile et les investisseurs peuvent subir des pertes importantes. Le marché des cryptomonnaies n’est par ailleurs que très peu régulé. Il n’offre qu’une protection limitée si des fonds sont perdus en raison de fraudes, de piratage ou d’erreurs de l’utilisateur. Il est donc important de comprendre les bases de l’achat direct. Les produits d’investissement, comme les ETP, constituent une solution plus simple, qui offre un accès efficace et facile au marché.

Investir dans le bitcoin et les actifs numériques n’a jamais été aussi simple

Investir dans des actifs numériques est désormais plus facile que jamais. Les ETP bitcoin sont de plus en plus accessibles à l’échelle mondiale, et les investisseurs peuvent également s’exposer aux entreprises qui composent l’écosystème crypto, telles que les mineurs, les acheteurs de cryptomonnaies et les plateformes d’échange. Les cryptomonnaies et la technologie blockchain évoluent rapidement, ce qui ouvre aux investisseurs de nouvelles opportunités par le biais de la propriété directe, des dérivés et des stratégies de marché au sens large.