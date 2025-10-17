Article

Une approche systématique et éprouvée de l’investissement actif

17 octobre 2025
Chris Mellor
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
Erhard Radatz
Erhard Radatz
Global Head of Portfolio Management, Invesco Quantitative Strategies based in Frankfurt.
vue aérienne d’une voie ferrée

Points importants à retenir

1

Les stratégies systématiques actives se placent entre le bêta pur (suivi indiciel) et la gestion active traditionnelle (forte conviction, sélection de titres).  

2

Les stratégies Enhanced Equity d’Invesco visent à surperformer leur indice respectif à long terme tout en offrant une expérience « similaire à celle d’un indice de référence ». 

3

Nos ETF utilisent une approche systématique pour générer de l’alpha, en optimisant l’exposition à trois facteurs : « Quality », « Value », et « Momentum »

Risques d’investissement

Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. Veuillez cliquer ici  pour afficher l’ensemble des risques. Fluctuation de la valeur, prêt de titres, marché d’actions. S’applique uniquement à Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF – Concentration, Currency. S’applique uniquement à Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF - Environmental, Social and Governance.

Que sont les ETF actifs ?

Si la gestion active existe depuis longtemps dans le monde des fonds communs de placement, les stratégies actives sont un concept relativement nouveau sur le marché des ETF. Toutefois, l’évolution des ETF actifs ne devrait pas être si surprenante si l’on considère que les gestionnaires d’actifs répondent à la demande croissante en matière d’ETF et à l’adoption généralisée de leur structure. Au fur et à mesure que la gamme de stratégies s’élargit, les ETF actifs devraient être considérés comme une extension naturelle aux approches bêta passives et intelligentes existantes.

Le terme « ETF actifs » englobe un large éventail de stratégies, mais le moyen le plus simple de comprendre cette catégorie d’ETF est de considérer qu’ils ne visent pas à reproduire un indice de référence, mais qu’ils sont plutôt conçus pour atteindre des objectifs spécifiques tels que la génération de l’alpha, la gestion des risques ou l’amélioration des revenus.

Les stratégies actives « bêta plus » se situent entre les fonds bêta purs, qui visent à répliquer des indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière, et les fonds actifs traditionnels, qui cherchent à les surperformer. Vous pouvez également trouver une gamme de stratégies « bêta plus » positionnées sur cette échelle, chacune utilisant potentiellement des données différentes pour générer de l’alpha, suivant différents objectifs de performance et ayant différents niveaux de tolérance au risque.

En quoi consistent les stratégies Enhanced Equity d’Invesco ?

Nos ETF Invesco Enhanced Equity UCITS visent à surperformer leurs marchés d’actions régionaux et nationaux individuels respectifs, sans trop s’écarter des indices de référence. Pour ce faire, les ETF utilisent des données actives selon une approche systématique pour générer de l’alpha, tout en limitant les positions actives par rapport à l’indice de référence. Cette approche systématique « bêta plus » pourrait constituer une alternative intéressante aux expositions bêta classiques.

Ils combinent le meilleur des univers actifs purement bêta et traditionnels, offrant une diversification élevée, un profil de risque similaire et un faible suivi par rapport à un indice de référence standard, ainsi qu’une surperformance ciblée à long terme.

L’équipe Quantitative Strategies (IQS) d’Invesco gère les stratégies Enhanced Equity depuis plus de 20 ans et affiche un historique de performances proches de celles de l’indice de référence, tout en surperformant les marchés d’actions à long terme.

Les stratégies Enhanced Equity offrent une exposition efficace aux rendements factoriels.

Performance relative depuis le lancement commun

Source : Invesco au 31 août 2025. La performance est nette de commissions en USD. Les résultats de la performance ne reflètent pas la déduction des frais de conseil en investissement. Le rendement effectif du client sera réduit des frais de conseil et des autres dépenses qui pourraient être engagées dans le cadre de la gestion d’un compte de conseil en investissement. Les rendements de périodes inférieures à un an ne sont pas annualisés. Veuillez consulter l’annexe pour plus d’informations. Le back-test est réalisé par notre équipe de recherche dédiée à l’aide d’outils exclusifs. Les données utilisées pour le back-test sont identiques à celles utilisées pour le calcul de notre stratégie systématique pour les portefeuilles actifs. La méthodologie de construction du portefeuille est la même que pour les portefeuilles actifs. Il s’agit d’une approche d’optimisation dans laquelle les contraintes d’investissement sont prises en compte. Ils viennent compléter les performances GIPS en bas de la page. Lancement des ETF Emerging Markets, Japan, UK et US Enhanced Equity UCITS en attente.

Les stratégies visent à générer une surperformance par rapport aux marchés actions tout en limitant les expositions sectorielles et géographiques par rapport à celles d’un univers géographique plus large. Contrairement à un ETF passif traditionnel, les stratégies ne visent pas à répliquer un indice de référence, mais utilisent des indices de référence pour limiter le portefeuille et mesurer la performance. 

Exemple : le processus à l’origine de la stratégie Global Enhanced

Tous nos ETF Enhanced Equity reposent sur la même approche d’investissement systématique. Pour illustrer le fonctionnement pratique de la stratégie, nous prendrons comme exemple l’ETF Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF qui utilise l’indice MSCI World à des fins de comparaison des performances. 

L’équipe IQS utilise un modèle exclusif pour évaluer et classer l’attractivité des actions dans un univers mondial de titres liquides de grande et moyenne capitalisation des marchés développés. Des comparaisons sont effectuées au sein des groupes sectoriels de chaque région afin d’assurer la comparabilité. L’univers initial comprend environ 3 000 actions, soit deux fois plus que celui de l’indice MSCI World, offrant ainsi un plus grand choix pour la sélection du portefeuille modèle.

Un processus d’optimisation est appliqué afin de trouver le meilleur compromis entre l’exposition du fonds aux facteurs « Quality », « Value », et « Momentum », les considérations en matière de risque et les coûts de transaction. Ce modèle exclusif garantit un portefeuille largement diversifié, tant en matière de contribution au risque des actions individuelles que sous l’angle des trois facteurs. Le portefeuille final comprendra environ 400 à 500 actions. L’ensemble du processus est répété chaque mois.

Pourquoi ciblons-nous ces trois facteurs ?

Les facteurs « Quality », « Value », et Momentum sont solidement étayés par plus de quatre décennies de recherche sur les portefeuilles factoriels menée par l’équipe IQS. De plus, une stratégie active permet d’affiner et d’améliorer en permanence ces modèles factoriels exclusifs, qui intègrent désormais des signaux qu’il était impossible d’obtenir auparavant, tels que les approches basées sur l’analyse de mégadonnées comme les dépenses par carte de crédit, et d’autres techniques modernes telles que le traitement du langage naturel.

Mais si les définitions des facteurs et les ensembles de données qui les étayent sont devenus plus sophistiqués, les motivations financières sous-jacentes de chaque facteur restent plus simples que jamais :

Valeur : Privilégier les actions peu coûteuses par rapport à leurs pairs, dans l’espoir que les actions bon marché surperformeront les actions cotées à un prix élevé

Dynamique : Privilégier les actions affichant une bonne performance boursière dans l’espoir que cette tendance se maintienne pendant un certain temps

Qualité : Privilégier les actions des entreprises présentant un bilan solide, dans l’espoir que les actions de haute qualité surperformeront celles de faible qualité

Tous les facteurs sont neutres sur le plan sectoriel et conçus pour avoir un bêta neutre par rapport au marché actions.

La combinaison de facteurs a amélioré les rendements de chaque facteur pris individuellement au fil du temps.

Certains facteurs de risque liés aux actions ont démontré leur capacité à surperformer à long terme le marché dans son ensemble, mais peuvent être volatils lorsqu’ils sont pris individuellement, en particulier sur des périodes plus courtes. L’ETF vise à réduire cette volatilité en combinant différents facteurs selon une approche optimisée. 

Performance historique : Facteurs exclusifs à Invesco

Source : Invesco, au 31 août 2025, le graphique montre une comparaison des stratégies IQS à facteur unique et multi-facteurs, qui combinent « Quality », « Value », et « Momentum ». Les performances passées ne présagent en aucun cas des performances futures.

Découvrez nos ETF

Découvrez nos ETF Invesco Enhanced Equity UCITS qui utilisent la même approche systématique active que celle mise en œuvre par l’équipe IQS depuis plus de 20 ans, visant à surperformer les marchés d’actions à long terme tout en offrant aux investisseurs une expérience similaire à celle d’un indice de référence.

Investir dans ce fonds revient à acquérir des parts d’un fonds à gestion active plutôt que les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Découvrez nos ETF

Autres analyses

  • Annualized Periods Through

    August 2025 (%)

    Dep. déb. année

    1 an

    2 ans

    3 ans

    5 ans

    Depuis la création

    Global Enhanced

    15,24

    18,71

    21,52

    15,67

    12,63

    10,12

    Indice MSCI World (NTR)

    13,78

    15,68

    18,50

    12,89

    11,65

    6,93
    Europe Enhanced simulation

    14,42

    11,58

    16,03

    14,02

    8,67

    5,94
    Indice MSCI Europe

    11,16

    7,69

    13,28

    12,06

    7,58

    4,92
    Emerging Markets Enhanced simulation

    19,62

    18,18

    13,69

    8,47

    8,81

    9,85
    MSCI Emerging Markets Index 

    19,66

    17,55

    11,61

    6,38

    7,82

    8,72
    Japan Enhanced simulation

    10,91

    15,50

    20,53

    17,60

    9,57

    5,69
    MSCI Japan Index

    10,29

    14,10

    18,26

    16,02

    9,32

    5,19
    UK Enhanced simulation

    17,10

    14,40

    13,72

    14,07

    8,74

    9,48
    FTSE All Share ex Investment Trusts

    14,84

    12,65

    11,82

    12,60

    7,59

    8,49

    US Enhanced simulation

    11,56

    17,32

    21,01

    15,95

    14,88

    9,38
    S&P 500 INDEX

    10,77

    15,32

    19,36

    14,64

    14,54

    8,65

     

    Risques d’investissement

    Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

    Fluctuation de la valeur. La valeur des investissements, ainsi que tout revenu qui en découle, fluctueront. Cela peut en partie résulter de variations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. 

    Prêts de titres :Le Fonds peut être exposé au risque de défaillance de l'emprunteur à retourner les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas pouvoir vendre la garantie fournie si l'emprunteur fait défaut.

    Equity Market: La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds.

    Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF only

    Concentration : Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur spécifique ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui peut entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds par rapport à un fonds plus diversifié. Dans la mesure où le fonds investit dans un secteur géographique spécifique, cela peut entraîner davantage de fluctuations dans la valeur du fonds que pour un fonds jouissant d’un mandat d’investissement plus large sur le plan géographique.

    Devise La performance du fonds peut être affectée par les variations des taux de change entre la devise de référence du fonds et les devises auxquelles il est exposé.

    Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF only: 

    Environnemental, social et gouvernance : Le Fonds a l'intention d'investir dans des titres d'émetteurs qui gèrent mieux leurs expositions ESG par rapport à leurs pairs. Cela peut affecter l'exposition du Fonds à certains émetteurs et amener le Fonds à renoncer à certaines opportunités d'investissement. Le Fonds peut avoir des performances différentes par rapport à d'autres fonds, y compris sous-performer par rapport à d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d'émetteurs en fonction de leurs notations ESG.

    GIPS performance information on Global Enhanced composite

    Les performances passées ne sauraient présager des performances futures

     

    Gross Rate
    of Return (%)

    Net Rate of Return (%)

    Indicateur de référence
    rendement

    composites
    3Yr St Dev (%)

    Indicateur de référence
    3Yr St Dev (%)

    Nombre
    + de 100 portefeuilles

    composites
    Assets (USD millions)

    Pourcentage des
    actifs de société

    Total société
    Assets (USD billions)

    composites
    Dispersion (%)

    2024

    23,67

    23,18

    18,67

    16,97

    16,88

    4

    2 617,15

    0,28

    948,34

    0,15

    2023

    25,66

    25,16

    23,79

    16,98

    16,99

    4

    2 292,03

    0,25

    900,15

    0,21

    2022

    -15,45

    -15,78

    -18,14

    20,51

    20,72

    3

    1 511,10

    0,17

    865,06

    0,69

    2021

    25,26

    24,76

    21,82

    17,29

    17,30

    2

    1 137,47

    0,12

    975,05

    N/C

    2020

    13,51

    13,06

    15,90

    18,44

    18,53

    2

    1 150,87

    0,13

    875,96

    N/C

    2019

    23,85

    23,36

    27,67

    11,55

    11,29

    3

    1 629,59

    0,20

    825,87

    0,12

    2018

    -9,94

    -10,29

    -8,71

    10,80

    10,53

    3

    1 315,79

    0,23

    578,94

    0,10

    2017

    22,64

    22,16

    22,40

    10,35

    10,38

    3

    1 285,95

    0,19

    660,32

    0,19

    2016

    9,08

    8,65

    7,51

    11,01

    11,08

    3

    1 034,47

    0,17

    599,00

    0,80

    2015

    0,39

    -0,01

    -0,87

    10,73

    10,96

    3

    930,78

    0,16

    575,05

    N/C

    Taux de rendement composés annualisés arrêtés au 31 décembre 2024

     

    Taux Brute de
    rendement

    Taux net de
    rendement

    Indicateur de référence
    rendement

    1 an

    23,67

    23,18

    18,67

    2 ans

    24,66

    24,16

    21,20

    3 ans

    9,53

    9,09

    6,34

    4 ans

    13,27

    12,81

    10,01

    5 ans

    13,31

    12,86

    11,17

    10 ans

    10,84

    10,40

    9,95

    Depuis la création (31/07/2005)

    9,17

    8,73

    8,07

    UK Enhanced composite

     

    Taux brut
    de rendement (%)

    Taux de rendement net (%)

    Indicateur de référence
    rendement

    composites
    3Yr St Dev (%)

    Indicateur de référence
    3Yr St Dev (%)

    Nombre
    + de 100 portefeuilles

    composites
    Actifs (en million d’USD)

    Pourcentage des
    actifs de société

    Total société
    Actifs (en milliard d’USD)

    composites
    Dispersion (%)

    2024

    11,82

    11,49

    9,52

    9,98

    10,80

    1

    1 170,14

    0,15

    757,22

    Sans objet

    2023

    8,72

    8,40

    8,11

    10,21

    10,95

    1

    927,92

    0,13

    706,11

    Sans objet

    2022

    3,63

    3,32

    1,64

    17,71

    16,82

    1

    759,80

    0,11

    719,15

    Sans objet

    2021

    20,30

    19,94

    18,74

    17,25

    16,07

    1

    739,54

    0,10

    719,89

    Sans objet

    2020

    -12,87

    -13,13

    -11,41

    17,76

    16,70

    1

    517,16

    0,08

    640,81

    Sans objet

    2019

    18,82

    18,47

    19,04

    9,55

    9,92

    1

    618,74

    0,10

    623,42

    Sans objet

    2018

    -7,60

    -7,87

    -9,76

    9,34

    9,43

    1

    346,03

    0,08

    454,57

    Sans objet

    2017

    14,83

    14,49

    12,87

    9,44

    9,39

    1

    296,57

    0,06

    488,13

    Sans objet

    2016

    15,24

    14,90

    16,76

    10,21

    9,78

    1

    85,96

    0,02

    484,77

    Sans objet

    2015

    2,79

    2,48

    0,81

    11,30

    11,08

    1

    76,72

    0,02

    390,16

    Sans objet

    Taux de rendement composés annualisés arrêtés au 31 décembre 2024

     

    Gross Rate
    rendement

    Taux et de
    rendement

    Indicateur de référence
    rendement

    1 an

    11,82

    11,49

    9,52

    2 ans

    10,26

    9,93

    8,81

    3 ans

    8,01

    7,68

    6,37

    4 ans

    10,96

    10,63

    9,33

    5 ans

    5,72

    5,40

    4,83

    10 ans

    7,03

    6,71

    6,09

    Depuis création (28/02/2003)

    9,00

    8,67

    8,07

    Invesco Worldwide respecte les Global Investment Performance Standards (GIPS®) et a préparé et présenté ce rapport conformément aux normes GIPS. Invesco Worldwide a fait l’objet d’audits indépendants sur la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2023. Les rapports d’audit sont disponibles sur simple demande.

    Les entreprises qui prétendent respecter les normes GIPS doivent mettre en place des politiques et des procédures garantissant le respect de toutes les exigences applicables prévues par les normes GIPS. L’audit de vérification permet de vérifier si les politiques et procédures de la société concernant l’administration des fonds composites et des fonds communs de placement, ainsi que le calcul, la présentation et la distribution des performances ont été élaborées dans le respect des normes GIPS et qu’elles ont été mises en œuvre à l’échelle de la société. La vérification ne fournit aucune assurance quant à l'exactitude d'un rapport de performance spécifique.

    GIPS est une marque déposée du CFA Institute. Le CFA Institute ne cautionne ni ne promeut cette organisation, et ne garantit pas l'exactitude ou la qualité du présent contenu.

    Aux fins de conformité aux normes de performance des investissements mondiaux (GIPS®), « Invesco Worldwide » désigne collectivement toutes les filiales directes ou indirectes d'Invesco Ltd. qui fournissent des conseils d'investissement discrétionnaires, à l'exception des entités suivantes :  Invesco Investment Management Ltd, Invesco Investment Advisers LLC, Invesco Asset Management Australia (Holdings) Ltd, Invesco Global Real Estate Asia Pacific, Inc, IRE (Cayman) Ltd, Invesco Senior Secured Management, Inc, Invesco Private Capital, Inc, et Invesco Capital Management LLC.  Invesco Canada Ltd. et Invesco Great Wall Fund Management Company Limited sont conformes aux GIPS mais ne font pas partie d'Invesco Worldwide.

    Le produit Global Enhanced - Client Custom vise à obtenir un rendement positif à long terme, par rapport à un indice de référence approprié, qui soit compétitif, cohérent et prévisible, avec une faible erreur de suivi. Le processus est axé sur la maximisation du rendement en intégrant une attention particulière aux trois composantes essentielles de la performance des investissements : le rendement, le risque et les coûts de transaction. Les indices de référence appropriés dans ce contexte sont ceux qui reflètent un univers d'investissement global et appliquent des pondérations personnalisées aux différentes composantes.  

    Les rendements composites sont comparés à un indice composite personnalisé composé de 40 % de l'indice MSCI World ex EMU Net Return, 40 % de l'indice MSCI Emerging Markets Net Return et 20 % de l'indice MSCI EMU Net Return, et cet indice est rééquilibré mensuellement. L'indice de référence est utilisé à des fins de comparaison uniquement et reflète généralement le risque ou le style d'investissement du produit. Les investissements réalisés par la Société pour les portefeuilles qu'elle gère selon les stratégies respectives peuvent différer de manière significative en termes de titres, de pondérations sectorielles et d'allocation d'actifs de ceux de l'indice de référence. Par conséquent, les résultats et la volatilité des investissements seront différents de ceux de l'indice de référence.

    Les résultats de performance bruts de frais sont présentés avant les frais de gestion et de garde, mais après toutes les commissions de négociation et les retenues d'impôts sur les dividendes, les intérêts et les gains en capital, le cas échéant.  Les résultats de performance nets de frais sont calculés en soustrayant des rendements mensuels la tranche la plus élevée de notre barème de frais publié pour le produit. Le barème des frais de gestion est le suivant : 40 points de base sur les premiers 50 millions de dollars, 35 points de base sur les 50 millions de dollars suivants, 30 points de base sur les 100 millions de dollars suivants, 25 points de base sur les 200 millions de dollars suivants, et négociable au-delà.

    La dispersion du composite est mesurée par l'écart-type des rendements des portefeuilles pondérés en fonction de l'actif représentés dans le composite pour l'année complète. L'écart-type annualisé sur trois ans mesure la variabilité des rendements du composite et de l'indice de référence sur la période précédente de 36 mois. L'écart-type n'est pas présenté lorsqu'il y a moins de 36 mois ou moins de trois portefeuilles dans le composite. Toutes les mesures de risque sont calculées en utilisant les rendements bruts de frais.

    La société évalue systématiquement tous les portefeuilles chaque mois sur la base de la date de transaction. La comptabilité d'exercice est utilisée pour tous les revenus d'intérêts et de dividendes. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

    Des informations supplémentaires concernant les politiques d'évaluation des portefeuilles, de calcul des performances et de préparation de présentations conformes sont disponibles sur demande.

    Les évaluations et les rendements totaux des portefeuilles sont calculés et indiqués en dollars américains.  La société évalue systématiquement tous les portefeuilles chaque mois sur la base de la date de transaction.  Les rendements au niveau du portefeuille sont calculés comme des rendements totaux pondérés dans le temps sur une base quotidienne.  La comptabilité d'exercice est utilisée pour tous les revenus d'intérêts et de dividendes.  Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les taux de change des devises étrangères pour le calcul de l'indice de référence et du composite sont basés sur les WM/Reuters Closing Spot Rates TM qui sont fixés à environ 16h00, heure de Londres.

    La date de création du composite est septembre 2005.            

    Les documents suivants sont disponibles sur demande :

      * Politiques d'évaluation des investissements, de calcul de la performance et de préparation des rapports GIPS.

      * Liste des descriptions du composite

      * Liste des descriptions des fonds communs à distribution limitée

      * Liste des fonds communs à large distribution

    Information importante

    Données au 30 septembre 2025, sauf indication contraire.

    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.

    Les points de vue et les opinions sont basés sur les conditions de marché actuelles et sont susceptibles d’être modifiées.

    --Pour obtenir des informations sur nos fonds et les risques pertinents, veuillez consulter les Documents d'Informations Clés/Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (dans les langues locales) et le Prospectus (en anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.ie. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation.

    Les parts/actions des ETF OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. De plus, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l'achat de parts/actions et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente.

    Pour connaître l'intégralité des objectifs et de la politique d'investissement, veuillez consulter le prospectus actuel.

    Les fonds et titres désignés dans le présent document ne sont en aucune façon sponsorisés, avalisés, vendus ou promus par MSCI, et MSCI décline toute responsabilité concernant ces fonds et titres ou tout indice auquel ces fonds et titres se réfèrent. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Invesco et tous fonds y afférents. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Invesco et tous fonds y afférents. 

    EMEA4865276