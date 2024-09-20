Andrew Schlossberg è Presidente e CEO di Invesco e membro di Invesco Ltd. Consiglio di amministrazione.

Andrew Schlossberg lavora nell’ambito della gestione patrimoniale dal 1996 ed è in Invesco Ltd. dal 2001. Ha ricoperto diversi ruoli di prima linea in tutte le attività e sedi della società. Prima di diventare Presidente e CEO, Andrew Schlossberg è stato Senior Managing Director e responsabile della regione americana per Invesco. Prima di questo ruolo, ha lavorato in Invesco nel Regno Unito come Senior Managing Director, Head of EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e Presidente del Consiglio di amministrazione di Invesco UK Limited. Prima del Regno Unito, ha ricoperto il ruolo di Head of US Retail Distribution and Global ETFs ed è stato US Chief Marketing Officer e Head of Global Corporate Development. Ha inoltre ricoperto ruoli di leadership nella strategia e nello sviluppo dei prodotti nelle divisioni Institutional e Retirement del Nord America. Prima di entrare in Invesco, dal 1996 al 2000 Schlossberg ha lavorato presso Citigroup Asset Management e le società precedenti. Andrew Schlossberg è attualmente parte del Board of Governors e dell’Executive Committee dell'Investment Company Institute.

Schlossberg ha conseguito una laurea in finanza e affari internazionali presso la University of Delaware e un master presso la Kellogg School of Management della Northwestern University.