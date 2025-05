Asad Bhatti è Fund Manager del team IFI Europe.

​​​​​​​

Ha iniziato la carriera nel campo degli investimenti in Arthur Andersen nell'agosto 2000 ed è entrato a far parte di Invesco nel 2002 come analista del credito specializzato nei mercati high yield. È diventato gestore nel 2015, occupandosi inizialmente del segmento high yield per poi passare ai mercati emergenti nel 2017. Gestisce un fondo total return ed è responsabile dell'esposizione del team ai mercati emergenti in numerosi portafogli.



Ha conseguito un BAcc, con lode, in contabilità presso la University of Glasgow. È CFA Charterholder.