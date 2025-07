Gareth Isaac è Chief Investment Officer, EMEA, per Invesco Fixed Income. È l'investitore IFI senior nella regione EMEA con la responsabilità primaria di guidare il team Global Macro di Londra. Il suo mandato comprende anche un più ampio ruolo in materia di investimenti e di thought leadership, lavorando a stretto contatto con i team Investment Grade Credit, High Yield and Emerging Markets e Credit Analyst. Gareth è membro dell’IFI Investment Strategy Team (IST).

Gareth è entrato in Invesco nel gennaio 2017 dopo aver lasciato Schroders Investment Management dove, durante i suoi 5 anni, ha consolidato le sue credenziali di investitore altamente stimato, guidando al contempo il team d’investimento multi-settoriale. Il suo mandato si è esteso alla gestione dei portafogli, dove ha guidato le strategie d'investimento Multi-Currency Aggregate e Unconstrained.

La sua esperienza nella gestione patrimoniale e nel segmento obbligazionario conta quasi 20 anni, lavorando per organizzazioni come Newton, AXA, Société Générale e GLG.