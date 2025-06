Gary Buxton

Gary è Head of EMEA & APAC ETF & Indexed Strategies di Invesco ed è responsabile della gestione delle operazioni e della definizione della strategia e della visione per i fondi negoziati in borsa (ETF) e le attività indicizzate di Invesco nella regione.

Gary è entrato in Invesco nel 2017 a seguito dell'acquisizione di Source, di cui è stato socio fondatore (2008) e dove ha ricoperto i ruoli di Head of Product, Chief Operating Officer e, inoltre, dal 2012, Chief Financial Officer.

Prima della fondazione di Source, Gary è stato direttore della divisione hedge fund di Merrill Lynch, dove il suo ruolo si è concentrato sullo sviluppo dei prodotti. Ha iniziato la carriera presso Deloitte a Londra ed ha ottenuto la qualifica di Chartered Accountant (FCA); ha conseguito un diploma BSC in Economia e Politica presso l'Università di Bristol.

È direttore di Invesco Markets I PLC, Invesco Markets II PLC, Invesco Markets III PLC, Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco Investment Management Limited, Invesco UK Services Limited ed è cittadino britannico e irlandese.