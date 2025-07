Hemant Baijal è Head of Multi-Sector Portfolio Management - Global Debt di Invesco. È a capo del team Global Debt oltre a essere Senior Portfolio Manager.

Hemant Baijal è entrato in Invesco quando la società si è unita a OppenheimerFunds nel 2019. È entrato in OppenheimerFunds nel 2011 ed è stato a capo del team Global Debt, oltre a essere il gestore di portafoglio principale di svariate strategie quali International Bond, Global Strategic Income, Emerging Market Local Debt e Global Unconstrained Bond. Prima di OppenheimerFunds, Baijal ha co-fondato Six Seasons Global Asset Management, dove è stato socio e gestore di portafoglio con un focus sulle strategie macro obbligazionarie. Prima del ruolo in Six Seasons, è stato socio e gestore di portafoglio di Aravali Partners, LLC. e

Havell Capital Management, LLC., concentrandosi su strategie macro obbligazionarie e relative value. A inizio carriera Baijal è stato gestore senior di portafogli obbligazionari internazionali, globali e multisettoriali presso Neuberger Berman. Ha inoltre ricoperto incarichi in Banca di Roma, First Boston Corporation e Merrill Lynch and Co.

Hemant Baijal ha conseguito una laurea all’università di Delhi e un MBA presso la Columbia University.