Jason Martin è Portfolio Manager del team Global Debt di Invesco. In questo ruolo, si concentra sui tassi dei mercati emergenti e sui cambi.

È entrato in Invesco quando la società si è unita a OppenheimerFunds nel 2019. Ha iniziato la carriera in OppenheimerFunds e nel settore dei servizi finanziari nel 2012. Prima del suo attuale ruolo, ha ricoperto diversi incarichi all'interno del team Global Debt, inizialmente come trader per tutti i mercati del reddito fisso e dei cambi e successivamente come portfolio strategist focalizzato sui mercati emergenti, sia in valuta locale che in valuta forte. In precedenza, ha supportato il trading desk globale in qualità di trade assistant per tre anni.

Ha conseguito una laurea in BBA presso la University of South Carolina. Possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst® (CFA) ed è membro della CFA Society di New York.