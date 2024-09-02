Joe Dowling

Joe è un gestore del team Global Equities con sede a Henley, dove gestisce portafogli per titolari fondatori & globali e strategie di crescita del reddito azionario globale&.

Dopo aver lavorato per Invesco in due tirocini separati durante gli studi alla Bath University, a luglio 2013 Joe è tornato a lavorare a tempo pieno come analista per il team Global Equities con sede a Henley. Durante il suo tirocinio, ha fatto il giro dei gruppi azionari globali della comunità degli investimenti di Henley, del reddito azionario globale e delle piccole società globali.

Joe ha conseguito un BSc in amministrazione aziendale presso la University of Bath e l’Investment Management Certificate rilasciato dalla CFA Society of the UK.