Joe Dowling

GPR,Azionario INGOAAD
Invesco Global Founders & Owners Fund
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Fund Manager
BA in Business Administration from the University of Bath and Investment Management Certificate from the CFA Society of the UK.
Joe è un gestore del team Global Equities con sede a Henley, dove gestisce portafogli per titolari fondatori & globali e strategie di crescita del reddito azionario globale&.
Dopo aver lavorato per Invesco in due tirocini separati durante gli studi alla Bath University, a luglio 2013 Joe è tornato a lavorare a tempo pieno come analista per il team Global Equities con sede a Henley. Durante il suo tirocinio, ha fatto il giro dei gruppi azionari globali della comunità degli investimenti di Henley, del reddito azionario globale e delle piccole società globali.
Joe ha conseguito un BSc in amministrazione aziendale presso la University of Bath e l’Investment Management Certificate rilasciato dalla CFA Society of the UK.
Carica: Fund Manager
Nel gruppo da: 10 anni
Esperienza: 10 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: Invesco Global Equities
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