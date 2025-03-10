Lyndon Man è Fund Manager del team IFI Europe.



È co-responsabile dei fondi Invesco Global Investment Grade Credit e Invesco Euro Bond, nonché di varie altre strategie a gestione attiva. Inoltre, svolge un ruolo chiave nelle decisioni di asset allocation per il credito investment grade europeo e britannico in tutta la piattaforma IFI. Lyndon è entrato in Invesco nel 2011. Tra il 2005 e il 2011, ha lavorato presso la Government of Singapore Investment Corporation (GIC), dove si è occupato della gestione di portafogli multi-asset e obbligazionari, specializzandosi in relative value per i derivati, lineari e legati ad opzioni, nonché in strategie di asset allocation tradizionali. Ha iniziato la carriera nel 2001 in Barclays Capital come gestore del rischio di mercato per i mercati obbligazionari ed emergenti.

Man ha conseguito una laurea con lode in scienze fisiche e un master in chimica alla University of Oxford. È CFA Charterholder.