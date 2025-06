Martin Walker è Co-Head of UK & European Equities e gestisce portafogli in tutte le strategie azionarie UK Value e paneuropee del team.

Ha iniziato la carriera nel settore degli investimenti nel 1997 dopo una precedente esperienza come analista degli investimenti in BWD Rensburg.

Walker è entrato in Invesco nel 1999 come gestore tirocinante e ha proseguito la carriera all'interno del team UK Equities, gestendo portafogli azionari del Regno Unito dal 2003. Dal 2008 gestisce la strategia UK Value e nel maggio 2020 è stato nominato Head of UK Equities.

Ha conseguito una laurea in economia finanziaria presso l'università di Liverpool e il diploma del Securities Institute.