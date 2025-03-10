Michael Matthews è Co-Head of IFI Europe.

Ha iniziato la carriera nel campo degli investimenti nel 1994 ed è entrato nel team Fixed Income fin dalla sua costituzione nel 1995. Inizialmente si era specializzato nelle attività del team nei mercati monetari e valutari, prima di focalizzarsi sui titoli di Stato e sul credito investment grade. Dal 2006 è Fund Manager, con specializzazione in portafogli di credito investment grade.

Ha superato gli esami di ammissione alla Association for Investment Management and Research (AIMR).