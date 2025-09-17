In qualità di Global Market Strategist per la regione EMEA, Paul Jackson fornisce commenti sugli eventi macroeconomici e analisi sul loro impatto sui mercati dei capitali.

Prima di entrare in Invesco, ha lavorato in Société Générale a Parigi e Londra, rivestendo gli incarichi di Macro Specialist Sales, Equity Strategist e Head of Research; nel corso di questo periodo ha scritto per il sito "The Belgian Dentist".

Ha iniziato la carriera in Morgan Stanley a Londra, lavorando nelle aree di Corporate Finance ed Equity Research, per poi trasferirsi a New York dove ha lavorato come Portfolio Manager nella divisione Morgan Stanley Asset Management. Ha conseguito una laurea triennale in economia presso la London School of Economics e un Master of Philosophy in economia a Oxford.

Durante la pandemia di Covid, Jackson è diventato Maggiore della British Army Reserve, un ruolo consultivo che lo ha portato a diventare membro dell'International Best Practice Advisory Group del governo britannico (un team di esperti accademici e aziendali istituito dall'Ufficio di gabinetto del Regno Unito in risposta alla pandemia di Covid).