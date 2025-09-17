image
Global Market Strategist, EMEA

Paul Jackson

BSc in Economics. Master of Philosophy.

Biografia

Informazioni

In qualità di Global Market Strategist per la regione EMEA, Paul Jackson fornisce commenti sugli eventi macroeconomici e analisi sul loro impatto sui mercati dei capitali.

Prima di entrare in Invesco, ha lavorato in Société Générale a Parigi e Londra, rivestendo gli incarichi di Macro Specialist Sales, Equity Strategist e Head of Research; nel corso di questo periodo ha scritto per il sito "The Belgian Dentist".

Ha iniziato la carriera in Morgan Stanley a Londra, lavorando nelle aree di Corporate Finance ed Equity Research, per poi trasferirsi a New York dove ha lavorato come Portfolio Manager nella divisione Morgan Stanley Asset Management. Ha conseguito una laurea triennale in economia presso la London School of Economics e un Master of Philosophy in economia a Oxford.

Durante la pandemia di Covid, Jackson è diventato Maggiore della British Army Reserve, un ruolo consultivo che lo ha portato a diventare membro dell'International Best Practice Advisory Group del governo britannico (un team di esperti accademici e aziendali istituito dall'Ufficio di gabinetto del Regno Unito in risposta alla pandemia di Covid).

Profilo

Carica: Global Market Strategist, EMEA
Nel gruppo: da 11 anni
Esperienza: 39 anni
Sede: Londra
Team: Global Strategy & Insights