Raymond Ma

Prima di entrare in Invesco, Raymond ha lavorato per 15 anni presso Fidelity a Hong Kong, dove è stato Key China Portfolio Manager. È riuscito a gestire e far crescere Fidelity’s China Consumer Fund, Greater China Fund e successivamente Taiwan Fund e MPFs con quattro strategie principali e sette fondi per oltre 14 miliardi di dollari USA di asset entro marzo 2021. Raymond ha inoltre lavorato presso BNP Paribas Peregrine a Shanghai come Assistant Director nel settore dei consumi, nonché come insegnante e ricercatore junior presso la Fudan University.

Raymond è un pioniere nell’investimento ESG. Ha fondato Green Renaissance Capital, che si concentra sugli investimenti nell’energia verde e sulla strategia net zero della Cina. È anche membro del consiglio di CASVI e consulente oltreoceano per Susallwave, entrambe entità leader nei rating ESG della Cina e in attività a impatto zero.

Raymond ha conseguito un Bachelors and Masters in legge presso la Fudan University, in Cina.