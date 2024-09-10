image
CIO, Invesco Solutions

Scott Wolle

CFA®

About

Scott Wolle è Chief Investment Officer (CIO) delle Strategie Multi-Asset. In questo ruolo, supervisiona diverse capacità correlate, tra cui gli investimenti macro, le azioni sistematiche e la consulenza di portafoglio. Nell'ambito degli investimenti macro, le sue responsabilità includono il risk parity, strategie multi-fattoriali dinamiche, materie prime e varie strategie basate su derivati. Le azioni sistematiche comprendono portafogli personalizzati basati sui fattori e strategie a gestione fiscale. I team di consulenza coprono un ampio spettro di clienti, dai consulenti finanziari alle grandi istituzioni.

Wolle è entrato in Invesco nel 1999 come analista e gestore di portafoglio. Nel 2005 è stato promosso CIO del team Global Asset Allocation. Prima del suo attuale ruolo, è stato responsabile degli investimenti sistematici e basati su fattori. Wolle è stato pubblicato su Barron's e citato in numerose pubblicazioni, tra cui il Financial Times e il Wall Street Journal. Ha iniziato la sua carriera nella gestione degli investimenti nel 1991 presso Bank of America.

Ha conseguito una laurea, magna cum laude, in finanza presso la Virginia Tech e un MBA presso la Fuqua School of Business della Duke University, dove è stato insignito dell’onorificenza di Fuqua Scholar.

È un Chartered Financial Analyst® (CFA).

Profile

Funzione: Chief Investment Officer, Multi-Asset Strategies
In Invesco da: 25 Anni
Esperienza: 33 Anni
Basato in: Atlanta
Team: Invesco Global Strategies - Global Asset Allocation

Prodotti gestiti

Fondi

