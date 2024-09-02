Stephen Anness

Stephen è responsabile del team Global Equities con sede a Henley e gestisce molteplici portafogli nella strategia Global Equity Income & Growth.



Ha iniziato la carriera negli investimenti in Invesco all’interno del team UK Equities con sede a Henley nel luglio 2002, come analista tirocinante. Dopo essere entrato nel team d'investimento, Stephen ha iniziato a gestire portafogli azionari britannici a settembre 2004 nonché il suo primo fondo britannico nel 2008, per poi passare al team Global Equities con sede a Henley alla fine del 2012. Dal 2009 Stephen è una componente fondamentale per la generazione di idee e il processo di selezione dei titoli nei portafogli azionari globali. Nel dicembre 2019 ha assunto la responsabilità della strategia Global Equity Income, avendo in precedenza gestito la strategia Global Opportunities del team.

Stephen ha conseguito un BSc in economia, il Securities Institute Diploma, l’Investment Management Certificate della CFA Society of the UK e ha studiato finanza aziendale presso la London Business School.