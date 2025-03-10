Steve Smith è Fund Manager del team UK & European Equities e gestisce un fondo domiciliato in Lussemburgo con un obiettivo sostenibile e molteplici portafogli in tutte le strategie Eurozone and Income Equities del team.

Ha iniziato la carriera in Invesco come analista per il team European Equities a settembre 2015, dopo un tirocinio di sei mesi nel 2014. È diventato Fund Manager alla fine del 2020.

Steve ha conseguito un BSc (con lode) in amministrazione aziendale presso la University of Bath, con attestazione anche per la Copenhagen Business School.