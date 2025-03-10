Steve Smith
BSc (Honours) in Business Administration
Steve Smith è Fund Manager del team UK & European Equities e gestisce un fondo domiciliato in Lussemburgo con un obiettivo sostenibile e molteplici portafogli in tutte le strategie Eurozone and Income Equities del team.
Ha iniziato la carriera in Invesco come analista per il team European Equities a settembre 2015, dopo un tirocinio di sei mesi nel 2014. È diventato Fund Manager alla fine del 2020.
Steve ha conseguito un BSc (con lode) in amministrazione aziendale presso la University of Bath, con attestazione anche per la Copenhagen Business School.
Carica: European Equities Fund Manager
Nel gruppo da: 9 anni
Esperienza: 9 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: UK & European Equities