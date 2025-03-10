Stuart Edwards è Fund Manager del team IFI Europe.



Ha iniziato la carriera nel settore degli investimenti nel 1997 in Standard & Poor’s come economista. È entrato in Invesco nel 2003 e si è trasferito nel team Fixed Income nel 2006 come Market Strategist. È Fund Manager dal 2010, responsabile di una serie di portafogli obbligazionari globali e total return.



Stuart ha conseguito un BSc (con lode) in economia aziendale con informatica presso la University of Surrey e un MSc in finanza presso il Birkbeck College, University of London.