GPR,Bilanciato IGAQDGI
Invesco Global Income Fund
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Fund Manager
BSc (Hons), MSc
Stuart Edwards è Fund Manager del team IFI Europe.
Ha iniziato la carriera nel settore degli investimenti nel 1997 in Standard & Poor’s come economista. È entrato in Invesco nel 2003 e si è trasferito nel team Fixed Income nel 2006 come Market Strategist. È Fund Manager dal 2010, responsabile di una serie di portafogli obbligazionari globali e total return.
Stuart ha conseguito un BSc (con lode) in economia aziendale con informatica presso la University of Surrey e un MSc in finanza presso il Birkbeck College, University of London.
Carica: Fund Manager
Nel gruppo da: 21 anni
Esperienza: 26 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income
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