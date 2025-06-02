Artikel

Die Chancen alternativer Anlagen: Ausblick für Private Credit, Private Equity, Real Assets und Hedgefonds

2. Juni 2025
Jeffrey Bennett
Jeffrey Bennett
Senior Portfolio Manager and Head of Manager Selection
Die Chancen alternativer Anlagen ist ein vierteljährlicher Bericht des Invesco Solutions Teams. In jeder neuen Ausgabe geben wir einen Ausblick für Private Markets-Anlagen. Dabei legen wir den Fokus auf Private Credit, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe.

Angesichts der erhöhten Wachstumsrisiken, der hohen Aktienbewertungen und des günstigen Aktivitätsniveaus an den Kapitalmärkten bleiben wir für das zweite Quartal 2025  neutral in Bezug auf die Risikoallokation innerhalb unseres Alternatives-Portfolios. Insgesamt positionieren wir uns defensiver und bevorzugen Private Debt und abgesicherte Strategien gegenüber Private Equity. Nachfolgend sind die wichtigsten Aussagen zu jeder Anlageklasse auf einen Blick aufgeführt. Lesen Sie hier den vollständigen Bericht zum zweiten Quartal.  

Private Credit: Übergewichtet, da sich die Spreads an den öffentlichen Märkten ausweiten

Jeff Bennett, CFA®, Head of Manager Selection Invesco Solutions

Ron Kantowitz, Head of Direct Lending, Invesco Private Debt

Charlie Rose, Global Head of Commercial Real Estate Credit

Der Dealflow bleibt weiterhin herausfordernd, wobei die jüngsten Aktivitäten deutlich unter dem Höchststand von 2021 liegen. Das Umfeld für Leveraged Buyouts (LBO, fremdfinanzierte Übernahme) ist verhalten, weil aufgrund großer Bewertungsunterschiede viele Private Equity-Transaktionen auf Eis gelegt wurden. Alternative Kreditgeber stehen aufgrund von nicht genutzten Immobilienkrediten („Dry Powder“) und einer anhaltenden Zurückhaltung der Banken vor einem erfolgreichen Jahr in der Kreditvergabe. Aufgrund des günstigen makroökonomischen Umfelds und der erwarteten positiven Entwicklung beim Kapitaleinsatz bleiben wir optimistisch bezüglich der Anlageklasse Direct Lending. Immobilienkredite sind nach wie vor unsere bevorzugte Methode, um Zugang zu Immobilienmärkten zu erhalten.

Zusammenfassung: Private Credit 2. Quartal

 

Insgesamt

Bewertung

Fundamentaldaten

Struktureller Trend

Direct Lending

Übergewichtet

Neutral

Neutral

Attraktiv

Real Asset Credit

Übergewichtet

Attraktiv

Neutral

Attraktiv

Alternative Credit

Übergewichtet

Neutral

Neutral

Attraktiv

Quelle: Invesco, Die Chancen alternativer Anlagen – Q2 2025, S. 3

Private Equity (PE): Untergewichtet aufgrund von moderateren Bewertungen

Jeff Bennett, CFA®, Head of Manager Selection Invesco Solutions

Private Equity sieht sich im aktuellen Umfeld mit Gegenwind konfrontiert. Hohe Zinssätze werden voraussichtlich durch niedrigere Bewertungen der öffentlichen Märkte nach dem Ausverkauf ausgeglichen. Auch wenn Zölle eine große Unsicherheit mit sich bringen, glauben wir, dass ein günstiges regulatorisches Umfeld für binnenorientierte Sektoren innerhalb des Private Equity-Segments (wie beispielsweise im Mittelstand) einen gewissen Ausgleich schaffen könnte.

Zusammenfassung: Private Equity 2. Quartal

 

Insgesamt

Bewertung

Fundamentaldaten

Struktureller Trend

Private Equity

Untergewichtet

Unattraktiv

Neutral

Neutral

Quelle: Invesco, Die Chancen alternativer Anlagen – Q2 2025, S. 9

Real Assets: Neutral, da die Bewertungen ihren Tiefpunkt erreichen und im Immobilienbereich zunehmend attraktiv erscheinen

Jeff Bennett, CFA®, Head of Manager Selection Invesco Solutions

Mike Bessell, CFA®, Managing Director, Investment Strategist Invesco Global Real Estate

Während die Kapitalisierungsraten im Vergleich zu den Zinssätzen weiterhin gedämpft sind, erscheinen uns die Immobilienbewertungen im Vergleich zu den öffentlichen und privaten Aktienmärkten als relativ vorteilhaft. Nach der politischen Volatilität und den Stimmungsschwankungen in jüngster Vergangenheit dürften die erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank die Kreditkosten und Kapitalisierungsraten unterstützen.

Zusammenfassung: Real Assets 2. Quartal

 

Insgesamt

Bewertung

Fundamentaldaten

Struktureller Trend

Immobilien

Neutral

Attraktiv

Neutral

Neutral

Infrastruktur

Neutral

Unattraktiv

Attraktiv

Attraktiv

Quelle: Invesco, Die Chancen alternativer Anlagen – Q2 2025, S. 18

Hedgefonds: Übergewichtet aufgrund der aktuellen Arbitrage-Spreads und des Lockerungszyklus der Zentralbanken

Jeff Bennett, CFA® Head of Manager Selection Invesco Solutions

Nachdem die Aktienmärkte in eine technische Korrekturphase eingetreten sind, könnten Hedgefonds mit geringeren Betas gegenüber dem Marktrisiko eine wertvolle Alternative innerhalb eines Portfolios darstellen. Die Spreads für Event Driven-Strategien (ereignisgesteuerte Strategie: um von bestimmten Ereignissen zu profitieren, z.B. Fusionen, Restrukturierungen…) bleiben aufgrund begrenzter Kapitalmarktaktivitäten im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen hoch, da sich Private Equity-Manager weiterhin zurückhalten.

Zusammenfassung: Hedgefonds 2. Quartal

 

Insgesamt

Bewertung

Fundamentaldaten

Struktureller Trend

Event-Driven und Arbitrage

Übergewichtet

Neutral

Neutral

Attraktiv

Systematischer Trend

Übergewichtet

Neutral

Neutral

Attraktiv

Quelle: Invesco, Die Chancen alternativer Anlagen – 2. Quartal 2025 S. 6

Publikation herunterladen

