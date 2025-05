Erkenntnisse aus Marktrückgängen

Hallo, ich bin Stephen Anness, Head of Global Equities bei Invesco in Henley. Ich möchte Ihnen angesichts der Marktvolatilität der letzten Tage ein kurzes Update geben, um Ihnen unsere Sichtweise darzulegen und Ihnen zu erklären, wie wir als Team darüber denken.

Ich denke, als Erstes muss gesagt werden, dass die Nachrichtenlage im Zusammenhang mit den Zöllen deutlich volatil ist. Und die möglichen Gegenmaßnahmen verunsichern die Anleger erheblich. Die Märkte haben darauf reagiert. Die Märkte schätzen nichts weniger als Unsicherheit und im Moment herrscht eine Menge Unsicherheit. Es wäre unmöglich für mich, hier zu stehen und Ihnen zu sagen, dass wir wissen, wie sich die Lage entwickeln wird.

Was ich Ihnen jedoch sagen kann, ist, was wir als Team dagegen unternehmen. Wir haben schon viele Phasen der Volatilität erlebt. Als Team haben wir die globale Finanzkrise überstanden, die COVID-Pandemie, die Rezessionen in der Industrie in den Jahren 2015 und 2016 und natürlich die europäische Schuldenkrise in den Jahren 2010 und 2011. Und in all diesen Zeiten sind wir in unserer Herangehensweise an solche Schwankungen konsequent geblieben, in der Art und Weise, wie wir mit dieser Art von Volatilität umgehen.

Was tun wir als Team in dieser Situation? Nun, zunächst einmal konzentrieren wir uns auf die langfristige Perspektive. Wir versuchen, mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren zu investieren. Und wir versuchen, die besten Unternehmen mit den besten Managementteams zu finden, von denen wir glauben, dass sie in diesem Zeitraum erheblich wachsen könnten und deren Bewertungen wirklich sehr attraktiv sind.

Zweitens müssen wir unsere Anlagethese erneut überprüfen. Es gibt eindeutig Unternehmen, die von den Nachrichten betroffen sein werden. Es gibt jedoch auch Unternehmen, die von diesen Nachrichten profitieren könnten, die vielleicht nicht direkt von den Zöllen betroffen sind. Und schließlich konzentrieren wir unser Kapital auf unsere allerbesten Ideen. Dieser Markt hat eine Reihe wirklich spannender Chancen in Unternehmen hervorgebracht, die uns sehr gefallen. Deshalb gehen wir Schritt für Schritt vor, Unternehmen für Unternehmen, und versuchen, die besten Chancen zu finden, die wir nutzen können, um sicherzustellen, dass das Portfolio über ausreichende Kapitalzuweisungen für diese Chancen verfügt.

Es gibt also eindeutig eine Reihe von Dingen, die wir berücksichtigen müssen. An erster Stelle stehen die unmittelbarsten Auswirkungen der Zölle. Welche Unternehmen sind direkt davon betroffen und welche Unternehmen könnten sogar davon profitieren? Zweitens müssen wir jedoch auch die Auswirkungen der Sekundäreffekte berücksichtigen, denn diese Unsicherheit wird wirtschaftliche Folgen haben. Unternehmen werden wahrscheinlich ihre Investitionsausgaben zurückstellen.

Möglicherweise werden sie auch ihre Einstellungspläne ändern. Ich gehe daher davon aus, dass wir in der nächsten Zeit eine Verlangsamung bei den Ergebnissen vieler Unternehmen in der kommenden Periode sehen werden.

Wir haben daher unser Kapital innerhalb des Portfolios umgeschichtet. Wir haben eine Reihe von Unternehmen, die sich in der Anfangsphase dieser Marktvolatilität tatsächlich recht gut entwickelt haben, und wir haben auch einige gesehen, bei denen wir der Meinung sind, dass die Aktienkurse vielleicht stärker gefallen sind, als es den tatsächlichen Auswirkungen dessen entspricht, was wir beobachten. Daher haben wir das Kapital innerhalb des Portfolios kontinuierlich umgeschichtet.

Wie ich zu Beginn dieses Videos bereits erwähnt habe, haben wir bereits mehrere Phasen der Volatilität erlebt, und oft ging diese Volatilität mit Schlagzeilen einher, die zu diesem Zeitpunkt als sehr beängstigend empfunden wurden, so wie wir es derzeit erleben. Der wichtigste Punkt, den ich hervorheben möchte, ist, dass die Volatilität in all diesen Zeiträumen uns als aktive Fondsmanager die Möglichkeit geboten hat, Kapital in Zeiten der Unsicherheit einzusetzen und letztendlich nach Chancen zu suchen, die unseren Kunden in den kommenden Jahren gute Renditen einbringen könnten.

Wie bereits erwähnt, weiß natürlich niemand, wie sich die Lage entwickeln wird. Wir versuchen daher, ein Portfolio aus widerstandsfähigen, wachsenden Unternehmen aufzubauen, die von hervorragenden Managementteams geführt werden und unserer Meinung nach in verschiedenen Szenarien gute Ergebnisse erzielen können.