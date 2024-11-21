Indische Aktien: Anlagechancen in einem Wachstumsmarkt

Aktien Invesco India Equity Fund
Entdecken Sie das Potenzial des indischen Aktienmarktes mit dem Invesco India Equity Fund. Indien steigt zum neuen Wachstumsmotor Asiens auf.
Wir gehen davon aus, dass die sehr positive Dynamik der Unternehmensgewinne und das starke BIP-Wachstum am indischen Aktienmarkt in den nächsten Jahren für gute Kursunterstützung sorgen.
Die sehr gute Entwicklung der Unternehmensgewinne hat zu hohen Bewertungen geführt. Anleger sollten bei der Bewertung von Aktien jedoch auch andere Finanzkennzahlen berücksichtigen.
Wir halten die Finanz-, Konsum- und Produktionssektoren für Wachstumsmotoren und sehen in diesen Bereichen interessante Anlagechancen.
Die Zeichen am indischen Aktienmarkt stehen auf Wachstum. Für kräftigen Kursauftrieb dürften in den nächsten Jahren nicht zuletzt starke Unternehmensgewinne und BIP-Wachstumsraten sorgen. Ein weiterer positiver Faktor ist die sich verändernde globale Landschaft, da Indiens Wirtschaft einen bedeutenden Wandel vollzogen hat und von einem niedrigen Ausgangsniveau dynamisch gewachsen ist.
Die Entwicklung der Unternehmensgewinne in Indien hat sich als stabiler und vorhersehbarer erwiesen als in anderen Schwellenländern. In den letzten zehn Jahren sind die Unternehmensgewinne in Indien genauso schnell gewachsen wie das BIP. Das ist in aufstrebenden Volkswirtschaften nur selten der Fall. Siehe Abbildung 1.
In den vergangenen vier Jahren sind die Unternehmensgewinne dank eines soliden Umsatzwachstums und steigender Margen um 15% pro Jahr gestiegen. In den letzten 20 Jahren haben indische Unternehmen trotz wachstumsschwacher Phasen während der globalen Finanzkrise und in den Pandemiejahren ein zweistelliges Gewinnwachstum von rund 15% erzielt.1
Da die Wirtschaft von einem niedrigen Niveau aus wächst, ist das Potenzial für Entwicklung und Fortschritt umso größer. Indien wird in den nächsten Jahren voraussichtlich eine der höchsten BIP-Wachstumsraten weltweit verzeichnen. Mit 18,5% war Indiens Beitrag zum weltweiten realen BIP-Wachstum im Jahr 2023/Fiskaljahr 2024 so hoch wie zuletzt 1980.
Das starke Wachstum der Unternehmensgewinne hat zu höheren Bewertungen geführt und der indische Aktienmarkt hat historische Höchststände erreicht.2
Wir halten es für wichtig, die Bewertung von Aktien und Indizes ganzheitlich und unter Berücksichtigung verschiedener Parameter wie Nachhaltigkeit, Gewinnwachstum und Eigenkapitalrendite (ROE) zu betrachten.
So sehr wir Wachstum schätzen, ist es wichtig, auch den damit verbundenen Preis im Auge zu behalten.
Was die finanziellen Parameter angeht, zeichnen sich indischen Unternehmen durch eine moderate Verschuldung und gute Voraussetzungen für ein nachhaltiges Gewinnwachstum aus. Höhere Margen und eine bessere Preissetzungsmacht dürften zu höheren Eigenkapitalrenditen führen.
Durch das starke Gewinnwachstum sinken auch die Kurs-Gewinn-Verhältnisse, wodurch sich am indischen Aktienmarkt attraktive Chancen für Anleger eröffnen könnten.
Auch Indiens Bedeutung in den wichtigsten Weltindizes verändert sich. Indiens Gewicht und Einfluss im MSCI Emerging Markets Index haben seit 2015 erheblich zugenommen – von 7% auf aktuell 20%.3
Höhere Unternehmensgewinne und eine größere Ertragsstabilität haben das Vertrauen der Anleger gestärkt, Investitionen angezogen und den Markt gestützt.
Der Markt hat hohe inländische Zuflüsse verzeichnet, mit reger Beteiligung lokaler Investoren und mehr als 30 Milliarden US-Dollar aus Investmentfonds.4
Ein Blick auf die Zahlen für das Quartal bis September 2024 zeigt, dass ausländische Portfolioinvestoren (FPIs) mehr als 870 Milliarden Rupien (mehr als 10 Milliarden US-Dollar) in inländische Aktien gepumpt haben. Eine so hohe Summe an Anlagegeldern ist dem Markt zuletzt im zweiten Quartal 2023 zugeflossen.5
Mit Blick in die Zukunft sehen wir drei strukturelle Veränderungen, die weiter als Wachstumstreiber dienen werden und unseren langfristigen Investment Case für indische Aktien untermauern: die finanzielle Transformation, das Konsumwachstum und die Renaissance der indischen Industrie.
Der indische Finanzsektor hat einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen und ist heute weltweit führend im digitalen Zahlungsverkehr. Die Digitalisierung macht Produkte und Dienstleistungen leichter verfügbar und für mehr Menschen zugänglich.
Durch die zunehmende finanzielle Inklusion ist die Zahl der Bankkontoeröffnungen deutlich gestiegen, von 123 Millionen im Januar 2015 auf 530 Millionen im August 2024.6
Wir rechnen mit einem starken Wachstum des diskretionären Konsums. Indien hat eine große Bevölkerung mit steigenden verfügbaren Einkommen und die Menschen geben mehr Geld für Konsumgüter und -dienstleistungen aus.
Außerdem dürfte Indien beim Pro-Kopf-BIP in den nächsten Jahren die entscheidende Schwelle von 4.000 US-Dollar überschreiten. Damit werden noch mehr Menschen in die Mittelschicht aufsteigen,7 wodurch mehr Beschäftigungsmöglichkeiten in dem Land entstehen dürften.
Ein Bereich, in dem die Konsumausgaben hoch sind, ist die Hochzeitsbranche mit einem Wachstum von 7-8% pro Jahr. In Indien finden jedes Jahr 10 Millionen Hochzeiten statt und Paare geben im Durchschnitt 1 bis 2 Millionen Rupien für ihre Hochzeit aus.8 Wir glauben, dass die Hochzeitsbranche langfristig großes Potenzial bietet und ein hochprofitabler Markt mit attraktiven Anlagemöglichkeiten ist.
Die verarbeitende Industrie hat einen Aufschwung erlebt und zieht dank staatlicher Fördermaßnahmen wie der Production Incentive Schemes (PLI) und des "„Make in India“"-Programm ausländische Investitionen an. Außerdem bietet das Land einen wachsenden Pool an qualifizierten Fachkräften zu konkurrenzfähigen Kosten.
Mit dem PLI-Programm bietet die Regierung inländischen Unternehmen Anreize zur Steigerung der Produktion von Waren und Dienstleistungen. Das „Make in India“-Programm stellt staatliche Anreize für Investitionen in die verarbeitende Industrie bereit.
Diese Programme haben Indien zu einem attraktiven alternativen Produktionsstandort für Tech-Konzerne und multinationale Unternehmen gemacht. In der Folge sind die Investitionen in Produktionsanlagen gestiegen und einige Unternehmen haben ihre Produktion in Indien verdoppelt.
Diese Initiativen haben die Exporte des Landes gestärkt und zugleich die Importabhängigkeit verringert.
Die digitale Transformation, der robuste Konsum und die steigenden Exporte tragen alle zum Wirtschaftswachstum bei. In Verbindung mit der Ertragsstärke der Unternehmen dürfte dies den indischen Aktienmarkt weiter stützen.
