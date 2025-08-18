Grüne Anleihen sind Schuldinstrumente, die darauf ausgelegt sind, Klima- und Umweltprojekte zu finanzieren. Beispielsweise können sie Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, nachhaltige Landwirtschaft, sauberer Transport oder nachhaltige Wasserwirtschaft unterstützen.
Grüne Anleihen können einen Beitrag zu ESG-Zielen leisten. Allerdings ist zu bedenken, dass einige nachhaltige Unternehmen keine grünen Anleihen ausgeben. Deshalb wollen wir uns im Management unseres Fonds nicht nur auf grüne Anleihen beschränken. Stattdessen bilden wir uns unser eigenes Urteil zur finanziellen Aufstellung und Umweltausrichtung von Unternehmen. Wenn ein Unternehmen, das uns überzeugt, zum Beispiel grüne und konventionelle Anleihen emittiert, können wir den Titel mit dem unserer Ansicht nach größten Wertpotenzial auswählen.