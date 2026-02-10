Wo man die günstigsten und teuersten Aktienmärkte weltweit findet

UK & European Equities Team

Großbritannien

Britische Aktien bieten Zugang zu vielen hochwertigen und Cashflow-starken Unternehmen, die selbst unter Berücksichtigung der unterschiedlich hohen Eigenkapitalrenditen günstiger bewertet sind als vergleichbare globale Unternehmen. Sie bieten attraktive Dividenden und Kapitalwachstum, die einen wertvollen Inflationsschutz darstellen können.

Das Branchenexposure unterscheidet sich stark von anderen globalen Aktienmärkten und bietet zusätzliche Diversifikationsvorteile.

Die Stabilisierung der britischen Regierung und die anhaltende Verbesserung der Beziehungen zu den europäischen Hauptstädten nach Jahren der Distanzierung bei EU-Anliegen sind für die Stimmung hilfreich.

Zu den wesentlichen Risiken zählen ein zunehmender Protektionismus und andere geopolitische Ereignisse, die das Potenzial haben, eine anhaltende globale Rezession auszulösen.

Europa

Das Interesse an Europa scheint wieder zuzunehmen, da die Anleger ein Ende der Sonderstellung der USA für möglich halten. Außerdem führen verschiedene wesentliche und proaktive fiskalische Entwicklungen in Europa zu einer Verbesserung der regionalen Wachstumsprognosen.

Während die Bewertungen der europäischen Märkte weithin positiv auf diesen Wandel reagiert haben, gibt es nach wie vor äußerst interessante Bewertungen auf Sektor- und Unternehmensebene, die mit einer auf Fundamentaldaten basierten Aktienauswahl genutzt werden können.

Wir suchen nach Anlagemöglichkeiten, die sich aufgrund einer marktseitig falschen Bewertung ergeben. Zwar verwalten wir ausgewogene Portfolios in allen Sektoren, sehen jedoch ein hervorragendes langfristiges Renditepotenzial in Bereichen wie Grundstoffe, Energie, Versorger und Banken.

Zu den wichtigsten kurzfristigen Risiken zählen US‑Zölle und China, diese sind unserer Ansicht nach jedoch weitgehend bereits in den Bewertungen berücksichtigt.

Asia and Emerging Markets Equities Team

Nach einer Periode mit einer starken Wertentwicklung sind die Bewertungen der asiatischen Aktienmärkte nicht mehr gedrückt, jedoch nach wie vor angemessen. Unseres Erachtens gibt es einen Spielraum für eine Verringerung des hohen Abschlags, mit dem asiatische Aktien im Vergleich zu ihren US-Pendants gehandelt werden. Asiatische Aktien bieten derzeit ein zweistelliges Ertragswachstum, da ein schwächerer US-Dollar in der Vergangenheit ein positiver Katalysator für Anlagen aus Asien und den Schwellenländern war. Anleger, die Diversifizierung und einen langfristigen Mehrwert anstreben, sind mit einer Aufnahme Asiens in ihr Portfolio gut beraten.

Asien bietet solide Investitionsmöglichkeiten, wie führende Technologie- und Fertigungsunternehmen in Nordasien, schnell wachsende Konsum- und E-Commerce-Sektoren in Indien und Südostasien sowie eine Teilhabe an den steigenden Einkommen durch robuste Finanzinstitute. Die Region spielt auch eine Schlüsselrolle in den globalen Lieferketten für KI, erneuerbare Energien, Batterien und Rohstoffe.

Dividenden waren lange ein wichtiger Faktor für die Gesamtrenditen asiatischer Aktien. Allerdings haben politisch gesteuerte Verbesserungen in Südkorea und China – zwei Schlüsselmärkten für die Region – die Erwartungen für weitere Fortschritte erhöht. Denn immer mehr Unternehmen zahlen bessere Dividenden, kaufen Aktien zurück und zeigen sich allgemein aktionärsfreundlicher. Dadurch werden sie für globale Investoren immer attraktiver.

Obwohl geopolitische Risiken wie die US-Handelspolitik weiterhin Anlass zur Sorge geben, verfügen viele asiatische Unternehmen über solide Bilanzen und Wettbewerbsvorteile, die ihre Widerstandsfähigkeit stärken könnten. Sollte sich der Welthandel von China weg verlagern, könnten andere asiatische Volkswirtschaften davon profitieren und den innerasiatischen Handel ankurbeln.

Global Equities Team

Der wesentliche Vorteil des weltweiten Investierens sind die zahlreichen Anlagechancen. Aktiven Managern bietet sich eine bemerkenswerte Titelauswahl in den verschiedensten Sektoren und Regionen. Zu jeder Zeit gibt es in Ungnade gefallene Marktbereiche.

Wir können davon profitieren, indem wir Unternehmen ausfindig machen, die beispielsweise aus geopolitischen Gründen kurzfristig unbeliebt sind, aber langfristig überzeugende Fundamentaldaten aufweisen.

Durch eine globale Investitionstätigkeit können auch Risiken besser gesteuert werden. Einige regionale Märkte sind mit bestimmten Sektoren und Branchen besonders stark verbunden. Indem wir weltweit investieren, können wir die Stil- und Faktorrisiken steuern und ein diversifiziertes Portfolio sicherstellen.

Selbst innerhalb eines globalen Portfolios kann man bestimmten Themen oder Markttrends ausgesetzt sein. Indem wir uns auf die Bewertungen konzentrieren und verschiedene Instrumente für das Risikomanagement anwenden, wie die Korrelationsanalyse, können wir diese Risiken ausgleichen.

Fokus auf Anlagechancen in den USA

Wir sehen ein erhebliches Aufwärtspotenzial bei regionalen Banken und im Gesundheitswesen mit attraktiven langfristigen Aussichten bei Health Maintenance Organizations (HMOs), ausgewählten Basiskonsumgütern und einigen hochwertigen Medientiteln.

Außerdem bevorzugen wir weiterhin Kommunikationsdienste und Technologietitel, die unseres Erachtens Marktanteile im Werbesektor gewinnen werden und von den Fortschritten bei der künstlichen Intelligenz profitieren werden.

Wir rechnen damit, dass die Marktvolatilität angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fiskalpolitik der neuen US‑Regierung (Auswirkungen der Zölle), den Sanktionen (Iran, Russland und China) sowie den anhaltenden Konflikten im Nahen Osten und dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine bis ins Jahr 2025 anhalten könnte