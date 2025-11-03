Thematisches Investieren

Wann ist ein Swap-basierter Ansatz vorteilhaft?
Obwohl beide Haupt-Replikationsmethoden ihre Vorzüge haben, kann ein swap-basierter Ansatz in bestimmten Situationen einen Vorteil gegenüber physischen Varianten bieten. Erfahren Sie mehr.
Gezielte Ausrichtung auf wachstumsstarke Themen wie Cybersicherheit, Verteidigung und künstliche Intelligenz (KI).
Ein Engagement in führenden innovativen Unternehmen unabhängig von ihrer Branchenzugehörigkeit.
Effiziente, flexible und kostengünstige thematische Anlagen mit den ETFs von Invesco.
Entdecken Sie die transformativen Chancen in den Bereichen saubere Energie und technologisch Innovation - unsere thematischen ETFs sind speziell darauf ausgelegt, Ihnen eine Partizipation an den Trends und wachstumsstarken Marktsegmenten zu ermöglichen, die unsere Zukunft prägen werden..
Die notwendige Umstellung auf nachhaltigere Energiequellen eröffnet neue Chancen. In vielen Ländern ist Solarenergie bereits zur günstigsten Stromquelle geworden, aber auch andere Technologien machen bedeutende Fortschritte. Mit unseren Clean Energy ETFs können Anleger gezielt in bestimmte innovative Segmente investieren oder auf das breitere Thema „Saubere Energie“ setzen.
Technologische Innovationen verändern die Welt, wie wir sie kennen – von KI-Anwendungen mit disruptivem Potenzial bis hin zu bahnbrechenden Fortschritten in der Biotechnologie. Wir bieten eine Reihe von ETFs, die gezielt auf diese innovativen und wachstumsstarken Marktbereiche setzen. Mit einem Investment in einen oder mehrere dieser Fonds können Sie am potenziellen Wachstum wegweisender Technologien und Unternehmen an der Spitze dieser Entwicklung partizipieren.
Neue Technologien haben die ‚vierte‘ industrielle Revolution angestoßen und sind ein Motor des Wirtschaftswachstums. Entdecken Sie das Metaverse und die künstliche Intelligenz. Erfahren Sie, welche Rolle die beiden in der nächsten Phase dieses Wandels spielen werden.
CLOs verstehen: Ein Leitfaden zu Collateralized Loan Obligations
Erfahren Sie, wie Collateralized Loan Obligations (CLOs) professionellen Anlegern Portfoliodiversifikation, aktives Management und Zugang zu widerstandsfähigen Leveraged Loans ermöglichen können.
Ein bewährter, systematischer Ansatz für aktives Investieren
Erfahren Sie, welche Ziele mit einem systematischen aktiven Ansatz verfolgt werden können und wie sich ein Aktien-ETF, der diese Strategie anwendet, zwischen einem rein passiven und einem traditionell aktiven Management einfügt.
Ein neuer Ansatz für Anlagen in CLOs mit AAA-Rating
Aktiv verwaltete ETFs eröffnen Zugang zu einer wachsenden Anlageklasse.
ETF Snapshot: Zinssenkungen und gebrochene Rekorde
Die europäischen ETF-Anlageflüsse erreichten allein im September mit 46,8 Mrd. USD neue Rekordwerte und erhöhten das verwaltete Vermögen auf über 3 Bio. USD.
Ein Themenfonds investiert in Unternehmen, die von einem langfristigen Trend oder Wandel profitieren. Dieser Ansatz senkt das mit Anlagen in einzelne Unternehmen verbundene Konzentrationsrisiko und ermöglicht ein zielgerichteteres Engagement in einem Thema als Anlagen in traditionellen Sektoren. Wo ein Unternehmen seinen Sitz hat oder welchem Sektor es zugeordnet ist, ist weitgehend irrelevant. Ein Thema kann praktisch jeden vorstellbaren Trend abbilden. Die erfolgreichsten Anlagethemen zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie klar definierbar, investierbar, erlösgenerierend und langfristig sind.
Ein diversifiziertes Portfolio enthält in der Regel sowohl Kernpositionen als auch nicht zum Kernportfolio gehörende Positionen, wobei Themenfonds letztgenannten zuzuordnen sind. Weil Themenfonds stärker konzentriert und zielgerichteter sind als breite Indexfonds, sind sie in der Regel auch volatiler, vor allem über kürzere Zeithorizonte. Wenn sie längerfristig gehalten werden, können sie jedoch thematische Trends erfassen. Sie werden häufig als differenziertere, weniger korrelierte Renditequellen betrachtet. Einige Anleger nutzen sie als strategische Positionen zur Ergänzung der Kernpositionen ihres Portfolios, bei einem taktischeren Einsatz traditioneller Sektoren zur Anpassung an kurzfristige Veränderungen des Marktumfelds.
Sobald ein Thema definiert ist, wird geprüft, wie es am effektivsten abgebildet werden kann. Weil viele Themen relativ neu sind und sich schnell weiterentwickeln, braucht es jemanden mit der relevanten Expertise, um Chancen zu identifizieren und Potenziale zu bewerten. Diese Expertise kann in einem der eigenen Investmentteams von Invesco vorhanden sein oder im Rahmen einer Partnerschaft mit einem spezialisierten Indexanbieter zur Verfügung gestellt werden.
