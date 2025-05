Emerging Market Local Debt (EMLD)

Obligaties in lokale valuta zijn schuldbewijzen die worden uitgegeven door overheden of bedrijven in hun lokale valuta. De drivers van het rendement zijn afkomstig van lokale rendementen, kapitaalgroei (veranderingen in rentecurve of kredietwaardigheid) en valuta. Landen kunnen zich in verschillende fasen van de economische cyclus bevinden. Het is dus mogelijk dat rentetarieven en rendementen niet gecorreleerd zijn aan die in ontwikkelde markten. Gezien de aanhoudende groei zijn obligaties in lokale valuta doorgaans meer liquide dan obligaties in harde valuta. En er zijn steeds meer markten met belegbare/liquide lokale obligatiemarkten die toegankelijk zijn voor buitenlandse beleggers.

Obligaties in harde valuta zijn schuldbewijzen uitgegeven door overheden of bedrijven in een andere valuta. Dat is meestal de munt van een ontwikkelde markt, zoals de USD of euro. Veel lage inkomenslanden met een zwakkere economie, de zogenaamde "frontiermarkten", worden gestimuleerd om obligaties in harde valuta uit te geven omdat ze daarmee meer buitenlandse investeringen aan kunnen trekken (die als minder riskant worden beschouwd als ze zijn uitgegeven als in USD of euro) dan schuldpapier in hun lokale valuta.