Parlons de revenu

L’étude de 2022 d’Invesco sur les régimes à cotisations déterminées explore les préférences des promoteurs de régime et des participants en ce qui a trait à la création d’un revenu de retraite.

1049 participants aux régimes

ont participé à un sondage en ligne aux États-Unis, ainsi qu’à 12 groupes de discussion (tous les participants travaillant pour de grands employeurs comptant plus de 5 000 employés)

100 promoteurs de régime

travaillant en collaboration avec des régimes publics et de grandes sociétés ont participé à un sondage national

18 entrevues approfondies

avec d’importants promoteurs de régime et des conseillers

Les panélistes d’Invesco, de Broadcast Retirement Network (BRN) et de Faegre Drinker ont discuté des principales conclusions de notre étude de 2022 sur le revenu de retraite tiré des régimes à cotisations déterminées (CD), y compris des éléments d’ordre fiduciaire à prendre en compte par les promoteurs de régimes lorsqu’ils évaluent les solutions de revenu de retraite.

Sommaire

Notre étude de 2022 sur le revenu de retraite se concentrait sur la façon dont les participants de régime pensent au revenu de retraite en général, quel type de solutions de placement dans le régime peut présenter le plus d’attrait pour eux (et pourquoi), quelles ressources sont les plus susceptibles d’intéresser une vaste gamme d’employés de tous âges et quelle est la meilleure façon de passer de l’épargne au revenu.

Voir les faits saillants de la recherche ainsi que certaines de nos principales conclusions.

Notre étude de 2022 sur le revenu de retraite se penche sur l’état actuel du secteur en pleine évolution de la retraite, lui qui doit répondre au besoin pressant d’aider les participants de régimes à CD à transformer leur épargne en revenu de retraite à long terme.

De concert avec Greenwald Research, nous avons communiqué avec 118 promoteurs de régimes et consultants et plus de 1 000 participants aux régimes à CD aux États-Unis (qui travaillent tous pour de grands employeurs comptant plus de 5 000 employés) au moyen de sondages en ligne, d’entrevues approfondies et de groupes de discussion virtuels.

En raison des turbulences mondiales des dernières années, la façon dont les employés définissent la retraite et la meilleure façon de s’y préparer mentalement et financièrement ont changé. Nous avons constaté qu’il était possible de fournir aux participants des outils de planification, des placements, des options de distribution et des communications conçus pour les aider.

Dans notre première constatation, nous avons appris que la plupart des promoteurs de régimes reconnaissaient l’importance d’aider les participants à faciliter la transition de l’épargne vers le revenu à la retraite. Premièrement, en informant les participants qu’ils ont la possibilité de rester dans le régime lorsqu’ils prendront leur retraite, et deuxièmement, en offrant des solutions de revenu de retraite dans le menu de placement ainsi que des options de distribution souples.

Bien que la moitié des promoteurs de régimes sondés encouragent les participants à demeurer dans le régime à la retraite, il reste beaucoup à faire pour en informer les participants.

Dans notre deuxième constatation, les participants avaient souvent deux craintes interreliées : d’abord, vivre plus longtemps que leur épargne-retraite et ensuite, dépenser trop, trop tôt.

Seulement 22 % des participants étaient convaincus de pouvoir élaborer eux-mêmes une stratégie de revenu de retraite. Il s’agit notamment de déterminer le montant de leur épargne-retraite à retirer, à quel moment et de quelle source financière.

Nous avons également constaté que les participants voulaient un flux de revenu fiable pour couvrir leurs dépenses tout en ayant la possibilité de retirer des fonds au besoin, sans manquer d’argent en cours de route. Ils ne savaient pas quel type de solution(s) de revenu de retraite permettrait d’atteindre cet objectif.

Pourtant, les participants estimaient que les solutions de revenu viager garanti et les solutions de retrait de revenu mensuel non garanti répondaient à leurs besoins, de différentes façons.

Dans notre quatrième constatation, nous avons découvert que peu de participants mettraient la totalité de leur épargne-retraite dans une seule solution de revenu de retraite. Des participants, 90 % ont préféré deux ou trois choix comprenant une option garantie et une option non garantie.

Peu importe le nombre de solutions intégrées au régime qui ont été offertes, huit participants sur dix voulaient de l’aide pour choisir une solution qui convenait le mieux à leur situation personnelle.

Enfin, nous avons constaté que les trois quarts des participants étaient impatients que leur employeur amorce plus tôt la conversation sur le revenu de retraite. Alors que 78 % des promoteurs de régime ont déclaré avoir fourni des communications précises sur la production d’un revenu de retraite, seulement 38 % des participants ont déclaré les avoir reçues.

Comme les participants comptent sur leur régime à CD comme principale source de revenus à la retraite, les promoteurs de régime ont une occasion importante d’aider les participants de tous âges dans leur planification.

Demandez notre livre blanc pour consulter une liste complète des mesures à prendre par les promoteurs de régime.

Pour en savoir plus sur les résultats de notre étude sur le revenu de retraite des régimes à CD de 2022, visitez notre site Web ou communiquez avec votre professionnel des régimes à cotisations déterminées Invesco.

Principaux enseignements de la recherche

Dans le cadre de notre étude sur le revenu de retraite, nous avons constaté que les participants veulent des solutions de revenu de retraite garanties et non garanties, des options de retrait souples et des communications anticipées au sujet de la retraite.

Enseignement no 1 : Lier l’épargne au revenu

La plupart des promoteurs de régimes ont reconnu l’importance de resserrer le lien entre l’épargne d’un participant à un régime CD et son revenu de retraite. Les promoteurs pourraient encourager les participants à rester dans le régime à la retraite en leur offrant des placements précis conçus pour les aider à générer un revenu de retraite régulier.

Source : Sondage auprès des participants d’Invesco, octobre 2021.

Enseignement no 2 : Surmonter la crainte et l’inertie

Les participants craignent de manquer d’argent à la retraite et n’ont pas confiance en leur capacité de créer une stratégie de revenu de retraite. Pour les aider, les promoteurs de régime pourraient mettre en place l’adhésion automatique à une solution de revenu de retraite comme stratégie de création d’un revenu régulier.

Enseignement o 3 : Combler l’écart (de revenu)

Les participants veulent un revenu mensuel régulier permettant de couvrir leurs dépenses de base et la souplesse nécessaire pour retirer des montants supplémentaires en vue d’acquitter des dépenses ponctuelles. Les participants voient les avantages potentiels des solutions de retrait de revenu mensuel (non garanti) et des solutions de revenu viager garanti pour atteindre leurs objectifs de retraite.

Enseignement no 4 : Fournir un revenu stable et souple

Les participants souhaitent disposer d’au moins deux options dans le cadre du régime afin de bénéficier de la fiabilité d’un revenu régulier et de la souplesse nécessaire pour apporter des changements en cas de besoin. Ils veulent que leur employeur les aide à choisir la façon de répartir leur épargne dans un régime CD entre une solution de revenu viager garanti et une solution de retrait de revenu mensuel non garanti.

Enseignement no 5 : Entamer maintenant la conversation sur le revenu de retraite

La majorité des participants souhaitent que leur employeur amorce la conversation sur le revenu de retraite avec eux plus tôt (au moment de l’embauche ou au moment de leur adhésion au régime) et qu’il l’entretienne plus fréquemment (chaque année au moment de la période d’adhésion). De plus, près des deux tiers des participants sont intéressés par un outil en ligne qui les aiderait à comparer les options de revenu de retraite offertes dans leurs régimes.

