Chris Faems
Chartered Financial Analyst®
Chris Faems is a Portfolio Manager on Invesco’s Listed Real Estate team. Chris is responsible for fundamental and securities research on real estate securities. Chris began his investment career in 1996 and joined Invesco in 2006. Prior to joining Invesco, he was a senior research analyst focusing on equity research and investment recommendations of mortgage finance companies at Flagstone Securities. Previously, Chris was a research analyst covering small- and mid-cap financial services companies at Kennedy Capital Management, and an investment banker in the financial institutions group of Stifel, Nicolaus & Company. Chris earned a Bachelor of Science degree in Finance from Washington University in Saint Louis. He is a Chartered Financial Analyst® (CFA) charterholder.
Job title: Portfolio Manager
In group: 19 years
Experience: 29 years
Location: Dallas
Team: Invesco Listed Real Estate