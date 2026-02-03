Análisis

Aprovechar las oportunidades del upper middle market europeo

3 de febrero de 2026
Michael Craig
Michael Craig
Head of European Senior Loans / Senior Portfolio Manager
Principales conclusiones

La flexibilidad es esencial

Los prestatarios del upper middle market alternan cada vez más entre los direct lending y los syndicated loans, por lo que es fundamental adoptar un enfoque combinado para lograr una inversión coherente y una rentabilidad óptima.

Perfil de riesgo y rentabilidad atractivo

Los préstamos preferentes garantizados a tipo variable que se conceden a empresas europeas del upper middle market europeo ofrecen un mayor nivel de rendimiento y estabilidad en comparación con la exposición al tramo inferior de ese mismo mercado.

Un mercado cada vez más dinámico

Los cambios normativos y las dinámicas preferencias de los prestatarios están difuminando las líneas entre el mercado de direct lending y el de syndicated loans, lo cual crea oportunidades para estrategias que se adaptan a diferentes tipos de operaciones.

En las últimas dos décadas, el crédito privado se ha convertido en una piedra angular de las carteras institucionales, al llenar el vacío que dejaron los bancos tradicionales en el ámbito de los préstamos corporativos. En Europa, hay un segmento que destaca por su resiliencia y su potencial: el upper middle market, es decir, aquellas empresas con un EBITDA de 50 millones de euros o más. Estas empresas suelen ofrecer balances sólidos, flujos de caja estables y perfiles de riesgo y rentabilidad atractivos, lo que las convierte en un interesante foco de interés para los inversores que buscan rentas sistemáticas, estabilidad de los activos y diversificación. Consulta el informe completo aquí: “Motivos para invertir en el upper middle market europeo

Por qué es importante el upper middle market

Históricamente, el crédito privado se bifurcaba en dos canales: los syndicated loans (organizados por bancos y con amplia distribución) y los direct lending (originados por prestamistas no bancarios). Mientras que los syndicated loans proporcionan liquidez y alcance, los direct lending ofrecen una prima por diferencial a cambio de la falta de liquidez. Hoy en día, estas distinciones se están difuminando. Los prestatarios del upper middle market alternan cada vez más entre ambas opciones de financiación, impulsados por las condiciones del mercado y la dinámica de los precios. Para los inversores, esto significa que la flexibilidad es clave.

Una sinergia estratégica

Invesco considera que combinar la exposición a los direct lending y a los syndicated loans en una única estrategia ofrece lo mejor de ambos mundos:

  • Direct lending: Rendimiento mejorado gracias a una prima por falta de liquidez de entre 100 pb y 300 pb.
  • Syndicated loans: Despliegue constante y liquidez en el mercado secundario.

Este enfoque integrado garantiza que las carteras sigan estando totalmente invertidas, al tiempo que se obtienen diferenciales atractivos de prestatarios europeos de alta calidad.

Dinámica del mercado y oportunidades

Los cambios normativos que llegaron tras la crisis financiera mundial limitaron los préstamos bancarios, lo cual creó un espacio para que prosperara el crédito privado. A medida que aumentaba la liquidez disponible para los direct lending, las grandes empresas, que antes eran dominio de los mercados de la financiación sindicada, entraron en el espacio de los direct lending. Hoy en día, los prestatarios del upper middle market evalúan ambas opciones, cambiando en función de las condiciones del mercado y sus necesidades específicas de financiación. Por ejemplo, cuando la emisión de syndicated loans se debilita y los diferenciales se amplían, se dispara la actividad en el ámbito de los direct lending; por el contrario, los mercados de préstamos más restrictivos vuelven a llevar a los prestatarios a las operaciones sindicadas.

Crecimiento de las operaciones en el upper middle market

Operaciones del upper middle market europeo, por número

Fuentes: PitchBook | LCD. Datos hasta el 31 de octubre de 2025. El análisis se basa en las operaciones analizadas por LCD News. La proporción se ha calculado con arreglo a las operaciones en las que se divulga el tamaño.

Ventajas de la cartera

La asignación a crédito privado europeo ofrece una serie de ventajas atractivas para los inversores institucionales que buscan diversificación y resiliencia en el mercado actual:

  • Mayor rendimiento frente a la renta fija tradicional. Las estrategias de crédito privado dirigidas al upper middle market pueden generar rentas mayores a través de préstamos preferentes garantizados a tipo variable, a menudo con una prima por falta de liquidez en comparación con los instrumentos de crédito que se negocian en los mercados cotizados.
  • Menor correlación con los mercados cotizados. Estos préstamos se negocian de forma privada y se ven menos influenciados por la volatilidad diaria del mercado, lo que proporciona un efecto estabilizador en el marco general de las carteras, especialmente durante periodos de tensión en los mercados de renta variable o de renta fija.
  • Diversificación entre sectores y regiones. La exposición a grandes empresas europeas bien capitalizadas abarca múltiples sectores y regiones, lo cual reduce el riesgo de concentración y añade una capa de diversificación global.

Para los inversores que buscan soluciones permanentes, las estrategias centradas en el upper middle market pueden ofrecer inversión constante sin requerimientos de capital, acceso a prestatarios de alta calidad y estructuras a tipo variable que contribuyen a mitigar el riesgo de tipos de interés. Esta combinación puede generar rentas altas con estabilidad, lo que la convierte en un complemento atractivo para las asignaciones tradicionales a renta fija.

Para obtener más información, lee el informe completo: “Motivos para invertir en el upper middle market europeo”.

