Aprovechar las oportunidades del upper middle market europeo

En las últimas dos décadas, el crédito privado se ha convertido en una piedra angular de las carteras institucionales, al llenar el vacío que dejaron los bancos tradicionales en el ámbito de los préstamos corporativos. En Europa, hay un segmento que destaca por su resiliencia y su potencial: el upper middle market, es decir, aquellas empresas con un EBITDA de 50 millones de euros o más. Estas empresas suelen ofrecer balances sólidos, flujos de caja estables y perfiles de riesgo y rentabilidad atractivos, lo que las convierte en un interesante foco de interés para los inversores que buscan rentas sistemáticas, estabilidad de los activos y diversificación. Consulta el informe completo aquí: “Motivos para invertir en el upper middle market europeo”

Por qué es importante el upper middle market

Históricamente, el crédito privado se bifurcaba en dos canales: los syndicated loans (organizados por bancos y con amplia distribución) y los direct lending (originados por prestamistas no bancarios). Mientras que los syndicated loans proporcionan liquidez y alcance, los direct lending ofrecen una prima por diferencial a cambio de la falta de liquidez. Hoy en día, estas distinciones se están difuminando. Los prestatarios del upper middle market alternan cada vez más entre ambas opciones de financiación, impulsados por las condiciones del mercado y la dinámica de los precios. Para los inversores, esto significa que la flexibilidad es clave.

Una sinergia estratégica

Invesco considera que combinar la exposición a los direct lending y a los syndicated loans en una única estrategia ofrece lo mejor de ambos mundos:

Direct lending: Rendimiento mejorado gracias a una prima por falta de liquidez de entre 100 pb y 300 pb.

Syndicated loans: Despliegue constante y liquidez en el mercado secundario.

Este enfoque integrado garantiza que las carteras sigan estando totalmente invertidas, al tiempo que se obtienen diferenciales atractivos de prestatarios europeos de alta calidad.

Dinámica del mercado y oportunidades

Los cambios normativos que llegaron tras la crisis financiera mundial limitaron los préstamos bancarios, lo cual creó un espacio para que prosperara el crédito privado. A medida que aumentaba la liquidez disponible para los direct lending, las grandes empresas, que antes eran dominio de los mercados de la financiación sindicada, entraron en el espacio de los direct lending. Hoy en día, los prestatarios del upper middle market evalúan ambas opciones, cambiando en función de las condiciones del mercado y sus necesidades específicas de financiación. Por ejemplo, cuando la emisión de syndicated loans se debilita y los diferenciales se amplían, se dispara la actividad en el ámbito de los direct lending; por el contrario, los mercados de préstamos más restrictivos vuelven a llevar a los prestatarios a las operaciones sindicadas.

Crecimiento de las operaciones en el upper middle market