Artículo

Principales conclusiones del seminario web sobre el potencial del crédito europeo

17 de febrero de 2026
Invesco
Esta imagen muestra a Richard Glenn, Head of EMEA Private Markets Distribution en Invesco, mientras entrevista a Michael Craig, Head of European Senior Loans, y a Raman Rajagopal, Senior Client Portfolio Manager de Invesco Private Credit.

Principales conclusiones

El upper middle market europeo se ha consolidado como una de las grandes oportunidades dentro del crédito privado

1

Desde la crisis financiera mundial, la evolución estructural del mercado ha permitido que el direct lending vaya más allá de las pequeñas empresas, y, como consecuencia, hoy en día el upper middle market concentra una parte significativa de las operaciones en el mercado europeo.

Las empresas europeas pueden ofrecer resiliencia sin renunciar al potencial de rentabilidad

2

Por lo general, los prestatarios de este segmento se benefician de ingresos diversificados y unos fundamentales sólidos. Al mismo tiempo, la dinámica actual del mercado está reduciendo los diferenciales frente a los préstamos más pequeños y de mayor riesgo.

Un enfoque equilibrado entre crédito líquido e ilíquido para maximizar la eficiencia de la cartera

3

Desde el punto de vista de la construcción de la cartera, combinar direct lending y broadly syndicated loans aporta una mayor diversificación, facilita inversiones rápidas y asegura un flujo de ingresos más constante en un modelo permanente.

El crédito privado europeo atraviesa un momento de cambio que ofrece nuevas oportunidades para los inversores que buscan ingresos estables y una exposición eficiente a prestatarios de mayor tamaño. En Invesco, nuestros especialistas en crédito privado analizan cómo el upper middle market se ha convertido en un segmento especialmente atractivo dentro del direct lending europeo y explican cómo una construcción cuidadosa de la cartera permite adaptarse a los cambios del entorno de crédito actual. A continuación, podrás obtener un resumen de las principales conclusiones de la sesión, así como la grabación para acceder a la conversación completa.

Evolución del direct lending europeo

Durante los últimos 15 años, el direct lending ha crecido de forma notable en Europa después de que la crisis financiera mundial provocara una limitación de la concesión de crédito bancario. A este proceso han contribuido tanto el aumento de los fondos de capital riesgo como el mayor tamaño de las operaciones. De este modo, este tipo de financiación ha dejado de centrarse exclusivamente en empresas pequeñas y ha llegado a empresas del upper middle market. En un contexto de mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados de crédito líquido, esta tendencia ha cobrado un mayor protagonismo y, actualmente, las operaciones del upper middle market representan una parte importante del direct lending europeo.

Ventajas de invertir en prestatarios de mayor tamaño del upper middle market

Por lo general, estas empresas cuentan con ingresos, clientes y operaciones diversificados, lo que les aporta mayor resiliencia en momentos de tensión de los mercados. Asimismo, la evolución reciente del mercado ha incrementado el valor relativo de los préstamos a empresas más grandes. Aunque las tires absolutas siguen siendo atractivas, los diferenciales adicionales que ofrecían los préstamos a empresas más pequeñas y de mayor riesgo se han reducido, lo que hace que el upper middle market sea cada vez más interesante desde una perspectiva ajustada al riesgo.

El punto de encuentro entre el crédito líquido e ilíquido

En el upper middle market, la diferencia entre el direct lending y los broadly syndicated loans reside sobre todo en la liquidez, más que en la calidad crediticia de las empresas. Por este motivo, una estrategia que combine ambos mercados permite a los inversores beneficiarse de primas por iliquidez, mejorar la diversificación y facilitar la inversión del capital. Este planteamiento favorece una asignación de capital más rigurosa, que permite a los gestores aplicar criterios de inversión exigentes y evitar la presión por invertir en oportunidades de direct lending menos atractivas.

La evolución de la búsqueda de oportunidades en Europa

Tradicionalmente, los bancos y los direct lenders operaban por separado. Sin embargo, hoy en día su colaboración es cada vez más estrecha gracias a modelos híbridos de búsqueda y gestión de oportunidades. Esta evolución permite acceder a más oportunidades de inversión y diversificar con mayor facilidad por sectores y regiones, algo especialmente relevante en un mercado europeo tan diverso y que abarca distintas jurisdicciones.

Estructura y funcionamiento de la estrategia

Un vehículo perpetuo totalmente financiado permite a los inversores tener un mayor control sobre aspectos clave como los requerimientos de capital y el ritmo de inversión, al tiempo que garantiza la estabilidad de los ingresos. Asimismo, combinar exposiciones a crédito líquido y privado en una sola estrategia permite acceder al crédito europeo del upper middle market de manera más eficiente y con un enfoque a largo plazo.

Consulta la grabación del seminario web y escucha la conversación completa para obtener más información sobre el enfoque de Invesco en el crédito privado europeo del upper middle market.

Ver la grabación Opens in a new tab

Crédito privado

Invesco Private Credit es uno de los líderes mundiales en inversión en crédito privado, con una plataforma dinámica basada en la experiencia, la escala y la agilidad.

Estrategias de inversión en crédito privado

Contenido relacionado

  • Consideraciones de riesgos:

    El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) Es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir.

    Datos a 20/01/2026 a menos que se indique lo contrario. El presente es material de comercialización y no proporciona asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión o de estrategia, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

    Los puntos de vista y las opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y pueden cambiar.

    Publicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburgo, regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo.

  • EMEA5182882