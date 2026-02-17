El crédito privado europeo atraviesa un momento de cambio que ofrece nuevas oportunidades para los inversores que buscan ingresos estables y una exposición eficiente a prestatarios de mayor tamaño. En Invesco, nuestros especialistas en crédito privado analizan cómo el upper middle market se ha convertido en un segmento especialmente atractivo dentro del direct lending europeo y explican cómo una construcción cuidadosa de la cartera permite adaptarse a los cambios del entorno de crédito actual. A continuación, podrás obtener un resumen de las principales conclusiones de la sesión, así como la grabación para acceder a la conversación completa.

Evolución del direct lending europeo

Durante los últimos 15 años, el direct lending ha crecido de forma notable en Europa después de que la crisis financiera mundial provocara una limitación de la concesión de crédito bancario. A este proceso han contribuido tanto el aumento de los fondos de capital riesgo como el mayor tamaño de las operaciones. De este modo, este tipo de financiación ha dejado de centrarse exclusivamente en empresas pequeñas y ha llegado a empresas del upper middle market. En un contexto de mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados de crédito líquido, esta tendencia ha cobrado un mayor protagonismo y, actualmente, las operaciones del upper middle market representan una parte importante del direct lending europeo.

Ventajas de invertir en prestatarios de mayor tamaño del upper middle market

Por lo general, estas empresas cuentan con ingresos, clientes y operaciones diversificados, lo que les aporta mayor resiliencia en momentos de tensión de los mercados. Asimismo, la evolución reciente del mercado ha incrementado el valor relativo de los préstamos a empresas más grandes. Aunque las tires absolutas siguen siendo atractivas, los diferenciales adicionales que ofrecían los préstamos a empresas más pequeñas y de mayor riesgo se han reducido, lo que hace que el upper middle market sea cada vez más interesante desde una perspectiva ajustada al riesgo.

El punto de encuentro entre el crédito líquido e ilíquido

En el upper middle market, la diferencia entre el direct lending y los broadly syndicated loans reside sobre todo en la liquidez, más que en la calidad crediticia de las empresas. Por este motivo, una estrategia que combine ambos mercados permite a los inversores beneficiarse de primas por iliquidez, mejorar la diversificación y facilitar la inversión del capital. Este planteamiento favorece una asignación de capital más rigurosa, que permite a los gestores aplicar criterios de inversión exigentes y evitar la presión por invertir en oportunidades de direct lending menos atractivas.

La evolución de la búsqueda de oportunidades en Europa

Tradicionalmente, los bancos y los direct lenders operaban por separado. Sin embargo, hoy en día su colaboración es cada vez más estrecha gracias a modelos híbridos de búsqueda y gestión de oportunidades. Esta evolución permite acceder a más oportunidades de inversión y diversificar con mayor facilidad por sectores y regiones, algo especialmente relevante en un mercado europeo tan diverso y que abarca distintas jurisdicciones.

Estructura y funcionamiento de la estrategia

Un vehículo perpetuo totalmente financiado permite a los inversores tener un mayor control sobre aspectos clave como los requerimientos de capital y el ritmo de inversión, al tiempo que garantiza la estabilidad de los ingresos. Asimismo, combinar exposiciones a crédito líquido y privado en una sola estrategia permite acceder al crédito europeo del upper middle market de manera más eficiente y con un enfoque a largo plazo.

Consulta la grabación del seminario web y escucha la conversación completa para obtener más información sobre el enfoque de Invesco en el crédito privado europeo del upper middle market.