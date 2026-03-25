¿Por qué invertir en activos inmobiliarios globales?

Texto de aviso legal en pantalla:

Esta comunicación de marketing está destinada únicamente a Clientes Profesionales en Europa Continental (según se define en la información importante). En Canadá, este contenido está dirigido únicamente a: (i) inversores acreditados y (ii) clientes autorizados, según se definen en el instrumento nacional 45-106 y el instrumento nacional 31-103, respectivamente. No está destinado ni se debería distribuir al público o a inversores particulares, ni debería ser utilizado por estos. No redistribuyas este documento.

Riesgos de inversión

El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Las propiedades inmobiliarias y los terrenos pueden ser difíciles de vender, por lo que es posible que los inversores no puedan vender dichas inversiones cuando quieran. El valor de la propiedad generalmente depende de la opinión de un tasador independiente y puede no realizarse.

Ponente: Tracey Luke, Managing Director, Invesco Real State

01: ¿Por qué activos inmobiliarios globales?

Ponente:

Los activos inmobiliarios son mucho más que edificios; son un pilar básico en cualquier cartera multiactivo bien estructurada.

Imagen en pantalla en 0:24:

Diagrama circular con el texto "Cartera multiactivo". Alrededor del círculo, aparecen seis categorías: Renta fija, Liquidez, Activos reales, Crédito privado, Capital privado y Renta variable.

Texto debajo de la imagen: (1) Invesco Real Estate a partir de datos de MSCI a 30 de junio de 2025. (2) MSCI, Bloomberg y FTSE EPRA/NAREIT Index a 30 de septiembre de 2025. Las correlaciones se han calculado utilizando el periodo en común más largo disponible, que va del primer trimestre de 2008 al tercer trimestre de 2025.



Ponente:

Además de ofrecer una combinación de ingresos, estabilidad y potencial de crecimiento a largo plazo, tienen una baja correlación con las acciones y los bonos, lo que mejora la diversificación. Históricamente, los activos inmobiliarios globales han mostrado características favorables para la resiliencia de las carteras incluso en periodos de incertidumbre.



Además, con un valor estimado de unos 35 billones de dólares, son la mayor clase de activos de los mercados privados,

Ponente:

superando con creces la suma del capital privado y el crédito privado. Son también una de las clases más antiguas, que no deja de evolucionar para adaptarse a unas necesidades sociales y económicas cambiantes.

Los mercados inmobiliarios mundiales abren las puertas de sectores, regiones y estrategias que, sencillamente, no están disponibles a escala nacional.

1:03 Imagen en pantalla: Un mapamundi con EE. UU., Australia, varios países de Europa occidental y central, China, Japón y Corea del Sur resaltados en azul

Ponente:

Además, permiten aumentar los ingresos y revalorizar las carteras. Las valoraciones actuales sugieren que estamos ante un punto de entrada atractivo y que 2026 podría ser un buen año para abrir posiciones. Conforme los mercados de capitales se estabilizan, el volumen de operaciones debería repuntar y hacer que los precios se recuperen.



02: ¿Por qué es importante invertir a nivel global ahora?

Ponente:

Los activos inmobiliarios son un reflejo de los cambios demográficos y económicos.

1:36 Imagen en pantalla: Un círculo con los distintos motores y sectores de los activos inmobiliarios

Ponente:

Aunque las personas siempre necesitamos sitios donde comprar, vivir, trabajar y relacionarse, el lugar donde lo hacemos evoluciona con las tendencias. Invertir a nivel global es acceder a sectores de alto crecimiento —como la logística urbana en Europa, las residencias para mayores en Asia y las oportunidades inmobiliarias de atención sanitaria en EE. UU.— que solo suelen estar disponibles en contextos locales muy específicos.



El hecho de que los cambios sociales, económicos y políticos no sucedan al mismo tiempo en todo el mundo hace que los activos inmobiliarios estén en constante evolución. Por eso es tan importante tener una perspectiva global.



03: ¿Cuáles son los principales motores de las tendencias inmobiliarias globales?

Ponente:

En primer lugar, tenemos los factores demográficos. El envejecimiento de la población está creando demanda de residencias para mayores en todo el mundo, especialmente en Asia-Pacífico, al tiempo que la urbanización amplía las necesidades de vivienda en los mercados emergentes.

En segundo lugar, está la tecnología. El auge de la computación en la nube y la IA está impulsando la demanda global de centros de datos. Sin embargo, la relatividad de precios en los diferentes mercados hace que, a menudo, las oportunidades inmobiliarias privadas más interesantes se limiten a ubicaciones muy concretas.



Otro ejemplo es la atención sanitaria. El crecimiento de las instalaciones de investigación y administración médica en EE. UU., donde gran parte de la atención sanitaria se presta en centros privados, ofrece a muchos inversores oportunidades más allá de sus fronteras nacionales.



Por último, tenemos las dinámicas políticas y normativas, que en la actualidad son claves para las tendencias inmobiliarias. Las tensiones geopolíticas, la política comercial y los marcos normativos influyen en los flujos de capital y en el éxito de los sectores. Como revela el Índice Global de Transparencia de JLL, las regiones con una gobernanza estable y políticas proempresariales ofrecen oportunidades de inversión mejores y más atractivas.

3:15 Imagen en pantalla que muestra el informe del Índice Global de Transparencia de JLL



Ponente:

Gracias a su capacidad para adaptar las carteras a tendencias cambiantes y gestionar los diferentes contextos políticos en todo el mundo, los activos inmobiliarios globales pueden mejorar la diversificación y el potencial de crecimiento.



04: ¿Por qué ahora?

Los activos inmobiliarios son una clase a largo plazo que se sustenta en flujos de ingresos estables. Por tanto, para invertir en ella hay que adoptar una perspectiva a largo plazo. Dicho esto, creemos que 2026 es un momento especialmente interesante para acceder al mercado, ya que las valoraciones se han reajustado en todas las regiones y los volúmenes de operaciones están recuperándose. Históricamente, los mercados inmobiliarios han tendido a comportarse bien después de experimentar correcciones, y los inversores a largo plazo en la clase han superado épocas de crisis obteniendo buenas rentabilidades a cinco años. Esta resiliencia, junto con el atractivo nivel de precios actual, hace de este un buen momento para asignar a activos inmobiliarios globales.



05: ¿Por qué Invesco?

El equipo de activos inmobiliarios globales de Invesco, que trabaja desde 21 oficinas en todo el mundo, realiza un análisis descendente de temáticas de inversión a largo plazo como los cambios demográficos, la urbanización, la tecnología y la innovación.

4:10 Imagen en pantalla: Un mapamundi en el que se muestran las ubicaciones de las oficinas de Invesco y algunos datos destacados de la empresa, como, por ejemplo: Sólido y experimentado equipo integrado por más de 600 profesionales especializados en activos inmobiliarios. Nuestra plataforma acumula más de 40 años de experiencia de inversión y cuenta con 21 oficinas repartidas por Norteamérica, Europa y Asia. Estamos orgullosos de ser una de las 15 principales gestoras inmobiliarias.

Fuente: Invesco Real Estate. El informe "Real Estate Managers Guide 2025" de Institutional Real Estate, Inc. (última versión disponible con fecha de 29 de mayo de 2025) situó al equipo de activos inmobiliarios globales de Invesco entre las 15 principales gestoras inmobiliarias por valor bruto total de activos inmobiliarios bajo gestión. Invesco abona una suscripción estándar para obtener estas clasificaciones de terceros. Ninguna referencia a una clasificación garantiza resultados futuros ni tiene una evolución constante en el tiempo."

Ponente:

Posteriormente, aplica estos análisis a las condiciones del mercado local de la forma más adecuada. Este enfoque nos permite crear carteras atractivas domiciliadas en mercados desarrollados, pero basadas en una combinación de sectores y tipos de inmuebles de todo el mundo. Nuestro objetivo al amoldarnos a las tendencias estructurales a largo plazo es aprovechar las oportunidades allí donde son más interesantes, en lugar de limitarnos únicamente a las disponibles a nivel local.

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Información importante

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Este documento contiene solo información general y no tiene en cuenta los objetivos, la situación fiscal o las necesidades financieras individuales. Tampoco constituye una recomendación sobre la idoneidad de ninguna estrategia de inversión para un inversor en particular. Los inversores deberían consultar a un profesional financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Ni Invesco Ltd. ni ninguna de sus empresas afiliadas garantizan la rentabilidad del capital, la distribución de rentas o la rentabilidad de ningún fondo o estrategia. Este documento no pretende ser una recomendación para suscribir acciones de un fondo ni debe interpretarse como una oferta de compra o venta de ningún instrumento financiero. Como ocurre con todas las inversiones, existen riesgos asociados. Este documento es únicamente informativo. Este documento ha sido elaborado únicamente para aquellas personas a las que Invesco se lo haya facilitado. La reproducción, la distribución y el uso de este documento (o de cualquier parte del mismo) solo están autorizados con el consentimiento de Invesco. Los servicios de gestión de activos son proporcionados por Invesco de acuerdo con la legislación y la normativa locales aplicables.

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Estos materiales pueden contener declaraciones cuya naturaleza no es puramente histórica, sino “prospectiva”. Estos incluyen, entre otros, proyecciones, previsiones, estimaciones de ingresos, rendimiento o rentabilidad, objetivos futuros de rentabilidad, estructuras o composiciones de cartera de ejemplo o pro forma, análisis de escenarios, estrategias de inversión específicas y niveles propuestos o pro forma de diversificación o inversión sectorial. Estas declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de términos prospectivos, como “podrá”, “debería”, “se prevé”, “se espera”, “se estima”, “pretende”, “tiene la intención de”, “continuará”, “se centra”, o “considera”, así como sus formas negativas, otras variaciones u otra terminología comparable. Las declaraciones prospectivas se basan en determinadas suposiciones, algunas de las cuales se describen en este documento. Los acontecimientos reales son difíciles de predecir, escapan del control del emisor, y pueden diferir sustancialmente de los supuestos. Todas las declaraciones prospectivas incluidas en este documento se basan en la información disponible en la fecha del mismo, e Invesco no asume ninguna obligación de actualizar ninguna de tales declaraciones.

Aunque todo el material presentado procede de fuentes que se consideran fiables y vigentes, no se puede garantizar su precisión. El presente no debe interpretarse como una oferta para comprar o vender instrumentos financieros. Tampoco debería utilizarse como referencia única para tomar decisiones en materia de inversión. Como ocurre con todas las inversiones, existen riesgos asociados. No debe considerarse una recomendación para adquirir ningún producto de inversión. Los inversores deberían consultar a un profesional financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Se debe obtener y revisar atentamente toda la documentación financiera antes de invertir.

Datos a 31 de diciembre salvo que se indique otra cosa.

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Emitido en:

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