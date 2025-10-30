Los ETFs basados en swaps también pueden tener una ventaja a la hora de reproducir índices de renta variable del Reino Unido y Europa. Como estos ETFs pueden mantener valores de renta variable que no estén en el índice replicado, no están sujetos a derechos de timbre o el impuesto a las transacciones financieras que los ETFs de réplica física deben abonar al comprar en el mercado británico y determinados mercados europeos.

Caso 2: Condiciones de swap atractivas

La segunda situación en la que un ETF basado en swaps puede resultar más ventajoso es cuando logra negociar condiciones favorables con las contrapartes del swap. Normalmente, el ETF paga una comisión de swap a la contraparte, pero, en algunos casos, la contraparte puede estar dispuesta a pagar la comisión de swap al ETF, lo que, en la práctica, reduce los costes totales del fondo. En determinados casos, el efecto neto puede dar lugar a que la rentabilidad del ETF supere a la del índice.

Esto mismo ocurre con China. El mercado de acciones A, por lo general, ofrece un entorno favorable para las estrategias neutrales de mercado. Sin embargo, el préstamo de valores y otros mecanismos de cobertura que suelen usar los fondos de cobertura no están disponibles en este mercado. En consecuencia, suelen recurrir a los bancos para cubrir el riesgo. Los bancos brindan estas facilidades (por una tarifa generosa) y están dispuestos a pagar un ETF para tener exposición al mercado a través de un acuerdo de swap.

Podemos encontrar otros ejemplos a la hora de reproducir determinadas exposiciones de renta fija, como en el mercado de swaps de rentabilidad a un día. Los ETFs basados en swaps pueden obtener condiciones atractivas de los bancos de la contraparte, ya que esta estructura les ofrece una forma de financiar las posiciones de renta variable que mantienen en sus registros contables, reduciendo así sus costes de balance. Esto significa que los bancos están dispuestos a ofrecer condiciones de swap atractivas a los ETFs, lo que podría dar lugar a una rentabilidad superior a la del índice de referencia. Lo anterior podría ser de especial interés para aquellos inversores que buscan una alternativa líquida y que ofrezca una mayor rentabilidad para sus posiciones de efectivo.

¿Qué pasa con los riesgos?

El uso de swaps para replicar un índice no está exento de riesgos, pero se pueden implementar medidas para reducirlos. Aparte de los riesgos comunes asociados con cualquier inversión, el uso de swaps introduce un riesgo de contraparte, es decir, que la contraparte del swap no pueda cumplir con su parte del contrato. En Invesco buscamos reducir este riesgo a través de:

Una cesta de acciones de calidad: Los ETFs basados en swaps de Invesco mantienen una cesta de valores de renta variable diferentes de las del índice replicado. El ETF posee la cesta (que no se usa como garantía) y ofrece una reserva de valor en el improbable caso de que se produzca el incumplimiento de una contraparte.

El uso de múltiples contrapartes: Nuestros ETFs basados en swaps pueden tener hasta seis contrapartes, lo que reduce el posible impacto financiero en el ETF si alguna de las contrapartes incumple. Solo seleccionamos contrapartes con calificaciones crediticias altas, las controlamos regularmente y sometemos a pruebas de estrés los posibles escenarios de riesgo

Restablecimiento de los swaps: El valor del swap, conocido como mark-to-market, se restablece a cero siempre que se cumplan ciertas condiciones, como cuando hay una creación/reembolso en el fondo, o el valor de mark-to-market supera un límite estrictamente definido. Estos reinicios frecuentes están destinados a limitar la cantidad de riesgo de contraparte.

¿Por qué elegir Invesco para invertir en ETFs basados en swaps?

Llevamos más de 15 años apostando por el uso de ETFs basados en swaps y, en 2009, desarrollamos nuestro modelo de swaps con múltiples contrapartes. Sin embargo, no tenemos ninguna preferencia a la hora de elegir la estructura de cada ETF: escogemos el método de réplica más adecuado en cada caso que ofrezca el mejor resultado para los inversores. Nuestra plataforma basada en swaps, líder del mercado, actualmente cuenta con 76.000 mill. USD en activos gestionados en 58 fondos, incluido el mayor ETF basado en swaps del mundo. Ofrecemos a los inversores una réplica de índices altamente eficiente para una amplia gama de exposiciones.