Notas

Una inversión en estos fondos es una adquisición de participaciones en un fondo de seguimiento de índices gestionado de forma pasiva y no en los activos subyacentes de propiedad del fondo. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa y el tipo de cambio. Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que quienes invierten no recuperen la totalidad del importe invertido. Consulta la documentación legal para más información sobre los costes. Lee las consideraciones de riesgo al final de esta página web. Invesco Physical Bitcoin es un producto difícil de entender. La CNMV considera que, en general, no es apropiado para inversores minoristas.