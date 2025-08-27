Renta fija

Deuda de mercados emergentes

Nuestros clientes disponen de una plataforma de inversión versátil y totalmente integrada, ya que nuestro equipo de deuda de mercados emergentes invierte en todo el espectro de los mercados emergentes (ME) en divisa local y divisa fuerte, aprovechando su larga experiencia gestionando estrategias específicas y soluciones multiactivo en crédito, deuda pública y divisas de los ME. Nuestras estrategias se fundamentan en nuestro marco macroeconómico, cuyas previsiones globales interconectadas se basan en nuestra plataforma de mercados emergentes de todo el mundo.

Consulta nuestros fondos destacados
Vista aérea de un carguero en el muelle.

6.000 millones USD

El equipo gestiona más de 6.000 millones USD en su plataforma, ofreciendo una gran diversidad de productos, incluyendo estrategias de combinación de divisas, divisa fuerte y divisa local de los ME. 

Más de 25 años

Llevamos más de 25 años gestionando carteras de deuda de mercados emergentes.

Más de 90 países

Analizamos más de 90 países e integramos los criterios ESG en los procesos de inversión de todas y cada una de nuestras estrategias.

¿Qué es la deuda de mercados emergentes?

La deuda de mercados emergentes es la deuda de renta fija emitida por países con economías en desarrollo, así como por empresas con su actividad principal en esos países. Incluye divisa local y divisa fuerte. Dado que los países se pueden encontrar en distintas fases del ciclo económico, los tipos de interés y las rentabilidades pueden no estar correlacionados con los de los mercados desarrollados. Gracias a la posibilidad de la renta fija emergente de incluir opciones, los inversores pueden sacar partido de las cambiantes condiciones de mercado con múltiples palancas que les ayudan a proteger su capital frente a caídas y a aprovechar el gran potencial de generación de alfa.

Un equipo y un proceso integrados para sacar partido de nuestra plataforma de ME

La estructura de Invesco Fixed Income (IFI) está diseñada de modo que los equipos trabajen con una perspectiva de 360°, potenciando la colaboración y el contacto entre sí, combinando las previsiones globales con datos locales específicos a fin de reunir toda la información en una sola plataforma. Nuestro enfoque aúna análisis macroeconómicos y nacionales sobre todos los mercados, tanto desarrollados como emergentes, con el objetivo de mitigar el riesgo de caídas y maximizar la rentabilidad en un entorno incierto. Al invertir en deuda de mercados emergentes, nuestros clientes pueden beneficiarse de la diversificación en su estrategia de renta fija y de la mejora de los rendimientos.

Carretera en dirección a la ciudad, al atardecer.

Incorporación de criterios ESG

En nuestra opinión, la integración de las cuestiones ESG en la inversión en deuda pública debe incorporar una evaluación de las intenciones políticas de los Gobiernos. Intentamos integrar los factores ESG en todas las fases del proceso de inversión y la construcción de carteras. Por su propia naturaleza, los países con Gobiernos de calidad y una sólida agenda de inversión son favorables para la sostenibilidad a largo plazo. Todo ello contribuye de forma positiva y duradera al bienestar medioambiental y social de la población de esos países.

Más información

Transcripción

success failure

Regístrate para recibir más información sobre renta fija.

Recibe ideas y perspectivas sobre los temas, estrategias y productos que más te interesan.

Puedes actualizar tu selección o darte de baja en cualquier momento.

Regístrate para recibir más información sobre renta fija.

Cuando nos proporcionas tus datos personales, es posible que recopilemos tu información, que constituye información personal según las leyes y regulaciones aplicables. Nuestro Aviso de Privacidad te explica cómo utilizamos y protegemos tus datos personales.

Esta página web está protegida por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Contenido relacionado

  • Renta fija
    %20
    Renta fija

    Actualización de la renta fija

    Por Invesco

    Los gestores de cartera de Invesco Fixed Income (IFI) analizan los factores que impulsan el grado de inversión en Estados Unidos y cómo están navegando el entorno actual de renta fija. Leer

    27 de agosto de 2025
  • Real Estate
    Niebla,%20Lujiazui,%20Shanghái,%20China%20y%20Asia%20oriental
    Real Estate

    ¿Qué tiene de atractivo el sector inmobiliario de la región de APAC?

    Por Catherine Chen, David Chao

    Descubre el crecimiento, la diversificación y el valor que el sector inmobiliario de la región de Asia y el Pacífico puede brindar a los inversores institucionales en el contexto de incertidumbre bursátil mundial de 2025.

    7 de agosto de 2025
  • ETF
    ETF

    ¿Por qué es tan importante la estructura a la hora de elegir un ETF?

    Por Invesco

    Si eres uno de los millones de inversores que quieren adentrarse en el mundo de los fondos cotizados (ETFs), este artículo sobre los distintos métodos de replicación es para ti.

    31 de julio de 2025
  • Metaverse
    Una%20mujer%20con%20gafas%20de%20RV%20interactúa%20con%20la%20realidad%20virtual%20y%20disfruta%20del%20metaverso.
    Metaverse

    Tercer aniversario del Invesco Metaverse and AI Fund

    Por Invesco

    Tercer aniversario del Invesco Metaverse and AI Fund. Repasaremos algunas de nuestras perspectivas originales y analizaremos el posicionamiento con el que la cartera puede captar el actual momentum de varias temáticas clave.

    23 de julio de 2025
  • ETF
    Vista%20desde%20abajo%20de%20una%20escalera%20que%20atraviesa%20un%20agujero%20en%20el%20techo,%20por%20el%20que%20se%20ve%20el%20cielo%20azul
    ETF

    Crea “bond ladders” eficientes con los ETFs BulletShares de Invesco

    Por Invesco

    Las carteras de renta fija con vencimientos escalonados, conocidas como “bond ladders”, son una forma excelente de diversificar, optimizar el flujo de caja y mitigar la exposición a la fluctuación de los tipos de interés. Descubre cómo funcionan los “bond ladders” gracias a los ETFs BulletShares de Invesco.

    18 de julio de 2025

Preguntas frecuentes

La deuda de mercados emergentes es la deuda a tipo fijo emitida por países con economías en desarrollo, así como por empresas que desarrollan su actividad principal en dichos países. Incluye divisa local y fuerte. 

Los mercados globales de renta fija han tenido un buen comportamiento en 2025. La deuda de los mercados emergentes (ME) —tanto en divisa local como en divisa fuerte— ha demostrado su resistencia en el transcurso del ciclo global de política monetaria, pese a la elevada incertidumbre geopolítica. Creemos que a los activos de los ME les aguarda un futuro prometedor, ya que, en general, presentan valoraciones atractivas y ofrecen interesantes oportunidades de alfa, en términos tanto de tipos de interés de los ME como en divisa extranjera.

Los bonos en divisa local son títulos de deuda emitidos por Gobiernos o empresas en su divisa local. Los factores que condicionan la rentabilidad proceden de los tipos de interés locales, la revalorización del capital (cambios en la curva de rendimientos o la solvencia crediticia) y las divisas. Dado que los países se pueden encontrar en distintas fases del ciclo económico, los tipos de interés y las rentabilidades pueden no estar correlacionados con los de los mercados desarrollados. En vista del continuo crecimiento, los bonos en divisa local tienden a ser más líquidos que los bonos en divisa fuerte y la lista de mercados con mercados de bonos locales invertibles/líquidos a los que pueden acceder los inversores extranjeros sigue aumentando.

Los bonos en divisas fuertes son títulos de deuda emitidos por gobiernos o empresas en otras divisas, normalmente en una divisa de un mercado desarrollado, como USD o EUR. Muchos países en desarrollo con rentas bajas y más débiles (“mercados frontera”) tienen interés en realizar emisiones en divisas fuertes frente a las emisiones en su divisa local para atraer la inversión extranjera, ya que estas se perciben como de menor riesgo si se emiten como activos en USD o EUR.

Se puede invertir en deuda de mercados emergentes a través de fondos de inversión gestionados de forma activa o de fondos cotizados (ETFs). Invesco ofrece una amplia gama de fondos de gestión activa y de ETFs. 

La integración de las cuestiones ESG en la inversión en renta fija está evolucionando rápidamente. Cada vez existe mayor interés regulatorio y demanda del mercado por las inversiones sostenibles. Además de ser una opción cada vez más solicitada por quienes invierten.

Los factores que condicionan la rentabilidad proceden de los tipos de interés locales, la revalorización del capital (cambios en la curva de tipos o la solvencia crediticia) y el cambio de divisas.

  • Consideraciones de riesgo:

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, que es la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Los cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones en el valor del fondo. El fondo invertirá en derivados (instrumentos complejos) con objetivos de inversión, lo que puede generar apalancamiento y podría conllevar grandes fluctuaciones en el valor del Fondo. Como una gran parte de la estrategia se invierte en países menos desarrollados, es preciso estar preparado para asumir fluctuaciones significativas del valor. La inversión en determinados valores cotizados en China puede conllevar importantes restricciones normativas que pueden afectar a la liquidez o a la rentabilidad de la inversión. Las inversiones en instrumentos de deuda de menor calidad crediticia pueden dar lugar a grandes fluctuaciones en el valor del fondo. El fondo puede invertir en valores con dificultades que conlleven un riesgo significativo de pérdida de capital.

    Información importante

    Datos a 30 de junio de 2025, salvo mención expresa. Se trata de un material de marketing y no no pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activo, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

    Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios sin previo aviso.

    Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora podrá rescindir los acuerdos de comercialización. Es posible que no todas las clases de acciones de este fondo estén disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni necesariamente se adaptan a todos los inversores. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa y el tipo de cambio. Consulta los documentos legales para más información sobre los costes.

    Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo tal y como se describen en los documentos legales. Para consultar los detalles relativos a la sostenibilidad, véase https://www.invescomanagementcompany.lu.

    EMEA4780129