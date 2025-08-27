Actualización de la renta fija
Los gestores de cartera de Invesco Fixed Income (IFI) analizan los factores que impulsan el grado de inversión en Estados Unidos y cómo están navegando el entorno actual de renta fija. Leer
El equipo gestiona más de 6.000 millones USD en su plataforma, ofreciendo una gran diversidad de productos, incluyendo estrategias de combinación de divisas, divisa fuerte y divisa local de los ME.
Llevamos más de 25 años gestionando carteras de deuda de mercados emergentes.
Analizamos más de 90 países e integramos los criterios ESG en los procesos de inversión de todas y cada una de nuestras estrategias.
La deuda de mercados emergentes es la deuda de renta fija emitida por países con economías en desarrollo, así como por empresas con su actividad principal en esos países. Incluye divisa local y divisa fuerte. Dado que los países se pueden encontrar en distintas fases del ciclo económico, los tipos de interés y las rentabilidades pueden no estar correlacionados con los de los mercados desarrollados. Gracias a la posibilidad de la renta fija emergente de incluir opciones, los inversores pueden sacar partido de las cambiantes condiciones de mercado con múltiples palancas que les ayudan a proteger su capital frente a caídas y a aprovechar el gran potencial de generación de alfa.
La estructura de Invesco Fixed Income (IFI) está diseñada de modo que los equipos trabajen con una perspectiva de 360°, potenciando la colaboración y el contacto entre sí, combinando las previsiones globales con datos locales específicos a fin de reunir toda la información en una sola plataforma. Nuestro enfoque aúna análisis macroeconómicos y nacionales sobre todos los mercados, tanto desarrollados como emergentes, con el objetivo de mitigar el riesgo de caídas y maximizar la rentabilidad en un entorno incierto. Al invertir en deuda de mercados emergentes, nuestros clientes pueden beneficiarse de la diversificación en su estrategia de renta fija y de la mejora de los rendimientos.
En nuestra opinión, la integración de las cuestiones ESG en la inversión en deuda pública debe incorporar una evaluación de las intenciones políticas de los Gobiernos. Intentamos integrar los factores ESG en todas las fases del proceso de inversión y la construcción de carteras. Por su propia naturaleza, los países con Gobiernos de calidad y una sólida agenda de inversión son favorables para la sostenibilidad a largo plazo. Todo ello contribuye de forma positiva y duradera al bienestar medioambiental y social de la población de esos países.
La deuda de mercados emergentes es la deuda a tipo fijo emitida por países con economías en desarrollo, así como por empresas que desarrollan su actividad principal en dichos países. Incluye divisa local y fuerte.
Los mercados globales de renta fija han tenido un buen comportamiento en 2025. La deuda de los mercados emergentes (ME) —tanto en divisa local como en divisa fuerte— ha demostrado su resistencia en el transcurso del ciclo global de política monetaria, pese a la elevada incertidumbre geopolítica. Creemos que a los activos de los ME les aguarda un futuro prometedor, ya que, en general, presentan valoraciones atractivas y ofrecen interesantes oportunidades de alfa, en términos tanto de tipos de interés de los ME como en divisa extranjera.
Los bonos en divisa local son títulos de deuda emitidos por Gobiernos o empresas en su divisa local. Los factores que condicionan la rentabilidad proceden de los tipos de interés locales, la revalorización del capital (cambios en la curva de rendimientos o la solvencia crediticia) y las divisas. Dado que los países se pueden encontrar en distintas fases del ciclo económico, los tipos de interés y las rentabilidades pueden no estar correlacionados con los de los mercados desarrollados. En vista del continuo crecimiento, los bonos en divisa local tienden a ser más líquidos que los bonos en divisa fuerte y la lista de mercados con mercados de bonos locales invertibles/líquidos a los que pueden acceder los inversores extranjeros sigue aumentando.
Los bonos en divisas fuertes son títulos de deuda emitidos por gobiernos o empresas en otras divisas, normalmente en una divisa de un mercado desarrollado, como USD o EUR. Muchos países en desarrollo con rentas bajas y más débiles (“mercados frontera”) tienen interés en realizar emisiones en divisas fuertes frente a las emisiones en su divisa local para atraer la inversión extranjera, ya que estas se perciben como de menor riesgo si se emiten como activos en USD o EUR.
Se puede invertir en deuda de mercados emergentes a través de fondos de inversión gestionados de forma activa o de fondos cotizados (ETFs). Invesco ofrece una amplia gama de fondos de gestión activa y de ETFs.
La integración de las cuestiones ESG en la inversión en renta fija está evolucionando rápidamente. Cada vez existe mayor interés regulatorio y demanda del mercado por las inversiones sostenibles. Además de ser una opción cada vez más solicitada por quienes invierten.
Los factores que condicionan la rentabilidad proceden de los tipos de interés locales, la revalorización del capital (cambios en la curva de tipos o la solvencia crediticia) y el cambio de divisas.
