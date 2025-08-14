Como gestores, incorporamos los factores ESG al proceso de inversión, porque creemos que es una herramienta importante para gestionar el riesgo en los mercados emergentes.

Para comprender mejor los factores ESG, utilizamos un marco cualitativo y cuantitativo, llevamos a cabo visitas de análisis y dialogamos directamente con expertos locales. Entre ellos se incluyen responsables políticos, altos funcionarios, representantes de bancos centrales, funcionarios, organizaciones no gubernamentales y representantes del sector privado.

El tamaño de las posiciones se ajusta teniendo en cuenta los factores ESG, siempre y cuando las métricas financieras y las valoraciones respalden la tesis de inversión planteada.

También se tienen en cuenta y se gestionan de forma activa los riesgos ESG, y el fondo está clasificado bajo el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).

Visita la página de producto del fondo Invesco Emerging Markets Local Debt Fund para consultar los KIDs/KIIDs y las fichas del fondo. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un activo subyacente determinado.

Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo descritas en la documentación legal. Para consultar los detalles relativos a la sostenibilidad, véase https://www.invescomanagementcompany.lu.