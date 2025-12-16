Invertir en renta fija a través de ETFs

Son índices oficiales de tipos de interés a un día utilizados en Europa, Estados Unidos y el Reino Unido. Reflejan el coste de la financiación a muy corto plazo entre bancos y otras instituciones financieras, y se consideran indicadores fiables de la política monetaria de los bancos centrales y de la liquidez del mercado.
€STR (Euro Short-Term Rate) – Establecido por el Banco Central Europeo, muestra el tipo medio al que los bancos se prestan dinero entre sí a un día en euros.
SOFR (Secured Overnight Financing Rate) – Basado en transacciones reales en el mercado de repos de bonos del Tesoro de Estados Unidos, se utiliza ampliamente como referencia para productos denominados en USD.
SONIA (Sterling Overnight Index Average) – Publicado por el Banco de Inglaterra, refleja los tipos de interés de préstamos a un día en libras esterlinas