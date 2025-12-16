Invertir en renta fija a través de ETFs

Para aquellos inversores que buscan formas innovadoras de diversificar su cartera de renta fija, el tramo AAA de las CLOs (obligaciones garantizadas por préstamos), el de más alta calidad, puede ofrecer una propuesta de inversión atractiva. Los rendimientos que ofrecen las CLOs con calificación AAA son de los más atractivos entre los créditos de alta calidad con grado de inversión; además, debido a su estructura variable, tienen baja sensibilidad a los tipos de interés y presentan una correlación baja con otras clases de activos tradicionales, lo que potencialmente mejora los rendimientos ajustados al riesgo de la cartera. Obtén más información sobre la incorporación de CLOs con calificación AAA a tu cartera.

Presentamos dos ETFs de gestión activa que aportan total transparencia, eficiencia de costes y mayor liquidez a esta dinámica clase de activos. Estas estrategias proporcionan un acceso diversificado al mercado de CLOs con calificación AAA denominados en EUR y en USD (con opción de cobertura en GBP para minimizar el riesgo cambiario).

Gestionados por Invesco Private Credit, los ETFs siguen un enfoque activo en la selección de gestores, manteniendo una cartera compuesta principalmente por notas CLO con calificación AAA y tipo flotante, con la flexibilidad adicional de asignar a ciertos valores que no están en el índice de referencia. Como uno de los mayores gestores de préstamos bancarios del mundo y un emisor perenne de CLO, entendemos la importancia de seleccionar a los gestores de CLO adecuados en nuestras inversiones y utilizamos nuestra experiencia de más de 30 años para seleccionar activamente valores, con el objetivo de aportar rendimientos similares al índice de referencia.

Este producto es solo para inversores profesionales.