ETFs de renta fija

Invertir en renta fija a través de ETFs

Descubre las potenciales ventajas y los ejemplos prácticos de inversión en ETFs de renta fija.

Ver selección de ETFs
Personas que caminan por una vía peatonal con edificios a ambos lados

Exposiciones clave

Ofrecemos una gama de exposiciones de coste competitivo en bonos gubernamentales, crédito de grado de inversión y ESG para mejorar su exposición a renta fija.

Soluciones innovadoras

Amplia gama de exposiciones innovadoras en renta fija, a través de diferentes sectores, regiones y estrategias.

Experiencia global

Combinando recursos globales con experiencia local, nuestro objetivo es alcanzar los mejores resultados posibles.

Captura la creciente importancia de los ETFs de renta fija

Los ETFs de renta fija han experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, alcanzando los 2,2 billones USD de activos globales bajo gestión en 2024, y se proyecta que el crecimiento se acelere en los próximos años. Los inversores están reconociendo cada vez más los potenciales beneficios de utilizar ETFs en sus carteras de bonos, como la diversificación y la exposición a una amplia gama de bonos, lo que ayuda a distribuir el riesgo entre diferentes emisores y sectores. Además, los ETFs de renta fija ofrecen posibles ventajas de liquidez y coste, lo que los hace más fáciles de negociar y, a menudo, más eficientes que gestionar bonos individuales.

ETFs de renta fija de Invesco

AAA CLO UCITS ETFs

Para aquellos inversores que buscan formas innovadoras de diversificar su cartera de renta fija, el tramo AAA de las CLOs (obligaciones garantizadas por préstamos), el de más alta calidad, puede ofrecer una propuesta de inversión atractiva. Los rendimientos que ofrecen las CLOs con calificación AAA son de los más atractivos entre los créditos de alta calidad con grado de inversión; además, debido a su estructura variable, tienen baja sensibilidad a los tipos de interés y presentan una correlación baja con otras clases de activos tradicionales, lo que potencialmente mejora los rendimientos ajustados al riesgo de la cartera. Obtén más información sobre la incorporación de CLOs con calificación AAA a tu cartera.

Presentamos dos ETFs de gestión activa que aportan total transparencia, eficiencia de costes y mayor liquidez a esta dinámica clase de activos. Estas estrategias proporcionan un acceso diversificado al mercado de CLOs con calificación AAA denominados en EUR y en USD (con opción de cobertura en GBP para minimizar el riesgo cambiario).

Gestionados por Invesco Private Credit, los ETFs siguen un enfoque activo en la selección de gestores, manteniendo una cartera compuesta principalmente por notas CLO con calificación AAA y tipo flotante, con la flexibilidad adicional de asignar a ciertos valores que no están en el índice de referencia. Como uno de los mayores gestores de préstamos bancarios del mundo y un emisor perenne de CLO, entendemos la importancia de seleccionar a los gestores de CLO adecuados en nuestras inversiones y utilizamos nuestra experiencia de más de 30 años para seleccionar activamente valores, con el objetivo de aportar rendimientos similares al índice de referencia.

Este producto es solo para inversores profesionales.

Ver nuestros AAA CLO ETFs

Rentabilidad a un día

En un entorno de mercado volátil, los productos basados en tipos de interés a un día pueden ofrecer una solución atractiva para conservar capital, ya que podrían actuar como un “refugio seguro” frente a crisis geopolíticas e incertidumbres políticas. Las estrategias vinculadas a tipos de interés de referencia como el €STR, el SOFR o el SONIA pueden ofrecer rendimientos atractivos en comparación con las cuentas de depósito, sin el riesgo de duración que entraña la renta fija tradicional. Gracias a su liquidez y flexibilidad, también son ideales para gestionar el efectivo disponible o sortear la incertidumbre.

Hemos ampliado nuestra gama líder de ETFs basados en swaps con el lanzamiento de nuestros primeros productos sintéticos de renta fija. Nuestros ETFs UCITS de swaps para conseguir rentabilidad a un día ofrecen a los inversores una exposición eficiente a los principales tipos de interés a un día en USD, EUR y GBP. 

Consulta nuestros ETFs de swaps en EUR para conseguir rentabilidad a un día

BulletShares

BulletShares son una serie de ETFs de plazo fijo que permiten a los inversores construir carteras personalizadas con perfiles de vencimiento adaptados para cumplir con sus objetivos de inversión. Diseñados para combinar un vencimiento final como un bono individual con los potenciales beneficios de diversificación y negociación de un ETF.

Al invertir en ETFs BulletShares de distintos vencimientos, es posible construir una cartera escalonada, diversificada y rentable para gestionar los flujos de caja y el riesgo de tipos de interés. Nuestra oferta de BulletShares UCITS ETFs incluye bonos corporativos con grado de inversión denominados en EUR y USD (disponibles también en clases cubiertas en GBP para reducir el riesgo cambiario), con una variedad de vencimientos que van desde 2026 hasta 2030.

Ver nuestros ETFs BulletShares

Bonos gubernamentales

Los bonos gubernamentales de mercados desarrollados, respaldados por las mayores y más sólidas economías del mundo, están entre las clases de activos más seguras y con mayor liquidez. Los bonos gubernamentales suelen tener buenos resultados en tiempos convulsos y pueden ayudar a diversificar el riesgo en carteras multiactivos. A menudo se consideran una posible protección frente a la volatilidad de la renta variable y otros mercados de mayor riesgo, por lo que los bonos gubernamentales sirven como asignación principal para los inversores.

Nuestra amplia gama de ETFs de bonos gubernamentales de países desarrollados a bajo coste ofrece una gran variedad de vencimientos y exposiciones a bonos del Tesoro estadounidense, gilts británicos y bonos gubernamentales europeos. Tanto si buscas proteger tu capital mediante bonos de corta duración o prefieres vencimientos más largos para posicionarte frente a posibles caídas de los tipos de interés, nuestros ETFs te proporcionan la flexibilidad que necesitas para confeccionar la cartera que necesitas, dependiendo del riesgo que desees asumir con respecto a la variabilidad de intereses.

Ver todos los ETFs de bonos gubernamentales

Bonos corporativos

Nuestra oferta de ETFs de bonos corporativos te proporciona un acceso rentable a los mercados crediticios mundiales. Tanto si prefieres el grado de inversión como si te decantas por el alto rendimiento, estos ETFs están diseñados para dar un acceso diversificado al crédito corporativo de manera transparente y eficiente. La suite abarca desde exposiciones clave hasta estrategias dirigidas, como High Yield Fallen Angels, que se enfoca en una porción específica del mercado de alto rendimiento de EE. UU. con potencial para la revalorización de capital junto con un alto nivel de beneficios.

Con un foco creciente en la sostenibilidad, muchas de nuestras estrategias integran criterios ESG, lo que permite a los inversores alinear su exposición a la renta fija con objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza a largo plazo. Los ETFs de bonos corporativos de Invesco ofrecen un conjunto de herramientas amplio y responsable para diseñar carteras crediticias resilientes.

Ver todos los ETFs de bonos corporativos

Renta fija innovadora

Para los inversores que prefieran concentrarse en las porciones de rentabilidad más alta del mercado de renta fija, nuestros ETFs de bonos subordinados pueden ser una solución. Los ETFs Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS e Invesco Euro Corporate Hybrid se enfocan en bonos contingentes convertibles de nivel 1 adicional (AT1) y deuda corporativa híbrida europea, respectivamente; dos áreas con complejidad estructural pero con potencial de generación de rentas. Estos ETFs están diseñados para proporcionar acceso diversificado a instrumentos que están en posiciones bajas de la estructura de capital.

Los AT1s son un tipo de instrumento de deuda híbrido, emitido principalmente por bancos europeos como capital regulatorio. En la estructura de capital se localizan justo por debajo de la deuda preferente; esa subordinación es lo que los convierte en alta rentabilidad, y no la falta de fiabilidad del emisor.

Los bonos híbridos corporativos se asemejan a los AT1s en muchos aspectos, incluyendo que a menudo son emitidos por empresas con balances sólidos y calificación de grado de inversión. La diferencia más obvia es que los AT1s solo son emitidos por instituciones financieras, mientras que los híbridos corporativos son emitidos por empresas de servicios, telecomunicaciones y otros sectores no financieros. Los híbridos corporativos pueden ser atractivos para la empresa emisora, porque las agencias de calificación crediticia los tratan como si tuvieran una parte de deuda y otra de acciones, lo que significa que pueden respaldar las métricas crediticias del emisor.

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Invesco Euro Corporate Hybrid ETF

ESG activos

En colaboración con nuestro equipo Invesco Quantitative Strategies (IQS), ofrecemos tres ETFs ESG de renta fija gestionados activamente. El equipo IQS hace uso de tecnologías avanzadas y análisis de datos para diseñar estrategias sistemáticas y multifactoriales que combinan las fortalezas la inversión por factores con una robusta integración de los criterios ESG. Con más de 40 integrantes en todo el mundo, el equipo cuenta con una amplia experiencia en inversiones basadas en reglas.

En lo referente a bonos con grado de inversión denominados en EUR, ofrecemos dos soluciones: una que cubre todo el espectro y otra enfocada en bonos a menos de cinco años. Ambas utilizan un enfoque inteligente multifactorial para minimizar los sesgos que los criterios ESG pueden introducir en los índices de bonos corporativos.

Nuestro tercer ETF activo se centra en el mercado europeo de bonos gubernamentales e invierte en una cartera de bonos del Estado o relacionados con los Gobiernos. Esta estrategia incorpora criterios ESG y maximiza el acceso a bonos verdes, al tiempo que tiene en consideración la liquidez y la exposición al mercado.

  • Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. Por favor haga clic aquí para ver más información. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas fluctuarán. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Es posible que los inversores no recuperen la importación total invertida.

    fluctuación del valor, riesgo de crédito, tipos de interés, medioambiental, social y de gobierno corporativo, concentración, riesgo de año de vencimiento, riesgo de rentabilidad decreciente, riesgo de reinversión, riesgo de amortización anticipada, préstamo de valores.

    Invesco AAA CLO UCITS ETF: fluctuación de valor, riesgo de crédito, tipos de interés, riesgo de liquidez, riesgo de títulos de deuda CLO.

    Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF: fluctuación de valor, riesgo de crédito, tipos de interés, bonos convertibles contingentes, préstamo de valores, medio ambiente, social y de buen gobierno, concentration, la cobertura de divisa.

    Invesco Euro Corporate Hybrid UCITS ETF: Fluctuación del valor, mercados emergentes, riesgo de crédito, tipos de interés, valores de baja calificación crediticia/instrumentos de deuda de alto rendimiento, préstamo de valores, concentración de participaciones.
success failure

Regístrate para recibir más información sobre renta fija.

Recibe ideas y perspectivas sobre los temas, estrategias y productos que más te interesan.

Puedes actualizar tu selección o darte de baja en cualquier momento.

Regístrate para recibir más información sobre renta fija.

Cuando nos proporcionas tus datos personales, es posible que recopilemos tu información, que constituye información personal según las leyes y regulaciones aplicables. Nuestro Aviso de Privacidad te explica cómo utilizamos y protegemos tus datos personales.

Esta página web está protegida por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Renta fija

Renta fija
Estrategias de renta fija

Descubre las diversas estrategias de renta fija de Invesco, que combinan experiencia global y soluciones innovadoras para ayudarte a alcanzar tus objetivos de inversión.
Más información

Transcripción

Contenido relacionado

  • Renta fija
    El%20emblemático%20edificio%20de%20la%20Torre%20CN%20de%20Toronto%20se%20alza%20junto%20a%20los%20compactos%20rascacielos%20corporativos%20al%20amanecer.
    Renta fija

    Informe mensual de estrategia de renta fija global

    Por Invesco

    Descubre nuestro informe mensual de estrategia de renta fija global, en el que presentamos nuestras perspectivas sobre tipos de interés y divisas, y analizamos los activos de renta fija más atractivos en la actual variedad de entornos de mercado.

    16 de diciembre de 2025
  • ETC
    Vista%20aérea%20de%20un%20aparcamiento%20circular%20rodeado%20de%20plantas%20y%20atravesado%20por%20caminos.
    ETC

    ETF Snapshot: Cierre del año al alza

    Por Invesco

    Comunicación de Marketing. Solo para inversores profesionales en España. Capital en riesgo. Los ETFs europeos experimentaron un sólido impulso en 2025, cuando recibieron flujos por valor de 98.000 mill. USD en Q4 2025, lo que llevó hasta una cifra récord de 373.000 mill. USD los nuevos activos netos de todo el año. Descubre cómo los inversores en ETFs están posicionando sus carteras y las últimas tendencias en el mercado de ETFs europeos.

    20 de enero de 2026
  • Crédito Privado
    Standup%20Paddle%20Boarding%20
    Crédito Privado

    Las principales potenciales ventajas de invertir en CLOs con calificación AAA

    Por Invesco

    Descubre las potenciales ventajas de incluir CLOs con calificación AAA en una estrategia de inversión, como la posibilidad de protegerte frente a la volatilidad de los tipos de interés o de obtener rentas estables.

    14 de marzo de 2025
  • Crédito Privado
    Hombre%20pasa%20corriendo%20delante%20de%20una%20pared%20roja.
    Crédito Privado

    Entender los CLOs: una guía sobre las obligaciones garantizadas por préstamos

    Por Invesco

    Descubre las posibilidades de diversificación, gestión activa de carteras y acceso a préstamos apalancados resilientes que ofrecen los CLOs.

    4 de noviembre de 2025

Preguntas frecuentes

Con los ETFs de renta fija se puede acceder a bonos y otros valores, como bonos del Tesoro estadounidenses, deuda corporativa y bonos municipales. Algunas de las posibles ventajas de los ETFs de renta fija son la liquidez, transparencia de la cartera y diversificación.

Con los ETFs de renta fija se puede acceder a bonos y otros valores, como bonos del Tesoro estadounidenses, deuda corporativa y bonos municipales. Algunas de las posibles ventajas de los ETFs de renta fija son la liquidez, transparencia de la cartera y diversificación.

Como su nombre indica, muchas de las personas que invierten en ETFs de renta fija lo hacen para obtener rentas. Algunas de las clases de activos que incluyen los ETFs de renta fija se utilizan tradicionalmente para buscar la estabilidad general de la cartera, ya que, cuando la incertidumbre del mercado provoca perturbaciones en los mercados de renta variable, los bonos pueden proporcionar cierta diversificación. También se pueden utilizar ETFs de renta fija especializados para diversificar las fuentes de ingresos y adaptar la exposición al riesgo crediticio y de duración.

CLOs AAA son valores de grado de inversión. Un CLO es un vehículo de propósito especial (SPV) securitizado por un conjunto de activos, incluidos préstamos apalancados garantizados senior y bonos. Las distribuciones del fondo se pagan a las obligaciones del CLO según una cascada de flujo de efectivo, con el primer flujo hacia el tramo de deuda más alto del CLO y continuando hacia el tramo de deuda más bajo, seguido por el capital. Las notas CLO AAA son el tramo con la calificación más alta de la estructura CLO.

Muchos inversores se sienten atraídos por los ETFs de renta fija debido a la posible diversificación, la rentabilidad, la transparencia y la liquidez.

Los préstamos a tasa variable suelen pagar rendimientos basados en un margen sobre una tasa base de referencia (SOFR para bonos en USD y EURIBOR para bonos en EUR), y como tal, los rendimientos pueden aumentar o disminuir a medida que cambian las tasas base de referencia.

Son productos de inversión que buscan generar rentabilidad basada en los tipos de interés a un día, y que se utilizan habitualmente para la gestión de liquidez a corto plazo y la preservación del capital, especialmente en mercados volátiles.

Son índices oficiales de tipos de interés a un día utilizados en Europa, Estados Unidos y el Reino Unido. Reflejan el coste de la financiación a muy corto plazo entre bancos y otras instituciones financieras, y se consideran indicadores fiables de la política monetaria de los bancos centrales y de la liquidez del mercado.

€STR (Euro Short-Term Rate) – Establecido por el Banco Central Europeo, muestra el tipo medio al que los bancos se prestan dinero entre sí a un día en euros.

SOFR (Secured Overnight Financing Rate) – Basado en transacciones reales en el mercado de repos de bonos del Tesoro de Estados Unidos, se utiliza ampliamente como referencia para productos denominados en USD.

SONIA (Sterling Overnight Index Average) – Publicado por el Banco de Inglaterra, refleja los tipos de interés de préstamos a un día en libras esterlinas

  • Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.

    Valor de las inversiones: El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Es posible que los inversores no recuperen el importe total invertido.

    Solvencia de la deuda: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el fondo puede debilitarse y dar lugar a fluctuaciones en el valor del fondo. No existe ninguna garantía de que los emisores de deuda vayan a abonar los intereses y a reembolsar el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el fondo está expuesto a títulos de deuda de alto rendimiento o high yield.

    Tipos de interés: Los cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones en el valor del fondo.

    Invesco AAA CLO UCITS ETFs:

    Puede resultar difícil para el Fondo comprar o vender determinados instrumentos en condiciones de estrés del mercado. Por consiguiente, el precio obtenido al vender dichos instrumentos puede ser inferior al que se obtendría en condiciones normales de mercado.

    Los tramos de deuda de CLO: Los tramos de deuda de CLO con alta calificación pueden ser degradados, y en entornos de mercado estresados, incluso los tramos de deuda de CLO con alta calificación pueden experimentar pérdidas debido a incumplimientos en el colateral de los préstamos subyacentes, la desaparición de los tramos subordinados/de capital, la anticipación del mercado de incumplimientos, así como el sentimiento negativo del mercado con respecto a los valores CLO como clase de activo

    Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETFs:

    Bonos Convertibles Contingentes: Este fondo invierte en bonos convertibles contingentes, un tipo de deuda corporativa que puede convertirse en acciones o sufrir una amortización forzosa del principal al producirse un evento predefinido. Si esto ocurre, el fondo podría sufrir pérdidas. Otros riesgos importantes ligados a estos bonos son el riesgo de liquidez y riesgo de impago.

    Préstamo de valores: El fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del período del préstamo, así como al riesgo de no poder vender las garantías recibidas en caso de impago por parte del prestatario.

    Medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG): El fondo tiene la intención de invertir en valores de emisores que gestionan mejor sus exposiciones ESG en comparación con sus homólogos. Esto puede afectar la exposición del fondo a determinados emisores y hacer que el fondo renuncie a ciertas oportunidades de inversión. El fondo puede tener un comportamiento diferente al de otros fondos, incluido un comportamiento inferior al de otros fondos que no buscan invertir en valores de emisores basados ​​en sus calificaciones ESG.

    La cobertura de divisas: La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. 

    Concentración: El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. 

    Invesco Overnight Return Swap UCITS ETF:

    Synthetic ETF Risk (Overnight Return Swap): El fondo podrá adquirir valores que no estén incluidos en el índice de referencia y celebrará contratos de swap para intercambiar el rendimiento de dichos valores por el rendimiento del índice de referencia. Por lo tanto, el fondo tiene exposición al índice (compuesto por un depósito en efectivo) y no a las posiciones físicas del fondo (compuestas por renta variable global y valores relacionados con renta variable). En circunstancias muy limitadas (por ejemplo, si no es posible que el fondo celebre acuerdos de swap), el fondo puede, de forma temporal, tener exposición a las posiciones físicas del fondo (compuestas por renta variable global y valores relacionados con renta variable). El valor de las acciones y de los valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y del mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

    Invesco S&P 500 UCITS ETF: La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que preste servicios tales como custodia de activos o actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos, puede exponer al fondo a pérdidas financieras.

    Invesco Euro Corporate Hybrid UCITS ETFs:

    Mercados emergentes: Invesco FTSE All-World UCITS ETF: Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados.

    Riesgo de valores de baja calidad crediticia / Instrumentos de deuda de alto rendimiento: Este fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda con una calidad crediticia inferior. Esto puede dar lugar a grandes fluctuaciones del valor del ETF, así como afectar a su liquidez en determinadas circunstancias.

    Préstamo de valores: El fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del período del préstamo, así como al riesgo de no poder vender las garantías recibidas en caso de impago por parte del prestatario.

    El Fondo podría concentrarse en una región o sector específicos o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo que esté más diversificado.

    Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF, Invesco BulletShares UCITS ETFs:

    Préstamo de valores: El fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del período del préstamo, así como al riesgo de no poder vender las garantías recibidas si el prestatario incurre en impago.

    Medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG): El fondo tiene la intención de invertir en valores de emisores que gestionan mejor sus exposiciones ESG en comparación con sus homólogos. Esto puede afectar la exposición del fondo a determinados emisores y hacer que el fondo renuncie a ciertas oportunidades de inversión. El fondo puede tener un comportamiento diferente al de otros fondos, incluido un comportamiento inferior al de otros fondos que no buscan invertir en valores de emisores basados ​​en sus calificaciones ESG.

    Concentración: El fondo podría estar concentrado en una región o sector específico, o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría provocar mayores fluctuaciones en el valor del fondo en comparación con otro más diversificado.

    Cobertura de divisa: La cobertura entre la divisa base del fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo de tipo de cambio entre ambas divisas y puede afectar al rendimiento de la clase de acciones.

    Invesco BulletShares UCITS ETFs:

    Riesgo de vencimiento: El fondo tiene un plazo limitado. El Fondo se disolverá en la fecha de vencimiento.

    Durante el Año de Vencimiento, a medida que los bonos corporativos mantenidos por el Fondo venzan y la cartera del Fondo se transforme en efectivo y Valores del Tesoro, el rendimiento del Fondo tenderá generalmente a moverse hacia el rendimiento del efectivo y los Valores del Tesoro y, por lo tanto, puede ser inferior a los rendimientos de los bonos corporativos mantenidos previamente por el Fondo y/o a los rendimientos prevalecientes para los bonos corporativos en el mercado.

    Los emisores de títulos de deuda (especialmente los emitidos a tipos de interés elevados) pueden reembolsar el principal antes del vencimiento de dichos títulos. Esto puede dar lugar a pérdidas para el Fondo en títulos de deuda adquiridos con prima.

    El Fondo podrá disolverse en determinadas circunstancias que se resumen en la sección del Folleto titulada "Disolución".

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, francés, inglés), así como los informes financieros, disponibles en invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización.

    Las opiniones y puntos de vista se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetas a cambios.

    Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, francés, inglés), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de quienes invierten está disponible en inglés en  www.invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora podrá rescindir los acuerdos de comercialización.

    Las unidades/acciones de los ETF UCITS compradas en el mercado secundario generalmente no pueden ser vendidas directamente de vuelta al ETF UCITS. Los inversores deben comprar y vender unidades/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) y pueden incurrir en tarifas por hacerlo. Además, los inversores pueden pagar más que el valor neto actual de los activos al comprar unidades/acciones y pueden recibir menos que el valor neto actual de los activos al venderlas.

    Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas. Index: "Bloomberg®" y el Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (el "Índice") son marcas comerciales o marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus filiales, incluida Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), el administrador del Índice (conjuntamente, "Bloomberg") y/o uno o más terceros proveedores (cada uno de estos proveedores, un "Tercero Proveedor") y su uso ha sido autorizado para determinados fines a Invesco (el "Licenciatario"). En la medida en que un Proveedor externo aporte propiedad intelectual en relación con el Índice, dichos productos de terceros, nombres de empresas y logotipos son marcas comerciales o marcas de servicio, y siguen siendo propiedad de dicho Proveedor externo. Bloomberg no está afiliada al Licenciatario ni a un Proveedor Tercero, y Bloomberg no aprueba, avala, revisa ni recomienda el Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (el "Producto Financiero"). Bloomberg no garantiza la puntualidad, exactitud o integridad de ningún dato o información relacionada con el Índice o el Producto Financiero. "Bloomberg®" y el Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (el "Índice") son marcas comerciales o marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus filiales, incluida Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), el administrador del Índice (conjuntamente, "Bloomberg") y/o uno o más terceros proveedores (cada uno de estos proveedores, un "Tercero Proveedor") y su uso ha sido autorizado para determinados fines a Invesco (el "Licenciatario"). En la medida en que un Proveedor externo aporte propiedad intelectual en relación con el Índice, dichos productos de terceros, nombres de empresas y logotipos son marcas comerciales o marcas de servicio, y siguen siendo propiedad de dicho Proveedor externo. Bloomberg no está afiliada al Licenciatario ni a un Proveedor Tercero, y Bloomberg no aprueba, avala, revisa ni recomienda el Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (el "Producto Financiero"). Bloomberg no garantiza la puntualidad, exactitud o integridad de ningún dato o información relacionada con el Índice o el Producto Financiero. "Bloomberg®" y el Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (el "Índice") son marcas comerciales o marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus filiales, incluida Bloomberg Index Services

    Solactive AG ("Solactive") is the licensor of the Solactive SOFR T +2 Settlement Daily Total Return Index (the "Index"). The financial instruments that are based on the Index are not sponsored, endorsed, promoted or sold by Solactive in any way and Solactive makes no express or implied representation, guarantee or assurance with regard to: (a) the advisability in investing in the financial instruments; (b) the quality, accuracy and/or completeness of the Index; and/or (c) the results obtained or to be obtained by any person or entity from the use of the Index. Solactive reserves the right to change the methods of calculation or publication with respect to the Index. Solactive shall not be liable for any damages suffered or incurred as a result of the use (or inability to use) of the Index.

    Invesco USD AAA CLO UCITS ETF, Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF: La información se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, pero J.P. Morgan no garantiza su exhaustividad o exactitud. El Índice se utiliza con autorización. El Índice no puede copiarse, utilizarse ni distribuirse sin la autorización previa por escrito de J.P. Morgan. Copyright 2025, JPMorgan Chase & Co. Todos los derechos reservados.

    El índice de referencia: El índice de referencia es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJI») y ha sido cedido bajo licencia para su uso por parte del Fondo. S&P®, S&P 500®, SPX®, SPY®, US 500™, The 500™, iBoxx®, iTraxx® y CDX® son marcas comerciales de S&P Global, Inc. o sus filiales («S&P»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); y estas marcas comerciales han sido cedidas bajo licencia para su uso por SPDJI y sublicenciadas para determinados fines por el Fondo. El Fondo no está patrocinado ni vendido por SPDJI, Dow Jones, S&P, sus respectivas filiales, y ninguna de estas partes realiza ninguna declaración con respecto a la conveniencia de invertir en dichos productos ni tiene ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión o interrupción del Índice de Referencia.

    Los ETFs están domiciliados en Irlanda.