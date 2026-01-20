Artículo

ETF Snapshot: Cierre del año al alza

20 de enero de 2026
Invesco
Ideas principales

Sólido cierre de 2025

El mercado de ETFs europeos captó 373.000 mill. USD en 2025, 98.000 mill. USD solo en Q4 2025.

Rotación en el ámbito de la renta variable

Los mercados emergentes y Europa tomaron impulso en Q4 y relegaron a Estados Unidos a los últimos puestos.

Dominio del ámbito de liquidez y las materias primas

La renta fija centrada en el efectivo y las materias primas (excluyendo el oro) experimentaron una sólida demanda al final del año.

Resumen de los flujos de ETFs en Q4 2025.

Los flujos mensuales en el mercado europeo de ETFs mantuvieron su excelente tendencia al final del año, cuando captaron 98.000 mill. USD en nuevos activos netos (NNA, por sus siglas en inglés) en Q4, batiendo el récord total de todo el año con una cifra de 373.000 mill. USD. La cifra de activos bajo gestión totales al cierre de 2025 alcanzó los 3,18 bill. USD, dato que supone un incremento interanual del 40%.

Aunque los flujos de clases de activos generales registrados en diciembre replicaron con precisión el desglose de todo el año (el 74% en renta variable, el 21% en renta fija y el 5% en materias primas), Q4 dibujó un panorama ligeramente diferente, especialmente si realizamos un análisis profundo. 

Renta variable: los mercados emergentes y Europa superan al resto de regiones

Aunque la exposición a renta variable mundial dominó los flujos a lo largo del año, la demanda de la renta variable de mercados emergentes aceleró en Q4, relegando a Estados Unidos al tercer puesto. Si nos fijamos en las cifras de diciembre, la caída de Estados Unidos es incluso más pronunciada debido al fuerte repunte de la demanda de renta variable europea.

La renta fija capta casi un tercio de todos los flujos de ETFs en Q4.

La renta fija superó su ponderación en relación con el resto del año. Las exposiciones a la gestión de la liquidez, como los ETFs de swaps con rentabilidad a un día, continuaron captando la mayor parte de las entradas, en lo que fue probablemente un reflejo de las elevadas valoraciones de la renta variable y la persistente incertidumbre económica.

El efectivo y las materias primas cierran el año al alza en un contexto de aversión al riesgo

Pese a las salidas desde los ETPs de oro físico registradas en octubre, los flujos de activos de materias primas aumentaron en los últimos dos meses y cerraron el año al alza. Además de los ETPs de oro, la amplia exposición a plata física y materias primas también registró un aumento de la demanda al final del año.

¿En qué debemos centrarnos este mes?

  1. Descontar el excepcionalismo estadounidense
    La debilidad del USD reduce la rentabilidad de los activos estadounidenses para los inversores europeos.
  2. Operaciones de diversificación
    El atractivo del oro y otros activos de baja correlación.
  3. Los tipos del efectivo registrarán probablemente caídas adicionales
    Se esperan más bajadas de tipos en 2026. 
