ETC ETF Snapshot: 2026 empieza con un enero histórico
Enero ha dado el pistoletazo de salida a un buen 2026, con 54.700 mill. USD en nuevos activos netos.
El oro llegó a máximos históricos a finales de enero, pero luego se desplomó bruscamente. Las condiciones que lo han llevado a perforar resistencias en los últimos años no han desaparecido, pero los inversores deberían prepararse para ver mayores niveles de volatilidad.
Históricamente, el oro ha sido una fuente de valor a largo plazo y ha servido de potencial "colchón" contra los efectos adversos de la volatilidad del mercado bursátil, la incertidumbre y la inflación.
Los productos cotizados de oro físico pueden ser una fácil y económica opción para invertir en este metal precioso y tener exposición a los movimientos de su precio.
Consideraciones de riesgo
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Si el emisor no puede pagar la rentabilidad especificada, el producto de la venta del metal precioso se utilizará para reembolsar a los inversores. Los inversores no tendrán derecho a reclamar ningún otro activo del emisor. Los instrumentos que ofrecen exposición a materias primas suelen considerarse de alto riesgo, lo que significa que hay más probabilidades de que el valor de estos instrumentos experimente grandes fluctuaciones. Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC, Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC: La cobertura de divisas entre la moneda en la que suele cotizar el metal precioso subyacente y la divisa de los certificados puede no eliminar por completo las fluctuaciones cambiarias entre las dos divisas y puede afectar a la rentabilidad de los certificados.
Desde hace miles de años, el oro ha tenido un lugar especial en el imaginario de la humanidad. Se ha utilizado como moneda y herramienta de trueque, como símbolo de riqueza y, más recientemente, por sus características de inversión.
En este artículo, responderemos a algunas de las preguntas más comunes de los inversores:
¿Por qué el oro y la plata han sido tan rentables en los últimos años? ¿Por qué se están volviendo más volátiles? ¿Se puede seguir invirtiendo en oro para diversificar, aunque esté tan caro?
Además, nos hacen algunas preguntas recurrentes, como si un inversor con preocupaciones medioambientales o sociales debería comprar oro y plata, o qué instrumentos están expuestos al alza de los metales preciosos.
El oro alcanzó un máximo histórico de más de 5.500 USD por onza a finales de enero de 2026. La plata también superó los 120 USD por onza. Estos precios llevaban años subiendo de forma bastante sostenida , pero en enero se dispararon. En este artículo no vamos a intentar predecir el futuro, pero sí podemos analizar la actividad reciente e intentar explicar por qué creemos que ha habido un auge de este metal precioso.
Los metales preciosos y las acciones de empresas mineras subieron como la espuma durante la mayor parte de enero de 2026, pero luego se produjo una notable corrección a finales de mes. A pesar de las fuertes caídas, a 10 de febrero de 2026 estos metales siguen anotándose una ganancia en lo que va de año.
Si observamos el histórico de los últimos cinco años del mercado de ETPs de oro físico, veremos que la demanda subió principalmente en dos periodos: en los primeros meses de la pandemia de COVID-19 y cuando Rusia invadió Ucrania. En ambos casos hubo un alto grado de incertidumbre y de volatilidad.
Es importante destacar que el oro no ofrece ninguna "protección" real, puesto que ninguna inversión está garantizada. Como con cualquier otro producto, el valor de un ETF puede subir y bajar, y es posible que no se recupere la totalidad del capital invertido.
Sin embargo, la historia nos muestra que el oro habitualmente sirve de "colchón" contra los riesgos bajistas que podrían perjudicar a una cartera de acciones en tiempos de más incertidumbre y volatilidad. Con frecuencia, el oro también ha resistido los picos repentinos de inflación o en periodos de "estanflación" ( cuando en una economía se mezclan una elevada inflación, una alta tasa de paro y poco crecimiento).
En los últimos 50 años, el oro ha sido una de las únicas clases de activos con una tendencia clara a moverse en la misma dirección que el nivel de inflación y reproducir sus cambios. En otras palabras, el oro últimamente ha subido cuando la inflación ha sido superior a lo normal y estaba en aumento.
Para valorar activos financieros, lo normal es pronosticar algún tipo de flujo de caja y después descontarlo. Eso no es posible en el caso del oro y otros metales preciosos, que suelen tener un coste de mantenimiento y no generan flujo de caja.
En comparación con activos como el petróleo, los metales preciosos parecen estar sobrevalorados en relación con las ratios históricas. Sin embargo, esa imagen se desvanece al compararlos con muchos otros activos financieros.
Dado que la oferta de oro y plata es relativamente constante, su demanda es la que tiende a marcar los precios. Además, y como se ve en el gráfico al final de esta sección, los mercados del oro, la plata y el platino siguen siendo mucho más pequeños que los de las acciones. Así pues, cuando los inversores reinvierten una mínima parte de su cartera de activos convencionales en los metales preciosos, esta variación puede tener un gran impacto en el mercado.
Vemos bastante margen para que los inversores particulares diversifiquen parte de sus carteras hacia instrumentos de metales preciosos.
Las industrias de la minería y el refinado de oro están esforzándose por mejorar la sostenibilidad, la responsabilidad y la transparencia. Su objetivo es que tanto inversores como consumidores tengan más más claridad y confianza en que el oro que compran se ha obtenido y procesado siguiendo normas estrictas.
La minería consume mucha energía y, a menudo, afecta a la ecología local. Aunque es posible que nunca sea totalmente neutra desde un punto de vista medioambiental , pueden hacerse mejoras para reducir su impacto negativo; por ejemplo, contar con planes para restaurar el entorno cuando la mina alcanza el final de su vida útil. En Invesco, solemos dar prioridad a estos aspectos medioambientales cuando nos reunimos con los directivos de las empresas mineras en las que invertimos. Tratamos de entender mejor su perspectiva y las medidas que están tomando para mitigar los riesgos y reducir su huella de carbono.
Por supuesto, la ética no es solo una cuestión medioambiental, y las empresas mineras pueden tener un impacto positivo en términos socioeconómicos: una mina productiva puede funcionar durante décadas, por lo que las empresas mineras suelen contribuir al desarrollo de la vivienda, el transporte, las escuelas y la infraestructura médica local, algo que puede aportar grandes beneficios a largo plazo a las economías emergentes.
Gran parte del valor del oro está vinculado a sus características de inversión y a su importancia cultural en los principales mercados de joyería, como la India y China. Sin embargo, las propiedades físicas de este metal precioso también lo hacen valioso para diversas aplicaciones tecnológicas de alta gama, como en las industrias médica y aeroespacial, entre otras. El oro es un excelente conductor eléctrico, pero lo más importante es que no se empaña ni se corroe . Así pues, su baja resistencia se mantiene estable , a diferencia del cobre y la plata, por ejemplo.
La demanda total de este sector representa algo menos del 10% de la demanda anual de oro, pero la cantidad utilizada se ha mantenido bastante estable durante la última década, según los datos publicados por el Consejo Mundial del Oro.
Algunos inversores pueden abrir una posición en oro por la misma razón por la que invierten en otros activos: porque creen que puede subir. Sin embargo, es más probable que un inversor quiera diversificar su cartera o contar con un colchón potencial contra pérdidas en caso de que aumenten la inflación o la incertidumbre económica, o haya picos de volatilidad en las bolsas, o riesgos geopolíticos. Aunque el oro no ofrece garantías y puede bajar incluso cuando se espera lo contrario, históricamente ha aguantado bien en épocas de fuertes caídas en el mercado de valores.
Además, puede ser una buena herramienta de diversificación, ya que su precio tiende a desviarse con respecto a muchos otros activos en una cartera convencional. Los datos históricos muestran que el precio del oro suele estar descorrelacionado de los bonos en general y de las acciones en particular, pero también de los precios de una cesta amplia de materias primas. Por eso, el oro puede actuar como un "colchón" para el resto de la cartera ante caídas de otros activos.
|
|
Oro
|
Bloomberg Commodity Index
|
MSCI World
|
S&P 500
|
Global Agg
|
Bonos del Tesoro de Estados Unidos
|
Oro
|
1,00
|
|
|
|
|
|
Índice Bloomberg Commodity
|
0,33
|
1,00
|
|
|
|
|
MSCI World
|
0,12
|
0,43
|
1,00
|
|
|
|
S&P 500
|
0,02
|
0,32
|
0,92
|
1,00
|
|
|
Global Agg
|
0,42
|
0,14
|
0,11
|
-0,03
|
1,00
|
|
Bonos del Tesoro de Estados Unidos
|
0,12
|
-0,17
|
-0,26
|
-0,28
|
0,61
|
1,00
Fuente: Invesco, Bloomberg, a 30 de enero de 2026. Las correlaciones se basan en rentabilidades semanales de los últimos 20 años. Todos los índices de referencia se expresan en dólares estadounidenses. La rentabilidad histórica no es indicativa de resultados futuros.
La forma más directa de ganar exposición a estos activos puede ser a través de un ETP que siga sus movimientos de precio.
Si lo que te interesa son las acciones, otra forma es invertir en empresas mineras, cuyas subidas y bajadas suelen ser mayores que las de sus materias primas subyacentes. Es decir, pueden ser más volátiles, aunque lo compensan pagando dividendos.
Por último, algunos mercados bursátiles regionales, como el del Reino Unido, tienen una mayor presencia de empresas mineras y tienden a mostrar cierta relación positiva con los precios de los metales preciosos.
Descubre cómo obtener exposición al precio del oro a través de uno de los productos cotizados más grandes y más económicos de Europa.
Selecciona una de las siguientes opciones: