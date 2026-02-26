¿Es el oro una inversión ética?

Las industrias de la minería y el refinado de oro están esforzándose por mejorar la sostenibilidad, la responsabilidad y la transparencia. Su objetivo es que tanto inversores como consumidores tengan más más claridad y confianza en que el oro que compran se ha obtenido y procesado siguiendo normas estrictas.

Consejo Mundial del Oro (World Gold Council): El Consejo Mundial del Oro presentó el estándar para oro libre de conflictos Conflict-Free Gold Standard (CFGS) en 2012, estableciendo procesos para que las empresas mineras se protejan ante el riesgo de que el oro se utilice para financiar o apoyar conflictos armados ilegales. El CFGS ya se ha incorporado a los Principios de la Minería de Oro Responsable o Responsible Gold Mining Principles (RGMPs), más exhaustivos, publicados en 2019 por el Consejo para las 32 empresas mineras que lo componen. Este marco determina qué se considera "minería responsable" de oro.

London Bullion Market Association: Del mismo modo, la LBMA cuenta con un programa obligatorio de abastecimiento responsable para toda refinería que desee comerciar con el mercado de lingotes de Londres. La LBMA publicó su guía de oro responsable en 2012 y la ha actualizado en varias ocasiones para incorporar directrices y orientaciones de auditoría cada vez más estrictas en torno a cuestiones relevantes. Sigue trabajando con las empresas mineras con el fin de desarrollar prácticas recomendadas para toda la industria.

Un marco conjunto: El Consejo Mundial del Oro y la LBMA están cooperando en un marco conjunto, probando una solución de blockchain para rastrear el oro desde que se extrae hasta que llega al final de la cadena de suministro.

La minería consume mucha energía y, a menudo, afecta a la ecología local. Aunque es posible que nunca sea totalmente neutra desde un punto de vista medioambiental , pueden hacerse mejoras para reducir su impacto negativo; por ejemplo, contar con planes para restaurar el entorno cuando la mina alcanza el final de su vida útil. En Invesco, solemos dar prioridad a estos aspectos medioambientales cuando nos reunimos con los directivos de las empresas mineras en las que invertimos. Tratamos de entender mejor su perspectiva y las medidas que están tomando para mitigar los riesgos y reducir su huella de carbono.

Por supuesto, la ética no es solo una cuestión medioambiental, y las empresas mineras pueden tener un impacto positivo en términos socioeconómicos: una mina productiva puede funcionar durante décadas, por lo que las empresas mineras suelen contribuir al desarrollo de la vivienda, el transporte, las escuelas y la infraestructura médica local, algo que puede aportar grandes beneficios a largo plazo a las economías emergentes.

¿Tiene el oro un valor intrínseco?

Gran parte del valor del oro está vinculado a sus características de inversión y a su importancia cultural en los principales mercados de joyería, como la India y China. Sin embargo, las propiedades físicas de este metal precioso también lo hacen valioso para diversas aplicaciones tecnológicas de alta gama, como en las industrias médica y aeroespacial, entre otras. El oro es un excelente conductor eléctrico, pero lo más importante es que no se empaña ni se corroe . Así pues, su baja resistencia se mantiene estable , a diferencia del cobre y la plata, por ejemplo.

La demanda total de este sector representa algo menos del 10% de la demanda anual de oro, pero la cantidad utilizada se ha mantenido bastante estable durante la última década, según los datos publicados por el Consejo Mundial del Oro.

Semiconductores: El sector de la electrónica representa alrededor del 80% de esta demanda, porque el oro es fundamental para fabricar chips semiconductores.

Sanidad: Muchos kits de pruebas diagnósticas se basan en nanopartículas de oro, como los que se utilizaron durante la pandemia de COVID-19 .

¿Qué papel puede tener el oro en una cartera?

Algunos inversores pueden abrir una posición en oro por la misma razón por la que invierten en otros activos: porque creen que puede subir. Sin embargo, es más probable que un inversor quiera diversificar su cartera o contar con un colchón potencial contra pérdidas en caso de que aumenten la inflación o la incertidumbre económica, o haya picos de volatilidad en las bolsas, o riesgos geopolíticos. Aunque el oro no ofrece garantías y puede bajar incluso cuando se espera lo contrario, históricamente ha aguantado bien en épocas de fuertes caídas en el mercado de valores.

Además, puede ser una buena herramienta de diversificación, ya que su precio tiende a desviarse con respecto a muchos otros activos en una cartera convencional. Los datos históricos muestran que el precio del oro suele estar descorrelacionado de los bonos en general y de las acciones en particular, pero también de los precios de una cesta amplia de materias primas. Por eso, el oro puede actuar como un "colchón" para el resto de la cartera ante caídas de otros activos.