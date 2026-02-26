Artículo

¿Qué está impulsando el precio del oro? …y otras preguntas importantes

26 de febrero de 2026
Invesco
Una persona sostiene un lingote de oro entre varias filas de lingotes, cada uno con las inscripciones "1000g" y "999,9"'.

Ideas principales

1

El oro llegó a máximos históricos a finales de enero, pero luego se desplomó bruscamente. Las condiciones que lo han llevado a perforar resistencias en los últimos años no han desaparecido, pero los inversores deberían prepararse para ver mayores niveles de volatilidad.

2

Históricamente, el oro ha sido una fuente de valor a largo plazo y ha servido de potencial "colchón" contra los efectos adversos de la volatilidad del mercado bursátil, la incertidumbre y la inflación.

3

Los productos cotizados de oro físico pueden ser una fácil y económica opción para invertir en este metal precioso y tener exposición a los movimientos de su precio.

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Si el emisor no puede pagar la rentabilidad especificada, el producto de la venta del metal precioso se utilizará para reembolsar a los inversores. Los inversores no tendrán derecho a reclamar ningún otro activo del emisor. Los instrumentos que ofrecen exposición a materias primas suelen considerarse de alto riesgo, lo que significa que hay más probabilidades de que el valor de estos instrumentos experimente grandes fluctuaciones. Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC, Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC: La cobertura de divisas entre la moneda en la que suele cotizar el metal precioso subyacente y la divisa de los certificados puede no eliminar por completo las fluctuaciones cambiarias entre las dos divisas y puede afectar a la rentabilidad de los certificados.

¿Qué está impulsando el precio del oro?

Desde hace miles de años, el oro ha tenido un lugar especial en el imaginario de la humanidad. Se ha utilizado como moneda y herramienta de trueque, como símbolo de riqueza y, más recientemente, por sus características de inversión.

En este artículo, responderemos a algunas de las preguntas más comunes de los inversores:

¿Por qué el oro y la plata han sido tan rentables en los últimos años? ¿Por qué se están volviendo más volátiles? ¿Se puede seguir invirtiendo en oro para diversificar, aunque esté tan caro?

Además, nos hacen algunas preguntas recurrentes, como si un inversor con preocupaciones medioambientales o sociales debería comprar oro y plata, o qué instrumentos están expuestos al alza de los metales preciosos.

¿Por qué los metales preciosos han subido tanto en los últimos años?

El oro alcanzó un máximo histórico de más de 5.500 USD por onza a finales de enero de 2026. La plata también superó los 120 USD por onza. Estos precios llevaban años subiendo de forma bastante sostenida , pero en enero se dispararon. En este artículo no vamos a intentar predecir el futuro, pero sí podemos analizar la actividad reciente e intentar explicar por qué creemos que ha habido un auge de este metal precioso.

  • Compras de los bancos centrales: Dado que la oferta de estos metales es limitada, la demanda impulsa el precio. En los últimos años, se ha incrementado la demanda de los bancos centrales y los gestores de reservas de todo el mundo, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos al Banco de Rusia en 2022. Ahora, algunos de estos bancos centrales se están centrando más en el volumen de sus reservas que en su valor, lo que indica que es probable que las compras de oro en este grupo sigan altas. Por ejemplo, hace poco que el Banco Nacional de Polonia dio luz verde a los planes para aumentar sus reservas a 700 toneladas. En la actualidad, posee aproximadamente 550 toneladas.
  • Un dólar estadounidense más débil: El valor relativo del dólar estadounidense y su posición como "moneda refugio" suelen tener un efecto significativo en el precio del oro. El dólar se debilitó considerablemente en 2025, lo que abarató el oro para los inversores en monedas distintas del dólar estadounidense y otros consumidores. Este fue el caso reciente de los inversores europeos, cuando el euro alcanzó su nivel más alto frente al dólar estadounidense en más de tres años.
  • Incertidumbre geopolítica y económica: La percepción de que el oro suele ser relativamente estable en tiempos de volatilidad, en comparación con las acciones y otros activos de riesgo, significa que el atractivo de este metal acostumbra a dispararse en periodos de mayor temor e incertidumbre. Ahora que los inversores ponen en duda la capacidad del dólar estadounidense como refugio, hay inversores que buscan activos alternativos, como el oro, en un intento de diversificar sus carteras. Los bancos centrales, especialmente en los mercados emergentes, han estado comprando oro para diversificar sus balances en detrimento de los activos en dólares estadounidenses, lo cual también les ayuda a gestionar los riesgos geopolíticos y económicos.
  • China: Se habla mucho de la demanda china, y, si bien parece que el interés de los inversores chinos ha aumentado, este espacio sigue siendo pequeño si lo comparamos con el mercado occidental. Es probable que sea una fuente de demanda en el futuro, pero por ahora no es significativa.
  • Facilidad de exposición: Los inversores pueden comprar oro directamente en forma de de monedas y pequeños lingotes, o a través de productos cotizados de oro físico (ETPs). La proporción de inversores minoristas e institucionales en este mercado ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, sobre todo  gracias a los ETPs respaldados por oro, que les facilitan la exposición. Y, si hablamos de los ETPs respaldados por plata, la situación es muy similar.

¿A qué se debe toda la volatilidad de principios de 2026? 

Los metales preciosos y las acciones de empresas mineras subieron como la espuma durante la mayor parte de enero de 2026, pero luego se produjo una notable corrección a finales de mes. A pesar de las fuertes caídas, a 10 de febrero de 2026 estos metales siguen anotándose una ganancia en lo que va de año.

  • Tensiones geopolíticas: Es probable que el aumento de las tensiones geopolíticas haya influido en la demanda de metales preciosos y sus instrumentos asociados. La rapidísima aceleración de los precios a principios de año hizo que muchos parámetros técnicos indicaran condiciones de sobrecompra de estos metales. Aunque las posiciones en futuros occidentales no parecían saturadas, observamos un aumento de la actividad en el área de las opciones, en particular en las opciones de compra a finales de 2025 y principios de 2026.
  • Cambios en la Fed y alza del dólar estadounidense: En parte, el hundimiento del oro y la plata a finales de enero fue una reacción a la noticia de que el presidente Trump nominó finalmente como futuro presidente de la Fed a Kevin Warsh, una elección más de línea dura que Rick Rieder, el anterior favorito. Aunque la relación entre los tipos de interés y el oro se ha debilitado en los últimos años, aún existe cierta cierta conexión. Por si la elección de un candidato más favorable a las políticas monetarias restrictivas no fuera suficiente, la bolsa entró en una corrección y, además, Microsoft presentó unos resultados que decepcionaron al mercado. Estas dos noticias provocaron el alza del dólar estadounidense e hicieron que algunos inversores vendieran la parte más líquida de sus carteras, incluidas las posiciones en metales preciosos.
  • Falta de liquidez: En el caso de la plata, el mercado de Londres sigue siendo algo ilíquido, debido al gran empeño de ciertos inversores por comprar plata física. Esto incrementó las tasas de arrendamiento, un indicador clásico de escasez y del riesgo de que los mercados se vean sometidos a presión y muestren una mayor volatilidad.

¿Puedo protegerme de las crisis invirtiendo en oro?

Si observamos el histórico de los últimos cinco años del mercado de ETPs de oro físico, veremos que la demanda subió principalmente en dos periodos: en los primeros meses de la pandemia de COVID-19 y cuando Rusia invadió Ucrania. En ambos casos hubo un alto grado de incertidumbre y de volatilidad.

Es importante destacar que el oro no ofrece ninguna "protección" real, puesto que ninguna inversión está garantizada. Como con cualquier otro producto, el valor de un ETF puede subir y bajar, y es posible que no se recupere la totalidad del capital invertido.

Sin embargo, la historia nos muestra que el oro habitualmente sirve de "colchón" contra los riesgos bajistas que podrían perjudicar a una cartera de acciones en tiempos de más incertidumbre y volatilidad. Con frecuencia, el oro también ha resistido los picos repentinos de inflación o en periodos de "estanflación" ( cuando en una economía se mezclan una elevada inflación, una alta tasa de paro y poco crecimiento).

En los últimos 50 años, el oro ha sido una de las únicas clases de activos con una tendencia clara a moverse en la misma dirección que el nivel de inflación y reproducir sus cambios. En otras palabras, el oro últimamente ha subido cuando la inflación ha sido superior a lo normal y estaba en aumento.

¿Están sobrevalorados los metales preciosos a estos niveles?

Para valorar activos financieros, lo normal es pronosticar algún tipo de flujo de caja y después descontarlo. Eso no es posible en el caso del oro y otros metales preciosos, que suelen tener un coste de mantenimiento y no generan flujo de caja.

En comparación con activos como el petróleo, los metales preciosos parecen estar sobrevalorados en relación con las ratios históricas. Sin embargo, esa imagen se desvanece al compararlos con muchos otros activos financieros.

Dado que la oferta de oro y plata es relativamente constante, su demanda es la que tiende a marcar los precios. Además, y como se ve en el gráfico al final de esta sección, los mercados del oro, la plata y el platino siguen siendo mucho más pequeños que los de las acciones. Así pues, cuando los inversores reinvierten una mínima parte de su cartera de activos convencionales en los metales preciosos, esta variación puede tener un gran impacto en el mercado.

Vemos bastante margen para que los inversores particulares diversifiquen parte de sus carteras hacia instrumentos de metales preciosos.

¿Es el oro una inversión ética? 

Las industrias de la minería y el refinado de oro están esforzándose por mejorar la sostenibilidad, la responsabilidad y la transparencia. Su objetivo es que tanto inversores como consumidores tengan más más claridad y confianza en que el oro que compran se ha obtenido y procesado siguiendo normas estrictas.

  • Consejo Mundial del Oro (World Gold Council): El Consejo Mundial del Oro presentó el estándar para oro libre de conflictos Conflict-Free Gold Standard (CFGS) en 2012, estableciendo procesos para que las empresas mineras se protejan ante el riesgo de que el oro se utilice para financiar o apoyar conflictos armados ilegales. El CFGS ya se ha incorporado a los Principios de la Minería de Oro Responsable o Responsible Gold Mining Principles (RGMPs), más exhaustivos, publicados en 2019 por el Consejo para las 32 empresas mineras que lo componen. Este marco determina qué se considera "minería responsable" de oro.
  • London Bullion Market Association: Del mismo modo, la LBMA cuenta con un programa obligatorio de abastecimiento responsable para toda refinería que desee comerciar con el mercado de lingotes de Londres. La LBMA publicó su guía de oro responsable en 2012 y la ha actualizado en varias ocasiones para incorporar directrices y orientaciones de auditoría cada vez más estrictas en torno a cuestiones relevantes. Sigue trabajando con las empresas mineras con el fin de desarrollar prácticas recomendadas para toda la industria.
  • Un marco conjunto: El Consejo Mundial del Oro y la LBMA están cooperando en un marco conjunto, probando una solución de blockchain para rastrear el oro desde que se extrae hasta que llega al final de la cadena de suministro.

La minería consume mucha energía y, a menudo, afecta a la ecología local. Aunque es posible que nunca sea totalmente neutra desde un punto de vista medioambiental , pueden hacerse mejoras para reducir su impacto negativo; por ejemplo, contar con planes para restaurar el entorno cuando la mina alcanza el final de su vida útil. En Invesco, solemos dar prioridad  a estos aspectos medioambientales cuando nos reunimos con los directivos de las empresas mineras en las que invertimos.  Tratamos de entender mejor su perspectiva y las medidas que están tomando para mitigar los riesgos y reducir su huella de carbono.

Por supuesto, la ética no es solo una cuestión medioambiental, y las empresas mineras pueden tener un impacto positivo en términos socioeconómicos: una mina productiva puede funcionar durante décadas, por lo que las empresas mineras suelen contribuir al desarrollo de la vivienda, el transporte, las escuelas y la infraestructura médica local, algo que puede aportar grandes beneficios a largo plazo a las economías emergentes.

¿Tiene el oro un valor intrínseco?

Gran parte del valor del oro está vinculado a sus características de inversión y a su importancia cultural en los principales mercados de joyería, como la India y China. Sin embargo, las propiedades físicas de este metal precioso también lo hacen valioso para diversas aplicaciones tecnológicas de alta gama, como en las industrias médica y aeroespacial, entre otras. El oro es un excelente conductor eléctrico, pero lo más importante es que no se empaña ni se corroe . Así pues, su baja resistencia se mantiene estable ,  a diferencia del cobre y la plata, por ejemplo.

La demanda total de este sector representa algo menos del 10% de la demanda anual de oro, pero la cantidad utilizada se ha mantenido bastante estable durante la última década, según los datos publicados por el Consejo Mundial del Oro.

  • Semiconductores: El sector de la electrónica representa alrededor del 80% de esta demanda, porque el oro es fundamental para fabricar chips semiconductores.
  • Sanidad: Muchos kits de pruebas diagnósticas se basan en nanopartículas de oro, como los que se utilizaron durante la pandemia de  COVID-19 .

¿Qué papel puede tener el oro en una cartera?

Algunos inversores pueden abrir una posición en oro por la misma razón por la que invierten en otros activos: porque creen que puede subir. Sin embargo, es más probable que un inversor quiera diversificar su cartera o contar con un colchón potencial contra pérdidas en caso de que aumenten la inflación o la incertidumbre económica, o haya picos de volatilidad en las bolsas, o riesgos geopolíticos. Aunque el oro no ofrece garantías y puede bajar incluso cuando se espera lo contrario, históricamente ha aguantado bien en épocas de fuertes caídas en el mercado de valores.

Además, puede ser una buena herramienta de diversificación, ya que su precio tiende a desviarse con respecto a muchos otros activos en una cartera convencional. Los datos históricos muestran que el precio del oro suele estar descorrelacionado de los bonos en general y de las acciones en particular, pero también de los precios de una cesta amplia de materias primas. Por eso, el oro puede actuar como un "colchón" para el resto de la cartera ante caídas de otros activos.

El oro ha demostrado una baja correlación con otras clases de activos

 

Oro 

Bloomberg Commodity Index

MSCI World 

S&P 500 

Global Agg 

Bonos del Tesoro de Estados Unidos 

Oro

1,00

 

 

 

 

 

Índice Bloomberg Commodity

0,33

1,00

 

 

 

 

MSCI World

0,12

0,43

1,00

 

 

 

S&P 500

0,02

0,32

0,92

1,00

 

 

Global Agg

0,42

0,14

0,11

-0,03

1,00

 

Bonos del Tesoro de Estados Unidos

0,12

-0,17

-0,26

-0,28

0,61

1,00

Fuente: Invesco, Bloomberg,  a 30 de enero de 2026. Las correlaciones se basan en rentabilidades semanales de los últimos 20 años. Todos los índices de referencia se expresan en dólares estadounidenses. La rentabilidad histórica no es indicativa de resultados futuros.

¿Qué ámbitos son sensibles a los precios de los metales preciosos?

La forma más directa de ganar exposición a estos activos puede ser a través de un ETP que  siga sus movimientos de precio.

Si lo que te interesa son las acciones, otra forma es invertir en  empresas mineras, cuyas subidas y bajadas suelen ser mayores que las de sus materias primas subyacentes. Es decir, pueden ser más volátiles, aunque lo compensan pagando dividendos.

Por último, algunos mercados bursátiles regionales, como el del Reino Unido, tienen una mayor presencia de empresas mineras y tienden a mostrar cierta relación positiva con los precios de los metales preciosos.

Invesco Physical Gold ETC

Descubre cómo obtener exposición al precio del oro a través de uno de los productos cotizados más grandes y más económicos de Europa.

Más información

Contenido relacionado

  • Rentabilidad

    La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros. 

    Las siguientes tablas muestran la rentabilidad histórica de Invesco Physical Gold ETC y el precio del oro de la LBMA (el índice de referencia), ambos en dólares estadounidenses, hasta el 31 de diciembre de 2025. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones cambiarias.

    Rentabilidad específica

     

    En. 25 - 
    en. 26 

    En. 24 - 
    en. 25 

    En. 23 - 
    en. 24 

    En. 22 - 
    en. 23 

    En. 21 - 
    en. 22 

    En. 20 - 
    en. 21 

    En. 19 - 
    en. 20 

    En. 18 - 
    en. 19 

    En. 17 - 
    en. 18 

    En. 16 - 
    en. 17 

    Año hasta el cierre del trimestre 

    Dic. 24 - 
    dic. 25 

    Dic. 22 - 
    dic. 25 

    Precio del oro de la LBMA (PM, USD)1

    77,16% 

    36,96% 

    6,72% 

    7,17% 

    -3,68% 

    17,65% 

    19,72% 

    -1,62% 

    10,90% 

    9,08% 

    65,00% 

    137,70% 

    Invesco Physical Gold ETC 

    76,95% 

    36,79% 

    6,60% 

    7,04% 

    -3,82% 

    17,45% 

    19,43% 

    -1,90% 

    10,58% 

    8,77% 

    64,80% 

    136,84% 

     

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 30 de enero de 2026, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Todas las decisiones de inversión deben basarse únicamente en los documentos legales más recientes. Estos documentos (el documento de datos fundamentales, el folleto, los informes anual y semestral) pueden obtenerse sin cargo en nuestro sitio web invesco.com y a través de los emisores. Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC e Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC son productos difíciles de entender. La CNMV considera que, en general, no son apropiados para inversores minoristas. Index: LBMA Gold Price es una marca comercial de Precious Metals Prices Limited, está licenciada a ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED (IBA) como administrador del LBMA Gold Price, y es utilizada por Invesco con permiso bajo licencia de IBA. La versión completa de la cláusula de exención de responsabilidad de IBA está disponible en invesco.com (seleccione su país y vaya a la sección Documentos de la página del producto). Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

    EMEA5251717/2026