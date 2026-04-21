Análisis

Exposición al MSCI World al precio más bajo del mercado

21 de abril de 2026
Chris Mellor
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
Un primer plano de un ojo humano en el que se refleja la imagen de la Tierra en el espacio.

Principales conclusiones

1

La renta variable global ha sido la exposición más demandada a través de ETFs en los últimos años.

2

Invesco MSCI World UCITS ETF presenta la comisión más baja para esta principal exposición.

3

Nuestro modelo basado en swaps o de replicación sintética, puede ofrecerte una estructural ventaja frente a los ETFs físicos.

Consideraciones de riesgo: Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Entre las consideraciones de riesgo se incluyen: fluctuación del valor, uso de derivados para reproducir índices, riesgo sintético, riesgo de renta variable y riesgo de divisas. Click aquí para más información.

Los ETFs que ofrecen exposición a los mercados de renta variable global han concentrado la mayor parte de los flujos de inversión en los últimos años. Es probable que esta tendencia se mantenga, ya que parece que cada vez más inversores recurren a estos instrumentos fundamentales, especialmente a aquellos que ofrecen una exposición eficiente a los principales índices de referencia. Invesco ofrece ahora la comisión anual más baja de todos los ETFs que tratan de replicar el índice MSCI World, además de las potenciales estructurales ventajas de nuestro modelo de replicación sintética o basada en swaps.

Acerca del índice MSCI World

El índice MSCI World se posiciona actualmente como el principal referente bursátil global por volumen de activos que buscan replicarlo, respaldado por 18 ETFs UCITS de gestión pasiva. El MSCI World ofrece una cobertura cercana al 85 % de la capitalización bursátil ajustada por free float (capital flotante) en cada uno de los 23 mercados desarrollados, e integra actualmente más de 1.300 compañías de gran y mediana capitalización.  

¿Qué aspectos se deben en cuenta a la hora de elegir un ETF?

El coste suele ser uno de los factores más importantes, especialmente al seleccionar una exposición pasiva que probablemente representará una parte significativa de la cartera. La comisión de gestión anual del ETF o TER anual es un buen punto de partida, y nuestro Invesco MSCI World UCITS ETF ofrece ahora la más baja disponible en el mercado para esta exposición, de tan sólo: 0,05% Es decir, es un 0,15% menos que la media del mercado. 

Ten en cuenta que invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que trata de replicar un índice, en lugar de hacerlo en los activos subyacentes que posee el fondo. 

Pero el coste es solo una cara de la moneda, ya que el producto también debería ofrecer un buen rendimiento. En el caso de un ETF pasivo, este suele evaluarse mediante el “tracking error” o la precisión con la que el ETF busca replicar la evolución diaria del índice a lo largo del tiempo, una vez descontadas las comisiones. En este sentido, el rendimiento puede variar considerablemente, y las diferencias no siempre se explican únicamente por las comisiones.  

La potencial estructural ventaja de la replicación sintética o basada en swaps

Un ETF puede reproducir un índice de dos formas. La más habitual consiste en invertir físicamente en todos los componentes del índice (o en una muestra representativa), y siempre que se efectúe un reequilibrio del índice, reequilibrar las posiciones. Los dividendos de las acciones mantenidas se perciben netos de impuestos, a menudo aplicando un tipo de interés reducido. Por ejemplo, la retención fiscal sobre los dividendos de renta variable estadounidense es del 30% para un inversor estadounidense, pero sólo del 15% para muchos ETFs domiciliados en Europa.

La segunda forma es que el ETF mantenga una cesta de acciones, que puede variar con respecto a los componentes del índice, y utilice swaps para buscar obtener exactamente la misma rentabilidad que el índice. Este enfoque basado en swaps es también conocido como replicación sintética. Trata de ofrecer una replicación más precisa y, a menudo, a un coste más competitivo, al que se suele tener mediante la replicación física.

Los ETFs de replicación sintética pueden beneficiarse de un tipo de retención fiscal sobre dividendos más baja que los ETFs de replicación física. En el caso de la exposición al MSCI World, esta potencial estructural ventaja ha supuesto una mejora media del 0,05% anual desde 2018, frente a los ETFs de replicación física, antes de aplicar las comisiones. Esta reducción del TER anual podría ampliar aún más la diferencia de rendimiento global entre nuestro ETF y los que emplean la replicación física. 

Posible ventaja del enfoque basado en swaps, y el beneficio en costes derivado de comisiones más bajas.

Explorar

Rentabilidad discreta

a 31 de marzo de 2026

 

ETF

Índice

Diferencia

Marzo de 2025 - Marzo de 2026

18,96%

18,90%

0,05%

Marzo de 2024 - Marzo de 2025

7,14%

7,07%

0,07%

Marzo de 2023 - Marzo de 2024

25,22%

25,07%

0,12%

Marzo de 2022 - Marzo de 2023

-6,87%

-7,02%

0,16%

Marzo de 2021 - Marzo de 2022

10,23%

10,12%

0,10%

Marzo de 2020 - Marzo de 2021

54,25%

54,03%

0,14%
Marzo de 2019 - Marzo de 2020 -10,21% -10,39% 0,20%
Marzo de 2018 - Marzo de 2019 4,21% 4,08% 0,12%

Marzo de 2017 - Marzo de 2018

 13,55% 13,52% 0,02%
Marzo de 2016 - Marzo de 2017 14,79% 14,77% 0,02%

Fuente: Bloomberg

Contenido relacionado

  • Consideraciones de riesgo

    Invesco MSCI World UCITS ETF: La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo. El Fondo invierte en una región geográfica determinada, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión geográfica más amplio.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir. Datos a 30 de marzo de 2026, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en inglés), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas.No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores. Invesco MSCI World UCITS ETF: MSCI Inc. ("MSCI") no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados. Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual.Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulado por Central Bank, Ireland.

    EMEA5405267/2026 