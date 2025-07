Dónde encontrarás los mercados regionales más baratos y más caros del mundo

Ratios PER de los mercados bursátiles de todo el mundo

Fuente: Bloomberg al 31 de marzo de 2025.

Los índices bursátiles utilizados son los siguientes: Estados Unidos de América = S&P 500; Canadá = compuesto S&P/TSX; Francia = CAC 40; Alemania = DAX; España = IBEX 35; Suiza = SMI; Países Bajos = índice AEX; Reino Unido = FTSE100; Italia = FTSE MIB; Polonia = índice WSE WIG; Finlandia = OMX Helsinki Benchmark; Suecia = OMX Estocolmo All-Share; China = Compuesto SE de Shanghái; Singapur = ITS; Taiwán = Taiwán Taiex; Corea del Sur = KOSPI; Indonesia = compuesto de Yakarta; Filipinas = SE de Filipinas; Tailandia = Bolsa de Valores de Tailandia; India = Sensex; Australia = S&P/ASX 200; Japón = Topix; México = MSCI México; Brasil = MSCI Brasil; Argentina = MSCI Argentina; Chile = MSCI Chile; Sudáfrica = FTSE/JSE Africa All Share; Rusia = MOEX Rusia. No es posible invertir directamente en un índice.