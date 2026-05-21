Siete perspectivas clave sobre el mercado de renta variable para tus conversaciones con los clientes

Tras un año trascendental para la política mundial, nuestros especialistas en inversión comparten sus opiniones sobre las repercusiones que tendrá para las bolsas británicas y europeas. Las siguientes son las siete perspectivas clave sobre el mercado de renta variable derivadas de este análisis.

1. En lugar de obsesionarse con los peores escenarios posibles, los inversores están adaptándose al riesgo geopolítico

Aunque la tensión sigue siendo alta, especialmente en Oriente Medio, cada vez resulta más evidente que los mercados están más centrados en los resultados plausibles que en los riesgos de cola extremos. Este planteamiento ha creado un contexto más favorable para la renta variable que de principios de año, cuando la ansiedad alcanzó su máximo.

En lugar de dar por sentado que la situación se resolverá fácil o rápidamente, los inversores ven cada vez más la incertidumbre como un factor permanente y posicionan sus carteras en consecuencia.

2. La incertidumbre política en el Reino Unido influye en los mercados, pero la disciplina de endeudamiento tiene un peso aún mayor en ellos

El Reino Unido sigue sumido en la inestabilidad política interna, con las dudas sobre el liderazgo y los desafíos fiscales como problemas más inmediatos. Sin embargo, existe entre los inversores un amplio consenso sobre el hecho de los mercados se mostrarán probablemente más sensibles a los niveles de endeudamiento y a la credibilidad fiscal que a los cambios tributarios por sí solos.

Después de que planes de gasto sin financiación generaran episodios de volatilidad en los mercados en el pasado reciente, ahora que las presiones de gasto siguen aumentando, se prevé que cualquier futuro gobierno se lo pensará dos veces antes de incrementar significativamente el endeudamiento público.

3. El posicionamiento de los inversores se ha alejado del mercado interno británico

En el actual contexto, los gestores han ajustado las carteras de renta variable para reducir la exposición a sectores más sensibles a la economía doméstica, como determinados segmentos del consumo, los activos inmobiliarios y la vivienda.

Al mismo tiempo, han puesto de relevancia el carácter internacional del mercado británico, aprovechándolo para acceder a oportunidades de crecimiento a nivel mundial y diversificar las fuentes de ingresos más allá del ámbito económico nacional.

4. El cambio fiscal en Europa, especialmente en Alemania, no es una temática a corto plazo; es una tendencia estructural

Uno de los temas principales a debate fue la importancia de la apuesta de Alemania por un mayor apoyo fiscal, en particular en materia de defensa, infraestructuras e inversión climática.

Aunque su implementación llevará tiempo, lo fundamental es que supone un notable cambio de enfoque con respecto a la dependencia exclusiva de la política monetaria por la que se optó tras la crisis financiera. Con el tiempo, este nuevo planteamiento podría mejorar las perspectivas de crecimiento y la demanda en algunos segmentos de la renta variable europea.

5. La energía es más cara, pero Europa está mejor posicionada que en crisis anteriores

Aunque la subida de los precios de la energía sigue planteando un problema, nuestros especialistas argumentaron que el contexto actual es muy diferente de la crisis energética que siguió a la invasión de Ucrania. La mayor diversificación de las reservas energéticas, el aumento de la disponibilidad de producción nuclear y la inversión en renovables han reducido la vulnerabilidad de Europa.

Dentro de las carteras, la exposición al sector de la energía se ha incrementado selectivamente, tanto en respuesta a los fundamentales económicos como con fines de diversificación ante un entorno incierto.

6. Algunas compañías están convirtiéndose en beneficiarias indirectas de la adopción de la IA

En lugar de centrarse exclusivamente en las grandes tecnológicas, el debate puso de relieve a aquellas empresas que están usando la IA para mejorar sus productos existentes, aumentar la eficiencia y potenciar la fidelización.

En determinados casos, la debilidad de las valoraciones ha creado oportunidades de acceso a compañías cuyos fundamentales empresariales parecen ser más sólidos de lo que el mercado percibe, en particular algunas donde el crecimiento y los márgenes están mejorando pese a la reciente volatilidad.

7. La disciplina de valoración y la apuesta por el cambio constituyen la base del enfoque de inversión

Creemos en la importancia de la disciplina de valoración y de invertir en empresas que están experimentando un cambio positivo. El objetivo no es seguir temáticas de moda, sino identificar empresas capaces de mejorar su rentabilidad con el tiempo y en las que esta mejora aún no se refleja plenamente en las valoraciones.

Todos los especialistas coincidieron en que, pese a lo incómoda que puede resultar, la volatilidad es una fuente de oportunidades para los inversores a largo plazo cuyo planteamiento se basa en el análisis.

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