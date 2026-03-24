Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Invesco USD and EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETFs Riesgo de concentración: Contacta con nuestro equipo Invesco ETF para más información:

Una estrategia inteligente para impulsar la rentabilidad total en el crédito con grado de inversión

Los gestores de fondos activos disponen de diversas herramientas para intentar generar mayores rendimientos en el crédito con grado de inversión, como la asignación por sectores y la selección de emisores o las estrategias basadas en la duración y la curva. Al tomar estas decisiones tácticas, la cartera suele tener unas características diferentes a las del índice de referencia principal y, por tanto, los factores macro pueden tener un mayor impacto en los riesgos de la cartera cuando los diferenciales se estrechan. Nuestra gama de Yield Plus ETFs reproduce índices que pueden proporcionar una exposición centrada en los bonos corporativos infravalorados mediante un enfoque sistemático y basado en reglas, gracias a nuestra plataforma de ETFs potencialmente eficiente.

Replicación inteligente

Los nuevos Invesco IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETFs se han diseñado para buscar replicar la rentabilidad de los índices iBoxx Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA, con exposiciones específicas a emisiones denominadas en USD o EUR. Estos índices siguen un enfoque sencillo pero innovador para identificar los bonos con mayor rendimiento.

En la reconstitución trimestral del índice iBoxx correspondiente, cada bono del índice principal se clasifica en uno de los 20 grupos, en función del tiempo restante hasta el vencimiento del bono y el sector del emisor.