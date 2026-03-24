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Una estrategia inteligente para impulsar la rentabilidad total en el crédito con grado de inversión

24 de marzo de 2026
Paul Symns
Paul Syms
Head of EMEA ETF Fixed Income & Commodity Product Management
Vista lateral de un exitoso empresario o inversor vestido con un traje formal y gafas trabajando con gráficos e informes de mercado en pantallas de ordenador en una oficina moderna.

Principales conclusiones

Más rentabilidad en el crédito con grado de inversión

1

La demanda de exposición complementaria al crédito con grado de inversión (investment grade o IG) está ganando terreno ante la búsqueda de más rendimientos.

Principales retos

2

Al buscar mayores rendimientos, los riesgos pueden aumentar en comparación con el índice de referencia, y el estrechamiento de los diferenciales puede suponer un reto.

Nuevo producto

3

Los nuevos Yield Plus ETFs de Invesco reproducen índices que pretenden mejorar significativamente el rendimiento mediante un enfoque pasivo sistemático.

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Invesco USD and EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETFs Riesgo de concentración: Contacta con nuestro equipo Invesco ETF para más información:

Una estrategia inteligente para impulsar la rentabilidad total en el crédito con grado de inversión

Los gestores de fondos activos disponen de diversas herramientas para intentar generar mayores rendimientos en el crédito con grado de inversión, como la asignación por sectores y la selección de emisores o las estrategias basadas en la duración y la curva. Al tomar estas decisiones tácticas, la cartera suele tener unas características diferentes a las del índice de referencia principal y, por tanto, los factores macro pueden tener un mayor impacto en los riesgos de la cartera cuando los diferenciales se estrechan. Nuestra gama de Yield Plus ETFs reproduce índices que pueden proporcionar una exposición centrada en los bonos corporativos infravalorados mediante un enfoque sistemático y basado en reglas, gracias a nuestra plataforma de ETFs potencialmente eficiente. 

Replicación inteligente

Los nuevos Invesco IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETFs se han diseñado para buscar replicar la rentabilidad de los índices iBoxx Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA, con exposiciones específicas a emisiones denominadas en USD o EUR.  Estos índices siguen un enfoque sencillo pero innovador para identificar los bonos con mayor rendimiento.

En la reconstitución trimestral del índice iBoxx correspondiente, cada bono del índice principal se clasifica en uno de los 20 grupos, en función del tiempo restante hasta el vencimiento del bono y el sector del emisor.

Los 20 grupos de bonos por sector y vencimiento

 

 

 

 

 

 

 

Vencimiento

 >10 años
7-10 años
5-7 años
3-5 años
1-3 años
  Finanzas

Consumo e

Industriales

Información importante

(p. e. energía)

Defensivo

(p. e. suministros)
                                                                                        Sector

Los bonos de cada categoría se clasifican según el diferencial respecto al índice de referencia, que es la prima sobre el rendimiento de un bono sin riesgo de impago con un vencimiento similar. A continuación, el índice selecciona la mitad de los bonos con el mayor diferencial de cada categoría.

Esta estrategia de reproducción inteligente tiene el objetivo de ajustarse mejor al índice principal en cuanto a las ponderaciones sectoriales y de vencimiento, ofreciendo una volatilidad similar, al tiempo que busca aumentar de manera significativa la rentabilidad total. 

Descubre nuestros nuevos ETFs

Obtén más información sobre los nuevos Invesco IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETFs y el enfoque que siguen para reproducir los índices de manera más inteligente y sistemática, con el fin de mejorar el rendimiento en comparación con el índice principal general.    

Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que replica a un índice, en lugar de hacerlo en los activos subyacentes que posee el fondo. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa y el tipo de cambio. Consulta los documentos legales para más información sobre los costes.

Contenido relacionado

  • Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el fondo puede debilitarse y dar lugar a fluctuaciones en el valor del fondo. No existe ninguna garantía de que los emisores de deuda vayan a abonar los intereses y a reembolsar el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el fondo está expuesto a títulos de deuda de alto rendimiento o high yield.

    Puede resultar difícil para el Fondo comprar o vender determinados instrumentos en condiciones de estrés del mercado. Por consiguiente, el precio obtenido al vender dichos instrumentos puede ser inferior al que se obtendría en condiciones normales de mercado.

    Invesco USD and EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETFs El fondo invierte en una región geográfica concreta, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del fondo respecto a un fondo con un mandato de inversión geográfico más amplio.

    Información importante

    Comunicación de Marketing. Contiene información con fines exclusivamente informativos y solo se dirige a inversores profesionales en España. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir. -

    Comunicación de Marketing. Sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir

    El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

    Las opiniones y puntos de vista se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetas a cambios.

    Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulado por Central Bank, Ireland. La sociedad gestora podrá rescindir los acuerdos de comercialización.

    Las unidades/acciones de los ETF UCITS compradas en el mercado secundario generalmente no pueden ser vendidas directamente de vuelta al ETF UCITS. Los inversores deben comprar y vender unidades/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) y pueden incurrir en tarifas por hacerlo. Además, los inversores pueden pagar más que el valor neto actual de los activos al comprar unidades/acciones y pueden recibir menos que el valor neto actual de los activos al venderlas. Para conocer los objetivos completos y la política de inversión, por favor consulta el prospecto actual.

    Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); SPDJI ha concedido una licencia de uso de estas marcas, que Invesco ha cedido para determinados fines. Invesco S&P 500 UCITS ETF no está patrocinado, avalado, comercializado ni promocionado por SPDJI, Dow Jones, S&P o sus respectivas filiales, y ninguna de dichas partes ofrece recomendación alguna sobre la conveniencia de invertir en dicho producto, ni asume ninguna responsabilidad por los errores, omisiones o interrupciones del índice S&P®500. &&P”);  & Para conocer los objetivos completos y la política de inversión, por favor consulta el prospecto actual.

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