Informe mensual de estrategia de renta fija global

16 de diciembre de 2025
Invesco
El emblemático edificio de la Torre CN de Toronto se alza junto a los compactos rascacielos corporativos al amanecer.

En nuestro análisis macroeconómico incluimos perspectivas sobre tipos de interés y divisas, además de analizar los activos de renta fija más atractivos en la actual variedad de entornos de mercado. 

En esta edición:

Macro

Creemos que el escenario macro global presenta oportunidades para los inversores en renta fija. En nuestra opinión, será más favorable ganar exposición al crédito de mejor calidad y apostar por los instrumentos que se beneficien del empinamiento de la curva de tipos global y la caída del dólar.

Crédito

Los hiperescaladores están atrayendo billones de dólares de inversión en centros de datos, pero el endeudamiento empieza a ocupar un lugar cada vez más prominente entre sus fuentes de financiación, con los consiguientes riesgos para los inversores. Analizaremos las oportunidades y los retos de esta tendencia.

Tipos de interés

Nos mantenemos neutrales respecto a los tipos de interés europeos. Esperamos que el BCE mantenga su pausa en los próximos meses, aunque sería posible ver un recorte de tipos a finales de 2025 o a principios de 2026 en caso de que la inflación real no se ajuste a la prevista y aumenten los riesgos para el crecimiento. Mantenemos una sobreponderación en cuanto a los tipos de interés británicos, ya que tanto la inflación subyacente como los salarios han quedado por debajo de las expectativas del Banco de Inglaterra, lo que refuerza las previsiones de nuevos recortes.

Divisas

Estamos sobreponderados en el euro, ya que esperamos que la debilidad del dólar estadounidense se mantenga y que los diferenciales de los tipos de interés se sigan estrechando. En cuanto a la libra esterlina, nuestra posición es neutral.

Conclusiones

Hemos analizado junto con Mark Paris, CIO y Head of Municipals, los eventos recientes que están afectando al mercado de bonos municipales de Estados Unidos, entre los que destacan el recorte de tipos de la Fed en octubre, las elecciones a la alcaldía de Nueva York y el nuevo calendario de emisiones, que aumenta la oferta.

