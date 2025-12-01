Las economías de Europa y Estados Unidos han demostrado su resiliencia a medida que los bancos centrales reducían los tipos de interés. Es posible que haya nuevos recortes más adelante, lo que dibuja un panorama interesante para los bonos en el futuro. Elegir con cuidado puede ser fundamental a la hora de determinar en qué activos asumir riesgo de duración y cómo aprovechar el carry, en lugar de la compresión de diferenciales, como fuente de rentabilidad. Nuestro equipo de renta fija cree que hay argumentos sólidos a favor de esta clase de activos. Te mostramos más opiniones y análisis de expertos sobre nuestro enfoque para 2026.

Bonos gubernamentales: sobreponderación en duración

Gareth Isaac, Head of Global Multi Sector

Mantenemos una sobreponderación en duración, concentrada principalmente en el tramo corto de la curva de Reino Unido. Aunque el actual Gobierno británico puede tener dificultades para tranquilizar al mercado de bonos, esperamos que el Banco de Inglaterra relaje su política de forma más contundente de lo que espera el mercado, por razones similares a las descritas en las Perspectivas de inversión para 2026 de Invesco: resiliencia y reequilibrio. Hace tiempo que lo pensamos. El BdI se había mostrado inesperadamente reticente a recortar los tipos ante las débiles perspectivas de crecimiento. Sin embargo, la reciente moderación de la inflación, hasta niveles manejables, y del crecimiento de los salarios sugieren un inminente cambio hacia una postura más acomodaticia.

Los tipos de interés a corto plazo pueden caer más rápidamente que los tipos a largo plazo. Por lo tanto, preferimos los curve steepeners y priorizamos la exposición en el extremo más corto (vencimientos a dos años). Según nuestro escenario de base, la Reserva Federal (Fed) debería bajar los tipos de interés de forma drástica en respuesta al debilitamiento de las condiciones económicas, pero podría dar marcha atrás si la economía estadounidense se recuperase rápidamente. Seguimos infraponderando el extremo largo de las curvas de tipos en la mayoría de los mercados desarrollados. La demanda estructural de bonos de larga duración ha disminuido en los últimos años. Dado que la inflación sigue alta y la Fed parece priorizar el empleo sobre la estabilidad de los precios, creemos que las tires en el extremo largo de la curva seguirán bajo presiones alcistas.

Seguimos siendo optimistas sobre la renta fija local en determinados mercados emergentes, teniendo en cuenta las expectativas de debilitamiento del USD y el interés de los inversores por diversificar, en un contexto de aumento de los volúmenes de emisión de bonos en los mercados desarrollados. Muchos bancos centrales de los mercados emergentes mantienen una política flexible y tienen margen para bajar los tipos a medida que se modera la inflación, lo que aumenta el atractivo de los bonos locales.

Deuda local de mercados emergentes: razones de peso para invertir

Wim Vandenhoeck, Co-Head of Emerging Markets Debt

Somos optimistas con respecto a los bonos soberanos en divisa local de los mercados emergentes. En general, los bancos centrales de estos países han gestionado eficazmente la inflación, que sigue bajando, gracias a una política monetaria ortodoxa. Así, no solo han controlado la inflación, sino que han reforzado su credibilidad institucional. Ahora, la mayoría de los bancos centrales de los mercados emergentes tienen margen para reducir sus altos tipos de interés actuales, lo que aumenta el atractivo de los bonos locales. Están manteniendo una política fiscal prudente, por lo que los inversores están considerando las ventajas que podría traerles diversificar en los mercados emergentes, en un contexto de crecientes preocupaciones fiscales en los mercados desarrollados, que tratan de responder emitiendo oleada tras oleada de bonos. Además, se prevé que el crecimiento en los países emergentes sea superior al de los países desarrollados. Si tenemos en cuenta todos estos factores, vemos que la tesis de inversión es sólida.

En lo que se refiere a las valoraciones, las tires totales siguen siendo atractivas a pesar de las subidas recientes, ya que el capital invertido en estos bonos podría seguir revalorizándose a medida que los bancos centrales vayan recortando los tipos de interés. Por todo lo anterior, así como por la perspectiva de devaluación del USD, el panorama técnico es favorable para la entrada de nuevos inversores. Los flujos deberían mantenerse, ya que la exposición a los activos de los mercados emergentes —y, sobre todo, en lo que respecta a los bonos locales— sigue siendo modesta entre los inversores de todo el mundo.

En las Perspectivas de inversión para 2026 de Invesco se pueden encontrar más opiniones sobre los mercados emergentes.

Crédito global, europeo y británico con grado de inversión: diferenciales ajustados y un bajísimo riesgo de crédito

Michael Matthews, Co-Head of Business Strategies, IFI Europe

Los mercados de crédito han vuelto a obtener buenos resultados en 2025. Los diferenciales se recuperaron rápidamente del desplome provocado por el "Día de la Liberación" y se han ido estrechando desde la primavera.

Los mercados de crédito se benefician tanto de la estabilidad del panorama macro como de la mejora de las condiciones financieras tras los recortes de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y, ahora, la Reserva Federal estadounidense.

El optimismo de los inversores se observa en la solidez de los mercados de renta variable. La demanda de crédito sigue siendo fuerte y la oferta se ha absorbido con facilidad.

En el mercado de crédito, el principal reto es el nivel de los diferenciales, más estrechos que nunca (o, en todo caso, cerca de estarlo). Por tanto, es probable que la rentabilidad dependa del carry en un futuro próximo. Hay poca variación en el diferencial crediticio entre sectores. En Europa, por ejemplo, la diferencia entre los sectores más estrechos y los más amplios se acerca a sus mínimos históricos.

Esta estrechez sugiere que no es momento de asumir un riesgo de crédito excesivo. Nuestro enfoque general ha consistido en reducir la exposición al crédito de baja calificación y orientar las carteras hacia emisores con mayor liquidez y calificaciones más altas, donde la pérdida de diferencial es relativamente moderada.

Por lo general, asumimos un riesgo de duración ligeramente superior al de los índices de referencia, dada la forma de las curvas de tipos y la oferta de mayor rentabilidad potencial.

A nivel sectorial, varias estrategias sobreponderan el sector bancario, con una pequeña asignación a la deuda subordinada bancaria.

En nuestra estrategia global, preferimos Europa continental y el Reino Unido a Estados Unidos, gracias a la mayor dispersión en 27 economías y a las oportunidades adicionales para que los inversores activos generen alfa. En Europa existen organismos centralizados que supervisan estrictamente el cumplimiento de las normativas, lo que ofrece más predictibilidad y transparencia a los inversores en crédito. Por el contrario, el mercado estadounidense es más homogéneo y está cada vez más desregulado. Esta combinación puede potenciar la rentabilidad de las empresas, pero reduce la protección de los acreedores y limita las oportunidades de valor relativo.

Crédito high yield: estabilidad de las condiciones de préstamo y mejora de la calidad crediticia

Thomas Moore, Co-head of IFI Europe

Los valores corporativos de alto rendimiento y, en particular, la deuda bancaria subordinada regulatoria, han obtenido buenos resultados en 2025. Los diferenciales se han reducido, lo que ha añadido ganancias de capital al carry. Gracias al sólido interés de los inversores, la oferta de high yield ha subido por cuarto año consecutivo. En Europa, por ejemplo, la oferta bruta va camino de alcanzar su segundo mejor año natural en más de una década, con más de 200 nuevos bonos emitidos. A pesar de este contexto favorable, la proporción de emisiones con calificación CCC es muy baja, lo que indica la estabilidad de las condiciones de préstamo. Además, a juzgar por la disminución de la tasa de impago, la calidad crediticia mejorará aún más.

Sin embargo, el mercado no está exento de riesgos. Los segmentos core y más sólidos del mercado han obtenido buenos resultados, pero el crédito de peor calidad ha tenido dificultades, por motivos tanto sectoriales como idiosincráticos. Un buen ejemplo es el sector químico, en el que muchos emisores tienen problemas debido al aumento de la oferta procedente de China y a la débil demanda de clientes clave, como los sectores automovilístico e inmobiliario.

Seguimos muy activos en el mercado primario, pero, como siempre, evaluamos uno por uno a los emisores. Prevemos rentabilidades más modestas, en vista de los niveles actuales de las tires.

Equipos de inversión en ETFs: récords de entradas netas

Paul Syms, EMEA ETF Head of FI & Commodity

A lo largo de 2025, las entradas netas en los ETFs UCITS de renta fija han marcado un récord tras otro. Los 62.000 millones de dólares recaudados hasta octubre se quedan apenas 6.000 millones por debajo del total alcanzado en 2023. También se han observado altos flujos en los ETFs de renta variable y los de materias primas, lo que demuestra la amplia adopción de los ETFs tanto por parte de los inversores minoristas como de los gestores de activos institucionales.

Los activos gestionados de los ETFs de renta fija domiciliados en Europa superaron recientemente los 600.000 millones de dólares. Ahora que ha aumentado la oferta de ETFs disponibles, también se está compitiendo por ofrecer comisiones cada vez más atractivas para las posiciones tradicionales. Las tires siguen en niveles atractivos en comparación con su media tras la crisis financiera mundial, lo que, junto con la incertidumbre geopolítica, ha impulsado la demanda de ETFs de gestión de efectivo y de deuda pública.

Con la flexibilización de la política monetaria por parte de los principales bancos centrales, los inversores han tratado de maximizar la rentabilidad de su dinero. Por eso, se han lanzado nuevos ETFs basados en swaps, cuya estructura puede ayudar a obtener un rendimiento superior al de los tipos de interés a un día. Entretanto, los cambios normativos han dado lugar al lanzamiento de ETFs de CLOs con calificación AAA, que ofrecen una rentabilidad atractiva, incluso siendo de muy alta calidad, y tienen un bajo riesgo de tipos de interés (es decir, de duración).