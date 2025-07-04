ChiNext 50: sarà il nuovo Nasdaq-100?

La città di Shenzhen è spesso pubblicizzata come la Silicon Valley cinese, perciò è naturale che il suo principale indice sull'innovazione, il ChiNext 50, sia comunemente paragonato al Nasdaq-100. Ma quanto è accurato questo paragone e come si posiziona l'indice ChiNext 50 nel contesto più ampio dell'asset allocation?

Non c'è dubbio che Shenzhen vanti uno straordinario percorso di crescita. Villaggio di pescatori prima degli anni Ottanta, nel 1980 diventa la prima "zona economica speciale" della Cina e oggi rappresenta la terza maggiore città del Paese. Shenzhen ha dato i natali a giganti tecnologici come Huawei e Tencent, al produttore di droni DJI e al produttore mondiale di batterie CATL. Shenzhen e la sua vicina Hong Kong si sono classificate come il 2° maggior centro per l'innovazione globale nel 20191 e il governo ha una chiara strategia per continuare a rafforzare la posizione di Shenzhen come hub per gli innovatori e gli imprenditori, tra cui l'obiettivo di raddoppiare il PIL pro capite tra il 2020 e il 20352.

Con lo svilupparsi di Shenzhen è cresciuta anche la Shenzhen Stock Exchange (SZSE), affermandosi come un'importante fonte di finanziamento. Nel 2009, la borsa ha lanciato un consiglio dedicato all'innovazione – ChiNext – nell'ambito di una strategia nazionale per incoraggiare l'innovazione indipendente. Quando nel 2014 la borsa ha lanciato un indice benchmark strategico, il ChiNext 50, il paragone con l'indice Nasdaq-100 è stato inevitabile.

Una filosofia comune, ma alcuni motori di crescita diversi

Per definizione, l'innovazione consiste nel trovare nuovi modi per fare una determinata cosa; non la si può inquadrare in parametri standard o confinare nei limiti dei settori tradizionali. Le borse Nasdaq e ChiNext incarnano entrambe questa filosofia: sono focalizzate su innovazione e crescita ma non si limitano ai titoli tecnologici. Di conseguenza, gli indici Nasdaq-100 e ChiNext 50 possono catturare l'innovazione in un gran numero di settori "di crescita". In genere questi indici hanno allocazioni in settori tradizionalmente a bassa crescita, come i servizi pubblici, l'energia e l'immobiliare.